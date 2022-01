Werknemer die beelden metro-incident filmde en verspreidde, riskeert sanctie bij MIVB

Opgelet, het gaat om schokkende beelden:

Het incident vond afgelopen vrijdag rond 19.45 uur plaats. Bewakingscamera’s in het metrostation registreerden hoe een man een vrouw op de metrosporen duwde net toen een metrostel het station binnenreed. De metrobestuurder kon op het nippertje een noodstop uitvoeren en een aanrijding voorkomen, waarna getuigen de vrouw overeind en op het perron hielpen. De 23-jarige man is door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst voor poging tot doodslag.

In het uur na het incident had een medewerker van de MIVB beelden van het incident op een dispatchingmonitor met zijn mobiele telefoon gefilmd. De video kwam terecht bij andere MIVB-werknemers en vervolgens bij journalisten. De beelden werden ook gedeeld op sociale media.

Lees ook En toen duwde een jonge vader, ver weg van huis, een 55-jarige vrouw op de sporen

De dispatcher die de beelden had gemaakt, is sinds zaterdag geschorst in afwachting van een evaluatie van de situatie door de directie. Hij is maandag gehoord, maar andere elementen moeten nog worden geanalyseerd om zijn deel van de verantwoordelijkheid te bepalen. Het gaat dan om juridische zaken zoals de bescherming van gegevens en de privésfeer en het geheim van het onderzoek. MIVB-woordvoerster Françoise Ledune legde dinsdag uit dat de situatie wordt geëvalueerd en dat er nog geen beslissing is genomen.

De ondertekenaars van de petitie, die in principe alleen toegankelijk is voor MIVB-personeel, roepen de directie op om niet te streng te zijn. Als de medewerker een sanctie zou krijgen, vragen ze dat die in proportie is. Zo kunnen verschillende elementen in rekening worden gebracht: was er een eventuele verantwoordelijke aanwezig en is het mogelijk om te weten te komen of de persoon die de beelden filmde, ook verantwoordelijk is voor het lek op sociale media?