Werkgevers openen front tegen kernuitstap in gezamenlijke oproep: ‘We hebben nu zekerheid nodig’

Wat houdt de oproep in?

“We hebben met de werkgeversorganisaties de koppen bijeengestoken”, zegt Voka-topman Hans Maertens. “We hebben nu zekerheid nodig. Geen avonturen. En die zekerheid wordt het best gegarandeerd door twee kerncentrales langer open te houden en door te gaan met het CRM-steunmechanisme voor flexibele gascentrales en vraagbeheer. We kunnen het ons niet veroorloven dat na 2025 het licht uitgaat of dat bedrijven zonder stroom vallen. Daarom hebben we een plan A én een plan B nodig”, zegt Maertens.

“We zien dat het gasbeleid van Rusland een sterke invloed heeft op de beschikbare hoeveelheden gas en op de marktprijzen”, luidt het. Voorts blijft de vraag of gascentrales tijdig kunnen worden gebouwd. “De geplande gascentrales ter vervanging van de nucleaire capaciteit worden geconfronteerd met onzekere vergunningstrajecten.”

Met hun demarche zetten de werkgevers de regering-De Croo onder druk om de kerncentrales langer open te houden als daarover in maart knopen moeten worden doorgehakt. Het kan een gamechanger zijn, want in werkgeverskringen zijn er signalen dat de Vlaamse liberalen almaar meer twijfelen of de kernuitstap wel de juiste beslissing is.

Hoever staat het nu met de kernuitstap?

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft eerder al aangegeven dat er gascentrales zouden bijkomen om de energievoorziening te garanderen. Dat vergunningsproces verloopt echter erg moeizaam.

“Ook dat geef onzekerheid”, zegt Voka-topman Maertens bij de VRT. Hij doet liever geen uitspraken of de regering al dan niet in staat zal zijn om de energiebevoorrading te garanderen. “Wij willen gewoon dat er gekozen wordt voor de grootst mogelijke zekerheid voor onze bedrijven, en die is er nu absoluut niet. Daarom blijven wij pleiten om de kerncentrales open te houden, en daarnaast andere bevoorradingssystemen te voorzien.”

Valt de kernuitstap nog terug te draaien?

Volges Engie Electrabel, de uitbater van de kerncentrales, is het te laat om de kernuitstap nog terug te draaien. Nucleaire waakhond FANC meent dan weer dat dat wel nog mogelijk is, maar dat de politiek hierover snel zal moeten beslissen.

Volgende maand hakt de regering de knoop definitief door.