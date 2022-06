Werkgevers leggen indexsprong op tafel in ruil voor 500 euro netto: ‘Bedrijven kunnen het niet langer trekken’

De inflatie zal naar schatting van de Nationale Bank dit jaar boven de 8 procent uitkomen. Door de automatische indexering volgen ook de lonen in die mate, met een historisch hoge stijging van de uurloonkost tot gevolg. “De bedrijven kunnen dat niet langer trekken”, waarschuwt Voka-topman Hans Maertens.

De werkgeversorganisatie stelt daarom voor om van de automatische indexering 3 procent te schrappen: een indexsprong dus. In ruil zou elke werknemer een nettopremie van 500 euro worden uitgekeerd. “We willen die 8 procent indexering beperken tot 5 procent”, aldus Maertens.

Bedrijven verliezen concurrentiekracht

Vandaag komt de factuur van de prijzenschok volledig terecht op de nek van bedrijven. Dat kost concurrentiekracht, zo waarschuwde de Nationale Bank. Het zijn de bedrijven die het grootste deel van de stijgende prijzen voor hun rekening nemen. De overheid neemt ook een klein deel voor haar rekening. “De huishoudens betalen bijna niks”, aldus gouverneur van de Nationale Bank Pierre Wunsch.

Dat komt omdat de gezinnen beschermd zijn door de automatische indexering. In 2022 dalen de reële lonen wel nog, omdat de automatische indexering met wat vertraging werkt. Maar in 2023 werkt die automatische indexering volop, en is er een stijging van de reële lonen. In onze buurlanden bestaat die automatische indexering niet, waardoor de gezinnen er wel koopkracht verliezen.

De indexering zorgt er dus voor dat de loonkosten van de Belgische bedrijven stijgen. “De hoge inflatie duwt de loonkostengroei tot ongeziene hoogtes”, aldus de Nationale Bank. Op twee jaar tijd - 2022 en 2023 - ontstaat zo een nieuwe loonkostenkloof met de buurlanden van bijna 5 procent, die maar gedeeltelijk wordt gecompenseerd in 2024. De uiteindelijke kloof in uurloonkost zal in 2024 met 3,5 procent zijn toegenomen.

Door de hoge winstmarges beschikken die bedrijven wel over de nodige buffers, nuanceerde de centrale bank. Zo kan een groot deel van de stijgende loonkost worden opgevangen. Maar dat geldt niet voor alle sectoren en bedrijven. “Voor een aantal sectoren en bedrijven wordt dat moeilijk”, aldus Wunsch over de stijging van de loonkosten.

‘Duit in zakje’

Volgens Voka bedraagt de kost van de automatische indexering dit jaar 22 miljard euro. Door de indexsprong in ruil voor de nettopremie zou dat kunnen beperkt worden tot 18 miljard euro. “Nog altijd een gigantische bijdrage”, stelt Maertens.

De Vlaamse werkgeversorganisatie wil dat de indexsprong snel wordt uitgevoerd, nog dit jaar. “Iedereen moet een duit in het zakje doen.”

Ook werkgeversorganisaties Unizo en VBO trokken maandag aan de alarmbel na de nieuwe prognoses van de centrale bank over de het dalend concurrentievermogen. “Desastreus”, waarschuwt het VBO, dat eerder ook al een indexsprong op tafel legde.