Werkgevers en horeca niet tevreden met nieuwe ‘symboolmaatregelen’: ‘Dit is de facto een economische sluiting’

“Ik vind het werkelijk onbegrijpelijk”, reageert Decaluwé op de invoering van sneltest of mondmaskerplicht bovenop de coronapas in discotheken. “Het is misschien lang geleden dat de leden van het Overlegcomité naar een discotheek zijn geweest, maar dit is de facto een economische sluiting. Ik nodig ze uit om zaterdag mee tentjes te komen opzetten aan de discotheken om in die koude wintermaanden 500 mensen aan de ingang 15 minuten te laten wachten.”

Hetzelfde geluid valt te horen bij de evenementensector. Die spreekt bij monde van Bruno Schauwbroeck, de woordvoerder van de Event Confederation (EC), van een “zwarte woensdag”. “Door de mondmaskerplicht bij het Covid Safe Ticket (CST) is onze sector de facto gesloten”, klinkt het. “Deze beslissing is een mokerslag voor onze sector. Opdrachtgevers zien dit niet zitten en bezoekers waarschijnlijk nog minder, onze sector wordt gemuilkorfd met een mondmasker. De sociale beleving is daarmee helemaal weg.”

Een mondmasker vermijden door sneltesten te doen, is volgens de sector evenmin haalbaar. “Dat is mooi op papier. In realiteit is dat volgens EC een zware belasting operationeel en financieel en vaak een onmogelijke opdracht, zeker voor grote aantallen.”

De uitbaters van discotheken en andere nightlife-evenementen vinden het gebruik van mondmaskers of afnemen van zelftests aan de ingang ook niet haalbaar, zeggen enkele vertegenwoordigers op een bijeenkomst in Antwerpen. “De meesten gaan liever dicht met steunmaatregelen dan open te blijven met deze verstrengingen”, klinkt het.

‘Weinig gezondheidswinst’

Ook werkgeversorganisaties reageren ontgoocheld, en dan vooral op de aankondiging dat telewerk weer verplicht wordt in de bedrijven. “De impact op het aantal besmettingen zal verwaarloosbaar zijn”, zegt het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO). Het VBO benadrukt dat het niet tegen telewerken op zich is, maar wel tegen “het eenheidsworstdenken via een gedeeltelijke verplichting”.

Die verplichting zal volgens VBO-topman Pieter Timmermans “weinig gezondheidswinst opleveren”, omdat volgens de organisatie telewerk al de norm is en de werkplek nog altijd onderhevig is aan vele maatregelen uit de generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan.

‘Kafkaiaans registratiesysteem dat niets bijbrengt’

Timmermans vreest daarentegen dat de telewerkerplichting “zal uitmonden in een kafkaiaans registratiesysteem dat niets bijbrengt in de strijd tegen de pandemie”. Bedrijven moeten een maandelijks elektronisch register bijhouden, zo werd woensdag aangekondigd.

Voor het VBO hebben maatregelen als vaccinatie, mondmaskerdracht, afstand houden en ventilatie veel meer impact op korte termijn. Daarnaast pleit het voor een versnelde derde prik, een debat over een verplichte vaccinatie en een aangepast en efficiënter gebruik van het CST, ook op de werkvloer.

Voka reageerde al kort en krachtig via Twitter op de aankondiging. “Vier dagen verplicht telewerk terwijl er amper besmettingen zijn op de werkvloer. Niet te begrijpen en niet uit te leggen. Teleurgesteld in deze beslissing van het Overlegcomité”, stelt Voka.

De organisatie pleit er nog eens voor om prioriteit te geven aan de boosterprik op de werkvloer. “Er zijn voldoende vaccins, wij vragen om de bedrijven te betrekken bij de boostervaccinaties. Combineer de griepvaccinaties met de boosterprikken. Alleen een maximale vaccinatie kan ons beschermen”, aldus Voka-topman Hans Maertens.

Ook Unizo-topman Danny Van Assche reageert ontgoocheld. “We hadden meer vertrouwen verwacht van de overheid in de werkgevers”, zei hij op de openbare omroep. Van Assche vindt dat bedrijven elk apart extra maatregelen hadden moeten kunnen treffen, “in plaats van deze ‘one size fits all’”.

Zorgnet-Icuro: ‘Maatregelen waarschijnlijk onvoldoende’

Ook ontevreden, maar om een andere reden, reageert zorgkoepel Zorgnet-Icuro. “De genomen maatregelen zullen waarschijnlijk onvoldoende zijn om een kentering in de belasting in de ziekenhuizen teweeg te brengen”, aldus topvrouw Margot Cloet in ‘Het Journaal’. Cloet had liever een korte pauze met stevigere maatregelen gehad om daarna de samenleving geleidelijk aan te heropenen.

“Gisteren waren er 300 ziekenhuisopnames op 1 dag tijd. Dat zorgt voor een hele zware belasting op de zorg, terwijl er in oktober bijvoorbeeld ook 11 procent van het personeel afwezig was.”

Cloet is vooral ontgoocheld dat het GEMS-advies, waarin zwaardere maatregelen op tafel werden gelegd, niet is gevolgd. “Ik vrees voor een vicieuze cirkel, waarbij er binnen een aantal weken opnieuw extra maatregelen moeten worden genomen. Dat zou niet goed zijn voor de motivatie van de bevolking en ook niet voor die van het zorgpersoneel.”

Van Ranst: ‘Moeilijk om te voorspellen of maatregelen zullen volstaan’

“Het is heel moeilijk om te voorspellen of het pakket nieuwe coronamaatregelen zal volstaan, want op dit moment gaan de coronacurves steil omhoog.” Dat was vanavond de eerste reactie van viroloog Marc Van Ranst in de studio van ‘Het Journaal’.

“Een aanvaardbaar pakket”, zegt Van Ranst, al had hij graag de mondmaskerplicht nog iets strenger gezien. De virologen hadden een verplichting vanaf 9 jaar op tafel gelegd, maar uiteindelijk werd een compromis bereikt over een verplichting vanaf 10 jaar. De viroloog is ook zeer te spreken over de verplichting tot een installatie van een CO2-meter in de klaslokalen. “Dat is een verzuchting die al lang op tafel had moeten liggen. Ik hoop dan ook dat het nu om een echte verplichting gaat.”