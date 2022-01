Werkende bevolking raakte afgelopen twee weken bijna dubbel zo vaak besmet als overige Belgen

Tussen 28 december en 11 januari namen heel wat werknemers misschien vakantie, maar het coronavirus houdt geen rekening met feestdagen. Een rapport dat op de website van de adviesgroep GEMS gepubliceerd werd, vermeldt de veertiendaagse incidentie. Het gaat daarbij om het aantal nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners. Voor de werkende bevolking lag dat cijfer op 2.933, terwijl de incidentie bij de rest van de Belgen 1.574 bedroeg.

Het verschil is deels te verklaren omdat enkele belangrijke activiteiten van niet-werkende mensen de afgelopen twee weken stillagen. Minderjarige leerlingen hadden kerstvakantie, voor studenten brak dan weer een blokperiode aan.

Professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven) merkt op dat het rapport een duidelijk ‘kersteffect’ laat zien. In sectoren die rond vrijetijdsbesteding draaien, werd een sterke stijging van de besmettingscijfers opgetekend. De incidentie in de luchtvaartsector (5.860 gevallen) lag bijna dubbel zo hoog als het cijfer voor de rest van de werkende bevolking. Ook in hotels en bars werd een hogere incidentie dan in de rest van de maatschappij vastgesteld, net als in de sport- en cultuursector en in de retailbranche.

“Op zich hoeft dat ook niet te verbazen”, zegt Godderis. “Als er meer economische activiteiten zijn in een sector, kunnen we ook verwachten dat de besmettingscijfers er stijgen.” Hij benadrukt daarbij wel dat de cijfers niet weergeven waar iemand precies besmet raakte. Vaak gebeurt dat in de privésfeer.

In het rapport valt wel op dat toch heel wat mensen besmet raken in verschillende sectoren waarin telewerk mogelijk is. Architecten, boekhouders en mensen die in financiële sectoren meedraaien, liepen de afgelopen twee weken bijvoorbeeld vaker een infectie op dan andere werknemers. “Het blijft daarom belangrijk om op telewerk in te zetten. Anders dreigt meer personeelsuitval en kunnen bedrijven stilvallen of moeite krijgen om hun activiteiten uit te oefenen”, zegt Godderis.

Een meer positieve evolutie ziet de professor in het onderwijs en in de zorgsector. Die branches worden aan het begin van een golf doorgaans zwaar getroffen, maar de afgelopen weken lag de incidentie er ongeveer even hoog als het gemiddelde bij de rest van de werkende bevolking. Voor de zorgsector vermoedt Godderis dat dat het succes toont van de boostercampagne.

De komende twee tot drie weken zal de steile curve zich volgens de professor verder doorzetten. “Ik denk niet dat het nog mogelijk is om die stijging tegen te houden. In de periode daarna kan er een daling komen, omdat heel wat mensen in isolatie zullen zitten.”