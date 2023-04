‘Werken en rouwen, dat zijn eigenlijk twee jobs’: ouders die hun kind verloren pleiten voor een empathischer maatschappij

Cd&v-senator Maud Vanwalleghem verlaat de politiek. Werk en rouw voor haar vroeg gestorven zoon vielen niet te combineren. Bij haar afscheid vraagt ze meer ruimte en tijd voor ouders als zij. Hoe kunnen we dat voorzien?

‘Wat ga je doen? Enkel rouwen op woensdag? Dat gaat niet.” Dat is wat Kim De Leeuw (38) te horen kreeg wanneer de controlearts haar zes jaar geleden bezocht. De Leeuw en haar man verloren toen net hun zoontje Leon. Hij deed daags voor hun verjaardag een middagdutje samen met tweelingbroer Morris. Leon werd niet meer wakker.

De controlearts kwam langs om een voorstel van De Leeuws baas goed te keuren. “Hij stelde voor om vier vijfde te werken”, zegt De Leeuw. “Zo kon ik een dag in de week bij Morris zijn, maar wel blijven werken. Veel mensen vinden het gek als we dat zeggen, maar zes dagen na de begrafenis zijn we beiden opnieuw beginnen te werken. Zowel voor mij als mijn man was dat werk onze redding.”

De gulden middenweg tussen werken en rouwen kon er niet in bij de controlearts: het was of voltijds werken of voltijds thuiszitten. Volgens De Leeuw toont het “dat de maatschappij niet volledig klaar is” voor ouders die vroeg een kind verliezen.

Het is ook wat Maud Vanwalleghem aanklaagt. Zij kondigde maandag haar afscheid aan als senator voor cd&v. De politica verloor vorig jaar haar zoontje Hector, een maand nadat hij geboren werd. “De politiek is geen omgeving die bevorderlijk is voor herstel”, plaatst ze op Instagram. “Bij ­uitbreiding is onze maatschappij dat niet.”

Senator Maud Vanwalleghem (cd&v) verloor vorig jaar haar zoontje. Beeld Studio NUNU

Er bestaan heel wat initiatieven voor ouders die kinderen vroeg verliezen, van het Berrefonds en xhet zorgnetwerk Sterrenkinderen tot Boven de wolken. En toch zijn er volgens lotgenoten en experten nog hiaten.

Volgens rouwexpert Manu Keirse (KU Leuven) zijn we het als samenleving een beetje kwijtgeraakt om daarmee om te gaan. “Vroeger behoorde kindersterfte tot het alledaagse leven. Vandaag kun je 40 jaar worden en daar niet mee in contact komen. Als mensen er niet over leren op school staat dat ver van hun bed. Het is goed dat er minder kindersterfte is. De keerzijde is wel dat we niet meer weten hoe we daarmee moeten omgaan.”

Dat is in de eerste plaats zo op de werkvloer. “Zorg als werkgever dat je weet dat ouders die zoiets meemaken moe kunnen zijn en dat hun concentratie eronder kan lijden”, zegt Keirse. “Een werknemer die rouwt houdt er eigenlijk een dubbele job op na: de gewone job en de rouwarbeid. Die combinatie kan heel uitputtend zijn.”

Het zijn zaken waar werkgevers zich over het algemeen nog onvoldoende van bewust zijn, vindt Shanti Van Genechten, oprichtster van Kinderwens vzw en zorgnetwerk Sterrenkinderen. “Mensen die zo’n verlies te verwerken hebben, dragen dat een leven lang met zich mee”, zegt ze. “Niet dat de politiek het daarom mogelijk moet maken dat mensen levenslang verlof kunnen op­nemen. Maar stem tenminste de werkvloer beter af op dat verdriet, bijvoorbeeld via protocols.”

Niet overal begrip

Op het werk van Anoesjka Smeekens (30) was er geen nood aan een officiële richtlijn, dat ontstond impliciet. Smekens en haar man verloren op 3 januari 2018 hun zoontjes Ferre en Eden na 21 weken zwangerschap. “Hoewel de kerstperiode een drukke periode is op het werk mag ik die dag altijd vrijaf nemen”, zegt ze.

Dat begrip is er echter niet overal. “Wij hebben beide kanten meegemaakt”, zegt Smeekens. “Ik kreeg meteen lieve berichten met de boodschap zoveel tijd te nemen als ik wilde. Mijn man kreeg telefoon met het advies ‘dat het beter was weer te werken om je gedachten te verzetten’. ­Terwijl dat dan helemaal niet aan de orde was.”

Van Genechten en Keirse proberen nu zelf handleidingen met stappenplannen te ontwikkelen voor werkgevers. “Bijvoorbeeld dat op het werk het best een aparte ruimte voorzien wordt waar ouders die net een kind verloren alleen of met een collega kunnen lunchen”, zegt Van Genechten. “Zorg er in elk geval voor dat ze niet verplicht zijn om meteen in een grote ruimte met alle collega’s te gaan eten omdat er dan plots veel vragen op hen kunnen afkomen.

Vanwalleghem zelf pleitte eerder al voor meer rechten en erkenning voor zulke ouders. Bijvoorbeeld door sterrenkinderen die tussen 140 en 179 dagen oud zijn ook in het geboorteregister in te schrijven of hun ouders recht te geven op moederschaps- en geboorteverlof. Het is niet dat de politiek stilzit. In 2021 nog werd het rouwverlof uitgebreid van vijf naar tien dagen.

Er is nog een reden waarom Vanwalle­ghems bericht over verdriet om een jong kind zo thuiskomt: ze vindt de juiste taal om erover te spreken. In haar geval door te verwijzen naar de piano waar de politica normaal graag op speelt. Sinds een jaar is die piano stil.

Het is een taal die we met z’n allen nog te weinig vinden. Er blijft een taboe bestaan. “Sommige vrienden stopten na de dood van Leon met op bezoek te komen omdat ze niet weten wat zeggen”, zegt De Leeuw. “Al gebeurde ook het omgekeerde: mensen die vroeger geen dag zeiden, bijvoorbeeld omdat we hen niet goed kenden, begonnen dat plots te doen vanuit het idee: daar zijn die arme mensen, laat ons hun een hart onder de riem steken. Gek werden mijn man en ik daarvan.”

Een algemene regel bestaat er niet. Iedereen gaat immers anders om met verdriet. Maar de ervaring leert lotgenoten als Smekens wel dat het doorgaans beter is te vragen of iemand wil praten over dat verdriet dan om er vanuit te gaan dat ze dat niet willen. “Dat is een heel simpele vraag”, zegt ze. “En het antwoord is bijna altijd ja.”