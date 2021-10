Werk je fitter en krijg een bonus: zo werkt de Fitcoin

Extralegale voordelen komen in steeds meer variaties. Maak kennis met de Fitcoin: een beloning die je van je werkgever krijgt in ruil voor meer beweging of activiteiten die de gezondheid bevorderen.

Een gezonde geest in een gezond lichaam, de Romeinse dichter Juvenalis wist het al. “Dat was een werkpuntje bij ons”, zegt Natascha Vandamme van coatingbedrijf Vibol. “Daarom hebben onze telefonisten een draagbaar toestel, zodat ze meer kunnen bewegen. Ook de kantoormedewerkers worden aangespoord om in plaats van een mailtje te sturen naar de productie gewoon zelf even tot daar te stappen. Het is bevorderlijk voor de gezondheid, maar het is ook fijner om elkaar te zien.” Vibol was al enige tijd op zoek naar manieren om de gezondheid van zijn medewerkers op te krikken. Alleen, hoe motiveer je je personeel, zowel op als naast het werk om gezonder te leven?

En toen kwam Jeroen Keymolen, een van de stichters van Kokoro, het bedrijf achter de Fitcoins: digitale spaarpunten die u kunt ontvangen door te lopen, fietsen of deel te nemen aan sportieve, educatieve en sociale activiteiten. Voor elke duizend stappen of elk kwartier fietsen verdient u er één. Met de coins kunt u dan producten kopen die uw fitheid bevorderen, deelnemen aan specifieke workshops rond gezondheid en fitheid, of andere cadeaus krijgen.

“Kokoro is de Japanse term voor hoofd, hart en ziel. Het mentale kan niet losgekoppeld worden van het fysieke”, verklaart Jeroen Keymolen. Sinds dit voorjaar voert Kokoro verkennende gesprekken met bedrijven voor de lancering van de Fitcoins, een merknaam die ze patenteerden. De mosterd haalden ze bij onze noorderburen van Its My Life, die de app ontwikkelde samen met het (Belgische) IT-consultancybedrijf Expertum.

“Steeds meer bedrijven hebben aandacht voor het algemene welbevinden van hun mensen. Een trend die door corona nog nadrukkelijker is geworden”, stelt Keymolen. Maar dat resulteert dan in een eenmalige workshop of een groepsactiviteit. “Dat zorgt dan even voor een boost, waarna het stilvalt. Met de Fitcoins bereikt u een langdurig effect.”

Geschat wordt dat elke euro besteed aan lichamelijke activiteit een gunstig effect oplevert dat 2,51 euro waard is. De opbrengst laat zich omschrijven door een betere kwaliteit van leven, minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit. Kokoro lanceert de Fitcoins vanaf deze week. Al doet het bedrijf wel meer dan louter de app beheren, ze coachen de bedrijven ook. In het team van arbeids- en organisatiepsychologen zit basketballegende Ann Wauters, die vanuit haar topsportervaring advies geeft.

Netflix-abonnement

De kostprijs voor de werkgever is vergelijkbaar met een abonnement op Netflix of Spotify, zegt Keymolen, die hoopt om binnen het jaar naar zo’n 12.000 gebruikers te groeien. Voor werknemers is er geen kost, zij moeten gewoon de app installeren op hun telefoon. Bij Vibol ligt de prijs op ongeveer honderd euro per werknemer op jaarbasis. “Belangrijk is dat niemand verplicht is om hieraan deel te nemen”, zegt Natascha Vandamme. “De Fitcoins kunnen ze verdienen door te lopen, fietsen of te stappen. We zijn er pas mee begonnen en zullen het dus na een jaar evalueren. Wij denken er aan om met de verzamelde Fitcoins ook een goed doel te steunen.” Of er dan niemand is die geneigd is om die investering van honderd euro gewoon in cash te vragen van zijn werkgever? “Nee, integendeel, de reacties zijn unaniem positief”, zegt Vandamme.

Het past in de trend van verschillende coins die almaar meer hun opgang maken in onze samenleving. De Belgische econoom Bernard Lietaer, architect van de ecu, de voorloper van de euro, voorspelde in 2001 al dat complementaire betaalsystemen almaar populairder zouden worden. Maar ook gemeenschapsmunten winnen aan belang. Steeds meer gemeenten of steden geven een lokale munt uit, die dan gebruikt kan worden om lokale initiatieven of de lokale economie te steunen. Buurtijd in Antwerpen, Toreke in Gent of de Limbu in Limburg: het zijn slechts enkele van de inmiddels vele ‘coins’.