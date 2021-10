Wereldwijd akkoord om multinationals minimaal 15 procent belasting te doen betalen

Maar liefst 136 landen hebben een akkoord gesloten over een grootscheepse hervorming van het internationale belastingstelsel. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De landen hebben onder meer afgesproken dat multinationals vanaf 2023 minimaal 15 procent belasting moeten betalen, ongeacht het land waar ze gevestigd zijn.

De hervorming moet een einde maken aan belastingontwijking. Eerder dit jaar schaarden 130 landen zich al achter de belastingplannen, maar onder andere Ierland, Estland en Hongarije waren tegen. Die landen zijn nu alsnog overstag gegaan. Alleen Kenia, Nigeria, Pakistan en Sri Lanka zijn niet akkoord.

Het is voor grote internationaal opererende bedrijven nu nog eenvoudig om weinig belasting te betalen door hun hoofdkantoren in fiscaal gunstige landen te zetten. Maar daar moeten de nieuwe afspraken verandering in brengen. Op een deel van de winst van multinationals zal geen belasting meer geheven worden in het thuisland, maar in de landen waar het bedrijf die winst daadwerkelijk behaalde. Daarnaast zal de winstbelasting voor multinationals niet lager zijn dan 15 procent.

130 miljard euro

Het minimumtarief voor winstbelastingen moet overheden jaarlijks 130 miljard euro aan nieuwe belastinginkomsten opleveren. De OESO raamt dat van de winsten van de honderd grootste en winstgevendste bedrijven zo’n 108 miljard euro belast kan worden door andere landen dan voorheen.

“Het akkoord van vandaag maakt onze internationale belastingafspraken eerlijker en beter”, zegt Mathias Cormann als secretaris-generaal van de OESO. “Het was niet de bedoeling om concurrentie op fiscaal gebied tussen landen volledig op te heffen. We wilden wel beperkingen opleggen op de race naar het laagste belastingtarief om grote bedrijven te lokken. We moeten nu snel en hard werken om de implementatie van de grote hervorming te verzekeren.”

De Amerikaanse minister van Financiën Janet Yellen noemt het akkoord een “prestatie voor de economische diplomatie die maar één keer in een generatie voorkomt”. “We hebben eeuwigdurende onderhandelingen omgezet in decennia van welvaart, voor Amerika en voor de wereld”, schreef ze op Twitter.

De bedoeling is dat de landen in 2022 een multilaterale conventie ondertekenen, die in 2023 van kracht wordt. Zwitserland liet echter al verstaan dat het niet zal lukken om tegen 2023 de nieuwe regels in te voeren.

‘Gebrek aan ambitie’

De tekst wordt door veel wereldleiders historisch genoemd. Sommige ngo’s en economen hekelen echter het gebrek aan ambitie en de ongelijkheden die de hervorming met zich zal meebrengen.

Zo zegt Oxfam dat bij een belastingtarief van 15 procent twee derde van de extra belastinginkomsten naar de rijke G7-landen en de Europese Unie zal gaan. De armste landen zullen minder dan 3 procent krijgen.