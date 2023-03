Wereldgezondheidsorganisatie beschuldigt China van achterhouden data over oorsprong coronapandemie

De WHO is woedend omdat China de gegevens, die drie jaar oud zijn, al die tijd heeft achtergehouden. De organisatie vraagt waarom de data niet destijds al zijn gedeeld en nu weer zijn verdwenen. Directeur-generaal van de WHO, Tedros Ghebreyesus, eist dat China “het verdwenen bewijs onmiddellijk deelt met de internationale gemeenschap”.

De data zijn verzameld op de Huanan-dierenmarkt in Wuhan, de Chinese stad waar het coronavirus voor het eerst werd aangetroffen. Een groot aantal monsters afgenomen op de dierenmarkt bleek niet alleen besmet met corona, ze bevatten ook dna van wasbeerhonden. Die werden illegaal verhandeld op de markt.

Die data van een Chinees onderzoek bleken gewoon online te staan. Een Franse bioloog downloadde de gegevens een week geleden en begon die met een groep deskundigen door te spitten op aanwijzingen naar de oorsprong van de pandemie. Na vragen erover aan Chinese collega’s, verdwenen de data van het internet.

De wetenschappers hebben vervolgens hun bevindingen gepresenteerd op een bijeenkomst van de adviesgroep van de WHO die onderzoek doet naar de herkomst van corona. Op grond daarvan haalt directeur-generaal Ghebreyesus nu fel uit naar China. “Deze data konden drie jaar geleden al worden gedeeld, en dat had ook gemoeten.”

Laboratorium-theorie

De ontdekking komt nog geen drie weken nadat de directeur van de Amerikaanse FBI, Christopher Wray, in een interview met Fox News met grote stelligheid had beweerd dat corona niet door dieren was overgebracht, maar afkomstig was uit een biologisch laboratorium in Wuhan. Deze ‘lablek’-theorie heeft sindsdien weer veel aanhang gekregen, onder meer in Republikeinse kring.

Volgens de theorie zou China in een laboratorium in Wuhan werken aan een biologisch wapen en zou het gemuteerde virus door een ongelukje via wetenschappers naar buiten zijn gebracht.

Sinds het begin van de coronapandemie wordt er al gespeculeerd over welke van de twee theorieën de meest waarschijnlijke is. In 2021 concludeerden wetenschappers na een gezamenlijk onderzoek van China en de WHO dat de laboratoriumtheorie “extreem onwaarschijnlijk” was. Dat onderzoek werd zwaar bekritiseerd, omdat het plaatsvond onder totale Chinese controle.

‘Een van de sterkste aanwijzingen’

Volgens het tijdschrift The Atlantic, dat als eerste over het Franse onderzoek berichtte, is de vondst van het dna “een van de sterkste aanwijzingen dat de pandemie begon toen het SARS-CoV-2 virus oversprong van dieren op mensen, en niet bij een ongelukje van wetenschappers met virussen”.

De Nederlandse viroloog Marion Koopmans is betrokken bij de zaak. Vooruitlopen op de publicatie wilde ze vrijdag nog niet. “De analyses kunnen nog veranderen. Duidelijk is wel dat op die markt heel wat andere diersoorten aanwezig waren.”

De meeste virologen gingen er al langer van uit dat het coronavirus ergens in China van een vleermuis overging op zoogdieren, zich daar gaandeweg aanpaste, en vervolgens in Wuhan mensen besmette. Gestaalde aanhangers van de gedachte dat het virus afkomstig is uit een laboratorium, zullen overigens niet overtuigd zijn, verwacht Koopmans. “De criticus kan nog steeds zeggen: je hebt het virus niet aangetoond in een levend dier.”