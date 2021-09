Werd de belangrijke taliban-leider Baradar gedood tijdens een ruzie op het paleis? Regime ontkent geruchten

Ook de ‘sterke man’ van de taliban, geestelijk leider Haibatullah Akhundzada, heeft zich een maand na de machtsovername nog altijd niet vertoond. Volgens de taliban bevindt hij zich in Kandahar, de tweede stad van Afghanistan, maar foto’s of video’s van hem zijn nog altijd niet vrijgegeven.

De taliban zagen zich maandag gedwongen om met een geluidsopname en een handgeschreven verklaring te bewijzen dat Baradar, die al jaren het gezicht is van de strijdgroep, niet dood is. De afgelopen dagen moesten ze toezien hoe op sociale media werd bericht dat de vicepremier vrijdag bij een schietpartij met andere taliban-leiders in het presidentieel paleis zou zijn gedood.

Maar de reactie van de taliban riep alleen maar vragen op. Want waarom werd er geen beeld van hem vrijgegeven om definitief een einde te maken aan de berichten over zijn dood? Baradar doet de geruchten in zijn verklaring af als ‘neppropaganda’. ‘Er was nieuws in de media over mijn dood’, aldus de vicepremier. ‘De afgelopen nachten ben ik op reis geweest. Het gaat goed met ons. De media publiceren altijd neppropaganda. Verwerp daarom al die leugens. Ik kan voor honderd procent bevestigen dat er niets aan de hand is en dat er geen probleem is.’

Afwezigheid in paleis

De taliban kwamen met de geluidsopname nadat op zondag de geruchten over Baradars dood op Afghaanse sociale media toenamen. De talibanvoorman schitterde toen door afwezigheid bij de ontvangst van de minister van Buitenlandse Zaken van Qatar. Tot de machtsovername woonde Baradar met de rest van de talibantop in Qatar, gastheer van de vredesonderhandelingen om de oorlog in Afghanistan te beëindigen.

Baradar leidde deze onderhandelingen. Omdat hij een goede band heeft met de Qatarese minister, viel zijn afwezigheid in Kaboel meteen op. In het presidentieel paleis waren wel diverse talibanleiders aanwezig met wie hij vrijdag ruzie zou hebben gehad, zo blijkt uit beelden en een lijst die de taliban vrijgaven op Twitter. Aanleiding voor de ruzie zou de strijd zijn geweest in de Panjshir-vallei, waar verzet werd geboden tegen de taliban.

Naar de achtergrond

Aanwezig bij de ontvangst van de Qatarese minister waren onder andere minister van Binnenlandse Zaken Sirajuddin Haqqani, leider van het invloedrijke Haqqani-netwerk, en diens broer Anas. Deze groep won na de machtsovername sterk aan invloed in Kaboel. Familieleden van Sirajuddin, op wiens hoofd de FBI een premie heeft gezet van 10 miljoen dollar, hebben belangrijke posities verworven in de voorlopige regering. Het Haqqani-netwerk voerde tijdens de oorlog veel bloedige aanslagen uit op Amerikaanse soldaten.

‘Hij zegt dat het allemaal leugens zijn en nergens op gebaseerd’, aldus Taliban-woordvoerder Suhail Shaheen maandag, verwijzend naar de ontkenning van Baradar dat hij gewond zou zijn geraakt of zelfs gedood tijdens een gevecht. Sinds de bekendmaking van de nieuwe regering, lijkt Baradar een minder belangrijke rol te spelen in de talibantop. Na de inname van Kaboel vorige maand werd verwacht hij premier zou worden. Hij moest echter genoegen nemen met de post van vicepremier.