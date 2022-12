Welkom in het sfeervolste kapsalon van Vlaanderen: ‘Ik wil nu de oudste kapper worden’

De politie voert actie voor vervroegd pensioen op 58, maar aan de Gentse Coupure werkt een kapper van 85 met fris enthousiasme. ‘Ik werk niet meer voor het geld, maar voor het menselijke contact.’

Kenneth Tomboy, heet de kapper, en hij lacht als ik zeg dat ik dat een leuke naam vind. “Ik hoor dat wel vaker, maar zelf vind ik het niet zo bijzonder. Mijn moeder had een neefje in Engeland dat ook Kenneth heette. En een tomboy, is dat geen sloeber? Mijn dochter heeft onze stamboom eens proberen op te zoeken, maar ze kwam niet verder dan mijn overgrootvader.”

Kapper Kenneth neemt mij mee naar binnen, in zijn salon dat een van de sfeervolste van het land moet zijn. Geheimzinnige apparaten glanzen er in het zachte licht naast kleurrijke lo­tions. De vanillegele kappersstoelen lijken weggelopen uit een film en het meubilair – pure art nouveau – dateert van 1890. Het heeft eerder bij kapper Schauvlieghe in de Gentse Veldstraat gestaan. “Onlangs zei ik tegen mijn dochter: ik heb al het oudste salon van het land, nu wil ik ook nog de oudste kapper worden.”

Of er nog oudere zijn, wil ik weten, met die hang die mensen hebben naar records en superlatieven. “Misschien nog eentje”, antwoordt hij. “Maar je zult toch al ver moeten zoeken.”

Hij begon als leerjongen in 1951, op zijn 13 jaar, maar hij zou zo opnieuw kapper worden als hij zijn leven over kon doen. “Zo’n mooi beroep! Horen, zien en zwijgen: dat is belangrijk. Je hoort veel en je kunt met iedereen klappen. Je krijgt veel mensenkennis. Ik kan wel niet tegen dikke nekken of mensen die vol zijn van zichzelf.”

Handwerk

In zijn gloriejaren kreeg Kenneth dokters en professoren over de vloer, advocaten en magistraten. “Je moest je een beetje aanpassen aan zo’n cliënteel”, zegt hij. “Gemanierd zijn, mooi hemdje en schoentjes dragen. Maar dat lag mij wel. Ik borstel klanten nog altijd af en maak hun bril schoon voor ze vertrekken. Waar vind je dat nog? Als je de coiffeurs nu ziet, dan is dat ‘tsjiep tsjiep tsjiep’, allemaal met de machine. Ik werk nog veel met kam en schaar. Er is geen handwerk meer, en dat vind ik jammer.”

Dat Kenneth nog knipt op zijn 85ste is helaas te wijten aan het noodlot. In 2008 stierf zijn vrouw, zijn grote liefde die hij op zijn 18de leerde kennen. “Ze was roodharig. Een schoon kind!”, zegt hij nog altijd bewonderend. “Wat is er mooier in het leven dan iemand graag zien en graag gezien te worden?”

Ze bleven bijna een halve eeuw samen. Toen Kenneth de 70 naderde, wou hij de zaak sluiten en samen met zijn vrouw aan de kust van zijn pen­sioen gaan genieten. “Maar toen werd zij ziek, de kanker bleek overal uitgezaaid. Twee maanden later was het afgelopen. Ik heb dan maar besloten voort te werken, niet voor het geld maar voor het menselijke contact.”

Geen tijd te verliezen

Op dat moment begon hij echter zelf met zijn gezondheid te sukkelen. “Een darmverknoping,” somt hij op, “twee breuken, een bijnier uitgehaald en vier overbruggingen. Ik was bang om mij te laten opereren, maar op het laatste kon ik de trap niet meer op. Ze hebben mijn hele borstkas opengezaagd. Van de dokter kreeg ik drie maanden rust om te herstellen, maar na drie weken stond ik alweer in het kapsalon.” Hij glimlacht. “Ik ben zelfstandige, hé.”

“Ik vroeg aan de dokter: hoe komt het dat mijn aders zijn dichtgeslibd? Ik heb nooit gerookt of gedronken en ik heb maar één vrouw gehad. Hij grijnsde, ik zag hem denken: jij dommerik. Maar hij zei: ‘Je hebt veel verdriet gehad en dat is slecht voor het hart.’”

Vroeger gingen ze met kerst naar het Zwarte Woud, maar nu brengt kapper Kenneth de feestperiode alleen door “met een glas champagne en zes oesters”. “Soms krijg ik nog aandacht van vrouwen”, zegt hij niet zonder trots. “Moet ik op mijn leeftijd nog aan seks beginnen? Ik weet niet of dat zou lukken. Met een pilletje? Ik denk dat ik er drie zou moeten nemen.”

Bij mijn vertrek moet ik langs het terras van café de Walrus. “Daar heb ik geen last van,” lacht de kapper, “want ik slaap toch aan de achterkant. Je moet de jeugd hun pleziertjes gunnen. (knipoogt) En zo zie ik nog eens schone madammen.”