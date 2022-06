Welke rechten heb je als passagier wanneer door de staking je vlucht wordt geannuleerd?

Iedere passagier die vertrekt vanaf een luchthaven in de Europese Unie, Noorwegen, IJsland of Zwitserland heeft rechten. Die zijn vastgelegd in een Europese verordening. Ze gelden voor zowel een vertraging als annulering van een vlucht. De passagiersrechten gelden voor álle vluchten, dus zowel charters als lijnvluchten van zowel klassieke maatschappijen als zogeheten lowcostmaatschappijen zoals Ryanair.

Een eerste belangrijk recht dat je hebt, is het recht op informatie. Je moet een schriftelijke berichtgeving krijgen die de regels voor schadevergoeding en bijstand vermeldt. Daarbij moet je ook de gegevens kunnen terugvinden van de nationale instelling die moet controleren of de regels worden nageleefd.

Daarnaast heb je vanaf twee uur vertraging recht op verzorging. Denk daarbij aan drank, maaltijden, twee gratis telefoontjes en indien nodig een hotelovernachting. Alles hangt af van de duur van de vertraging. Krijg je dit allemaal niet aangeboden? Bewaar dan goed je betalingsbewijzen, want deze kosten kun je allemaal terugkrijgen van de luchtvaartmaatschappij. Verzorging is immers een recht.

Bij nog grotere vertragingen kan je een schadevergoeding eisen van je luchtvaartmaatschappij. Daarvoor moet je een vertraging van minstens drie uur hebben opgelopen. De grootte van de vergoeding is afhankelijk van de afstand van de vlucht. Bij een reis van minder dan 1.500 kilometer is dat 250 euro. Heb je een vlucht tussen de 1.500 en 3.500 kilometer? Reken dan op een vergoeding van 400 euro. Bij lange vluchten van meer dan 3.500 kilometer, gaat het om een vergoeding van 600 euro. Een vergoeding krijgen, dat gebeurt trouwens niet vanzelf. Je moet in eerste instantie klacht indienen bij de klantendienst van de luchtvaartmaatschappij.

Wordt je vlucht toch geannuleerd? Dan is de vliegtuigmaatschappij verplicht je ticket terug te betalen of je een vervangingsvlucht aanbieden. Bij die laatste optie heb je recht op dezelfde financiële compensatie als een passagier van wie de vlucht vertraagd is.

Addertje onder het gras

Zoals bij veel wetgevingen zijn er ook in de luchtvaartsector achterpoortjes. De verplichting tot vergoeding bij een vertraging of annulering vervalt wanneer er sprake is van overmacht. Dat betekent dat het om een situatie gaat waar een vliegtuigmaatschappij niets aan kan doen. Als bijvoorbeeld de luchtverkeersleiders staken, is je vliegtuigmaatschappij niet verplicht je een schadevergoeding te betalen. Deze situatie ligt immers buiten hun macht. Ze zijn wel verplicht om je tot de volgende vlucht iets te eten en te drinken aan te bieden, net als een verblijfplaats te voorzien.

Maar let vooral op dat je luchtvaartmaatschappij het overmachtargument niet te snel inroept. Ryanair deed dat namelijk in 2018. De maatschappij noemde stakingen binnen hun bedrijf overmacht, terwijl die rechtstreeks waren verbonden met de moeilijke werkomstandigheden. In dat geval is het een goed idee om met medepassagiers een groepsvordering aan te gaan, waarin je de maatschappij voor de rechtbank sleept. Test-Aankoop heeft op die manier al geregeld getroffen mensen samengebracht.

Verzekering

En wat met je bijstands- of annuleringsverzekering? Kunnen die nog in een extra vergoeding voorzien bij een staking? “Met een annuleringsverzekering kan je je reis annuleren bij bijvoorbeeld ziekte of een overlijden. Maar een staking is geen geldige reden”, zo laat de beroepsvereniging voor verzekeringsondernemingen Assuralia weten. “Een bijstandsverzekering zal je ook geen schadevergoeding betalen bij een vertraging of annulering van een vlucht. Het is wel zo dat je bijstandsverzekering bijvoorbeeld transportkosten zal dekken, indien je vlucht wordt omgeboekt.”

Bij eventuele stakingen klop je dus het best aan bij je vliegtuigmaatschappij voor meer info. Is haar info niet duidelijk? Check dan zeker de rekenmodule van Test-Aankoop. Die vertelt wat je rechten zijn bij een annulering, maar ook bij een overboeking of problemen met bagage.