Welke opties heb je nog als kleine belegger in nerveuze financiële markten? Dit zijn de veilige vluchthavens

Onrust aan de grens met Rusland, een voortwoekerende pandemie en inflatieperikelen. Centrale banken die het geweer van schouder veranderen en rentestijgingen in het vooruitzicht stellen. Daar sta je dan als kleine belegger. Welke zijn de veilige vluchthavens?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: echte ‘veilige havens’ zijn er niet op de financiële markten. Die zijn er eigenlijk nooit, maar vandaag is het helemaal diffuus. De geopolitieke spanningen met Rusland zorgen voor extra onrust. De onzekerheid rond corona met zijn varianten weegt op de financiële markten die al enige nervositeit kenden omwille van de hoge inflatie en de reactie daarop van de centrale banken. De tijd van de ultralage rente lijkt voorbij, waarmee nog niet gezegd is dat de rente meteen agressief gaat stijgen. Welke zijn dan die beleggingscategorieën waar je als kleine particuliere belegger even naartoe kan vluchten tot de mist is opgetrokken?

Luister ook Podcast ‘Duidelijk’ (22 min) Ook met een klein bedrag kan je al slim beleggen: ‘Het was nog nooit zo makkelijk als nu’

Goud, in het verleden vaak als een veilige haven voor beleggers aangeduid, lijkt veel van haar pluimen te hebben verloren. De goudprijs blijft haperen en er gaat steeds minder geld naar op de beurs verhandelde goudfondsen. “En toch blijf ik een liefhebber van goud”, zegt Philippe Gijsels, Chief Strategy Officer bij BNP Paribas Fortis. “Het klopt dat de prijs van goud sinds de zomer van 2020 over zijn hoogtepunt is. Noem me ouderwets, maar ik vind dat een beperkte hoeveelheid goud in een klassieke veilige portefeuille hoort.”

Cash is voor sommigen de enige echte veilige haven, zeker voor de kleine belegger. Maakt het vermaledijde spaarboekje plotsklaps een comeback? “Het spaarboekje brengt dan wel niks op, het kost je ook niks”, zegt Steven Trypsteen, econoom bij ING. “En heel belangrijk, er is ook geen enkel risico aan verbonden.” Philippe Gijsels is akkoord dat een beperkte hoeveelheid cash achter de hand houden geen slecht advies is, maar met de huidige hoge inflatie is de geldontwaarding van het spaargeld voor hem simpelweg te groot.

Grondstoffen

Wat dan wel? Een beleggingscategorie die goed gedijt in tijden van hoge inflatie en lage rente zijn grondstoffen, aldus Gijsels. “Zeker grondstoffen die gerelateerd zijn aan de energietransitie, denk aan lithium of koper. Er is in het verleden simpelweg te weinig geïnvesteerd in de productie ervan, en de vraag neemt enkel toe.” Steven Trypsteen volgt dat advies, maar waarschuwt dat het voor een kleine belegger niet vanzelfsprekend is. “De grondstoffenmarkt is een breed begrip. En het probleem met grondstoffen is dat deze categorie geen opbrengst genereert. Je krijgt geen rente, geen dividend of geen huurinkomsten. Het is wel een goede strategische buffer.”

De klassieke aandelen hoeven ook nog niet afgeschreven te worden als veilige haven. Weliswaar is de algehele teneur op de markten even wat minder, en verliezen bijvoorbeeld techaandelen de afgelopen weken aan terrein. “Wat we daar zien is een heel interessante evolutie die zich onder de waterlijn afspeelt”, analyseert Gijsels. “Het is het spiegelbeeld van wat zich vorig jaar op de markten afspeelde: toen stegen de techaandelen almaar door, en liep de rest achter. Nu is het net andersom. Tech maakt verlies maar het zijn de klassieke economie-aandelen die klimmen. Banken, verzekeraars, industrie.”

Techaandelen zijn in veel gevallen groeiaandelen waarbij wordt geanticipeerd op winsten die in de toekomst nog moeten worden behaald. Hoge inflatie betekent relatief een lagere winst omdat het geld minder waard is geworden. Vandaar dat deze categorie nu minder populair is. Banken en andere zogenoemde ‘waarde-aandelen’ profiteren juist van een hogere rente die er wordt verwacht.

Munten dan, of de valutamarkten. De dollar gold altijd al als een crisismunt. Net als de Zwitserse frank, zegt Philippe Gijsels. “Die laatste is een beetje onze kanarie in de koolmijn voor problemen in Europa. In elke periode van recessie, geopolitieke onrust, zelfs oorlogen, is de Zwitserse munt een baken van stabiliteit gebleken.” Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld bitcoin die tijdens de coronacrisis flink aan terrein verloor. “Het spijt me, maar ik ben absoluut geen believer in dergelijke speculatieve digitale munten. Ik weet ook wel dat het een spel is van vraag en aanbod, maar ik zie het niet. Voor mij is bitcoin meer een technologiegedreven instrument dan een valutamiddel. Sommige noemen bitcoin het nieuwe goud, maar daar pas ik voor, geef me dan maar het echte goud.”

Vastgoed

Een laatste vluchthaven zoeken we dan maar in bakstenen. Is vastgoed een potentieel, of liever nog een potentieel na de enorme vlucht die de vastgoedprijzen hebben genomen? “Volgens mij heeft beursgenoteerd vastgoed zeker nog potentieel”, aldus Gijsels. “Dat segment heeft niet de enorme boom van de residentiële vastgoedmarkt gevolgd.”

Steven Trypsteen kan dat beamen, maar is iets voorzichtiger. “Het is tweeledig: vastgoedvennootschappen op de beurs hebben het voordeel dat je als particulier met een relatief klein bedrag kan instappen. Bovendien heb je dan meteen ook een spreiding van het risico, door zowel op het vlak van locatie als marktsegment redelijk divers te zitten. Tegelijk is de kantoren- en winkelmarkt wel erg volatiel.” Voor een klassieke investering in een woning of appartement is het voordeel dat je huurinkomsten kan krijgen als belegger. “Maar de aankoop is natuurlijk een pak duurder, en het is één pand.” Toch ziet Trypsteen geen forse daling van de vastgoedprijzen in het verschiet. “Het blijft een veilige investering daardoor.”