Welke maatregelen gelden er nog als code oranje van kracht wordt?

Voorwaarden

Vandenbroucke rekent erop dat het aantal landgenoten dat door het coronavirus in ziekenhuis of zelfs op de intensieve zorg belandt voor 18 februari genoeg is gedaald om terug te schakelen van rood naar oranje op de coronabarometer. Gisteren zei ook premier Alexander De Croo (Open Vld) dat hij bereid is vooruit te blikken op de overgang naar code oranje, ook al kleurt de coronabarometer nu nog rood.

Bij de voorstelling van de barometer werd dan ook gezegd dat de vooropgestelde voorwaarden en regels niet in steen gebeiteld staan en dat de politiek altijd de eindbeslissing heeft. Vrijdag om 14 uur komt het Overlegcomité opnieuw samen. Als de coronabarometer binnenkort oranje kleurt, dan mogen we versoepelingen verwachten, onder meer in de horeca, de evenementensector en onze vrijetijdsbesteding.

Dit houdt code oranje in:

Horeca: geen sluitingsuur of mondmasker en discotheken open

• Wijst de barometer naar ‘oranje’, dan mogen de dansbenen weer losgegooid worden: danscafés en discotheken mogen dan weer open, met een maximale bezetting van 80 procent.

• Bij de inkom van discotheken moet de coronapas wel nog getoond worden. Mondmaskers zijn niet meer verplicht, enkel voor het personeel.

• Ook op café en restaurant verdwijnt het sluitingsuur en mag je ook met zoveel vrienden aan tafel - of de toog - zitten als je wil. Klanten mogen het mondmasker bovendien thuis laten, al zal het personeel er wel nog eentje moeten dragen.

• Het Covid Safe Ticket blijft in de horeca verplicht, altijd binnen en vanaf 100 aanwezigen buiten.

Publieksactiviteiten: bijna volle zalen

• In het theater of bij een sportwedstrijd binnen blijft een mondmasker verplicht, maar in een supporterstribune in openlucht is het slechts ‘aanbevolen’ als de sociale afstand gegarandeerd kan worden.

• Niet langer 70 procent van een bioscoop, theaterzaal, stadion, festivalweide of concertzaal mag gevuld worden, bij code oranje mag tot 90 procent van de zitjes bezet zijn. Bij zeer goede luchtkwaliteit gaat het net als in code rood ook om 100 procent van de maximale bezetting.

• Een indoor concert waarbij mensen dansen - of eender welke ‘dynamische activiteit binnen’ - mag in tegenstelling tot code rood wel weer doorgaan, maar met een Covid Safe Ticket, een optionele antigeentest en mondmaskers voor het personeel.

• Het Covid Safe Ticket blijft verplicht, vanaf 50 aanwezigen binnen en 100 aanwezigen buiten.

Vrijetijdsactiviteiten: mondmasker - soms - af

• Bij ‘code oranje’ gelden bijna dezelfde regels als onder ‘code rood’. Het mondmasker mag wel verdwijnen, tenzij op de locaties waar de mondmaskerplicht “in de rest van de samenleving geldt”. Met andere woorden: als je met de scouts het openbaar vervoer neemt, zal je dus nog steeds een mondmasker moeten dragen.

• Activiteiten binnen mogen ook met 100 tot 200 personen plaatsvinden. Er is geen beperking meer op de capaciteit van buitenactiviteiten.