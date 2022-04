Welke indruk maken de Reuzegommers op dag twee? ‘Ik heb zelden verdachten zo goed ingestudeerd naar een proces zien komen’

Het proces rond studentenclub Reuzegom en de fatale doop van Sanda Dia is aan zijn tweede dag toe. De Reuzegommers hebben vooraf goed afgesproken wat ze zullen zeggen (en wat niet), ziet justitiejournalist Douglas De Coninck, die in de rechtszaal aanwezig is.

De dag begon chaotisch. Waarom werd de zitting meermaals geschorst?

“Het proces is inderdaad begonnen met drie schorsingen na elkaar. De voorzitter van de rechtbank had eind vorige week opeens gesuggereerd om de aanklacht van ‘toedienen van schadelijke stoffen met de dood tot gevolg’ te veranderen in ‘slagen en verwondingen’.

“Het voordeel daarvan is dat je niet meer één voor één moet gaan zien wie vissaus in de mond van Sanda Dia heeft gegoten, maar dat men het veel breder kan bekijken: wie heeft welke handelingen gesteld? Dat klinkt logisch, want de doop begon eigenlijk al op dinsdag 4 december 2018. De drie schachten hebben toen niets gegeten en zijn verplicht om waanzinnig veel alcohol te consumeren. waardoor Sanda Dia eigenlijk tot niets meer in staat was, en toen al verzorgd had moeten worden.

“Wat is nu het probleem? In de aanklacht staat dat de feiten hebben plaatsgevonden in Vorselaar op 5 december, terwijl dag 1 van de doop zich op 4 december in Leuven heeft afgespeeld. Dus was het de juridisch-technische vraag of je zo’n aanklacht nog kan uitbreiden naar Leuven 4 december.”

“Dat blijft opvallend op dit proces: je hebt aan de ene kant advocaten die met procedures bezig zijn, terwijl de nabestaanden van Sanda Dia met heel andere vragen zitten. Zij willen weten waarom er anderhalf uur is verloren vooraleer die jongen naar het ziekenhuis is gebracht.”

Welke indruk maken de Reuzegommers die vandaag verhoord zijn?

“Er zijn een aantal Reuzegommers die blijven herhalen dat ze niets misdaan hebben. Het enige waarvoor ze schuldig pleiten, is het blenderen van een muis, of andere inbreuken op de wet op het dierenwelzijn. Dat maakt het allemaal heel cynisch. Over Sanda Dia weten ze niet meer precies wie wat gedaan heeft, daar blijven ze allemaal heel vaag over.”

“Deze ochtend hadden we de getuigenis van ‘Pronker’. Die werd zo’n beetje neergezet als ‘de goede Reuzegommer omdat hij degene was die aandrong om Sanda Dia naar het ziekenhuis te brengen. Maar ook hij zei dat hij niets weet over de discussie die daaraan voorafging.”

Blijven ze allemaal samen hetzelfde geheim bewaren, zoals je na de eerste procesdag zei?

“Dat vind ik wel. Dat zie je ook aan de lichaamstaal, aan de manier waarop ze de rechtszaal binnen- en buitenwandelen. Ze beginnen hun getuigenis allemaal met uitvoerige spijtbetuigingen en de belofte dat ze alles zullen vertellen, en op alle vragen zullen antwoorden. Er is duidelijk vooraf afgesproken om elkaar maximaal te sparen. Ik heb zelden verdachten zo goed ingestudeerd naar een proces zien komen.”

Op een gegeven moment liep de vader van Sanda Dia de zaal uit. Wat was daar precies de aanleiding voor?

“Een van de eerste beklaagden die vandaag aan het woord kwam, ‘Shrek’, zei: ‘We kwamen daar aan, en toen hebben we de drie schachten een put laten graven.’ Maar uit verschillende getuigenverklaringen blijkt dat op het moment dat Sanda Dia in Vorselaar aankwam, hij tot niets meer in staat was, ook niet om een schop vast te nemen en die in de grond te steken. Toen die vader dus hoorde vertellen dat ze met z’n drieën een put hebben gegraven, werd het hem even te veel, en heeft hij in het Frans geroepen: ‘Je liegt, en je liegt al de hele tijd.’

“Je voelt heel goed dat die mensen alles proberen te doen om het waardig te houden, maar zij kennen het dossier beter dan wie ook, en zij horen en voelen dat er vanalles verzwegen en gelogen wordt. Dit was een van de punten waarop het de vader te veel werd. Je zal ook maar de vader van Sanda Dia zijn, en dit allemaal moeten meemaken.”

Wat kunnen we vandaag verder nog verwachten?

“Het is vooral uitkijken wat het Openbaar Ministerie doet met de aanklacht. Het lijkt erop dat ze zullen meegaan in het verhaal van ‘slagen en verwondingen’, en dat ze een argumentatie zullen ontwikkelen die zegt dat Sanda Dia toen hij in Vorselaar aankwam al medische zorgen nodig had. Je voelt dat er nu in de vraagstelling meer en meer wordt gehamerd op hoe die jongen eraan toe was in het begin van de namiddag.”