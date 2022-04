Welke feiten kan rechtbank in Reuzegom-proces beoordelen? ‘Openbaar Ministerie moet met antwoord komen’

De zittingsdag werd gisteren afgesloten met de vorderingen van het openbaar ministerie voor de achttien Reuzegommers. Wat staat er vandaag op de planning?

“Het proces herneemt deze namiddag om 14 uur, maar allicht wordt het een korte zitting. De openbare aanklagers moeten reageren op het emotionele betoog van de rechtbankvoorzitter gisterenavond. Die heeft heel duidelijk haar ongenoegen laten blijken over de aanklacht en het feit dat de rechtbank niet kan oordelen over de feiten die in Leuven zijn gebeurd vóór de eigenlijke doop in Vorselaar.”

Hoe zit dat juist?

“Het is een bijzonder technische juridische kwestie, maar in een aanklacht wordt altijd een zogenaamde ‘incriminatieperiode’ gedefinieerd. Dat is de periode waarbinnen het misdrijf is gepleegd. Normaal gezien neemt de aanklager die periode zo ruim mogelijk, zodat alle aspecten van het misdrijf meegenomen kunnen worden in de beoordeling. Maar in dit geval is na de herkwalificatie van ‘het toedienen van giftige of schadelijke stoffen met de dood tot gevolg’ naar het ruimere en klassieke ‘slagen en verwondingen’ het begin van de incriminatieperiode blijven staan op 5 december om 12 uur ’s middags. Daardoor kunnen de Reuzegommers niet veroordeeld worden voor alles wat zich in Leuven heeft afgespeeld voorafgaand aan de doop. Maar de aanklagers verwijzen wel regelmatig naar die aanloop.”

“De rechtbankvoorzitter toonde zich daar gisteren niet tevreden over, maar legde uit dat ze daar zelf ook niets aan kan doen. De datum en de locatie in de aanklacht kan niet meer veranderd worden, wat vreemd is, want voor de herkwalificatie van de feiten kon het wel. ‘Een rechtbank kan geen feiten beoordelen die niet aan haar zijn voorgelegd. De rechtbank is gebonden aan handen en voeten’, klonk het. Het Openbaar Ministerie zal daar deze namiddag dus een antwoord op moeten verzinnen.”

De advocaten krijgen ook de mogelijkheid om nog een harde schijf te raadplegen. Waar gaat dat om?

“Dat was gisterenavond voor iedereen een verrassing. Het gaat om een harde schijf van de federale gerechtelijke politie met daarop informatie uit het dossier die nog niet is ingekeken. Aangezien alle partijen in het proces daar wel het recht toe hebben, moet dat dus nog gebeuren. Maar het is niet duidelijk wat er op die schijf staat.”

De burgerlijke partijen krijgen tot woensdag middernacht om hun conclusies op te stellen, de verdediging krijgt tot vrijdag middernacht. Wat gebeurt er daarna?

“In de oorspronkelijke agenda stonden de pleidooien van de burgerlijke partijen en de verdediging vandaag gepland. Die laatste alleen al zijn achttien partijen, met pleidooien van een halfuur tot anderhalf uur. Dat was nooit gelukt. Alles is dus opgeschoven naar volgende week maandag. Na de pleidooien krijgen alle partijen ook nog eens de kans op een repliek: zowel het openbaar ministerie, de burgerlijke partijen als de verdediging. Het worden dus nog zeer lange dagen.”