Welk maandloon is het nieuwe normaal? 400.000 Belgen deelden hun loon met anderen

De grootste loonberekenaar in België bestudeerde de loongegevens van 400.000 voltijds werkende Belgen. Waar verdienen de arbeiders het meest? In welke provincie liggen de salarissen voor bedienden het hoogst? En welk loon krijgt wie precies in het midden zit van die grote groep werkende Belgen?

De cijfers op loonbrieven zijn de jongste jaren flink naar omhoog gegaan, blijkt uit een analyse van SD Worx – de grootste loonberekenaar in ons land – op basis van de loongegevens bij 400.000 voltijds werkende Belgen.

Zo zijn de bruto maandsalarissen in Vlaanderen in één jaar tijd toegenomen met 10,15 procent. In Brussel stegen de lonen met 10,72 procent en in Wallonië was dat 9,59 procent. In vier jaar tijd stegen de brutolonen in Vlaanderen zelfs met 18 procent, of bijna een vijfde.

Onder ‘bruto maandsalaris’ verstaan we het maandelijkse bedrag op de loonbrief, zonder eindejaarspremie en vakantiegeld. Dat bedrag houdt ook geen rekening met extra loonvoorwaarden of met de kosten die een werkgever nog maakt.

Omdat een kleine groep grootverdieners de berekening van een gemiddeld loon scheeftrekt, is in de analyse ook het mediaanloon van de voltijds werkende Vlaming berekend. Sinds eind januari bedraagt dat 3.300 euro voor een voltijdse tewerkstelling. Dat is dus een ‘doorsneesalaris’: de helft van de Vlamingen verdient minder en de helft meer.

Opvallend: Limburg kent het hoogste mediaanloon voor arbeiders, met 3.013,5 euro bruto per maand. In Brussel ligt dat met 2.767 euro het laagst. In de hoofdstad belonen ze bedienden dan weer het rijkelijkst, met een doorsneesalaris van 4.220 euro per maand: dat is 480 euro meer dan het mediaanloon in Oost-Vlaanderen, hekkensluiter wat verloning voor bedienden betreft in Vlaanderen. Met bedienden in West-Vlaanderen – een mediaanloon van 3.895 euro bruto – is het verschil wat kleiner.

Het bruto maandsalaris is de jongste vier jaar fors gestegen. Beeld RV

Dat de lonen fors stijgen, is natuurlijk geen verrassing: dat doen de prijzen van consumptiegoederen ook al geruime tijd. “Door de automatische indexering zien werkgevers zich het laatste jaar geconfronteerd met een veel snellere stijging van de lonen”, zegt Virginie Verschooris, ‘reward consultant’ bij SD Worx. “De stijging zet zich door in alle provincies. Voor de laatste vier jaar samen gaat het in totaal dus om bijna een vijfde. Naast regio spelen ook sector en bedrijfsgrootte een rol. Werkgevers die marktconform willen verlonen om talent aan te trekken of te houden, vragen vaak studies op of gaan zelf aan de slag met data. Zo verzekeren ze dat hun lonen in lijn liggen met de gekozen vergelijkingsmarkt en werkgevers.”

Het mediaanloon voor bedienden in Brussel ligt beduidend hoger dan in Oost-Vlaanderen. Beeld RV

Volgens hoogleraar arbeidseconomie Stijn Baert (UGent) liggen de cijfers volledig in de lijn der verwachtingen. “De gemiddelde lonen zullen de vastgelegde loonwet volgen: de inflatie met daarbovenop een vastgelegde extra van 1,1 procent voor 2019-2020 en 0,4 procent voor 2021-2022. Die 10 procent stijging van het voorbije jaar is gewoon de inflatie. Ik heb eens gekeken hoeveel het leven duurder werd tussen januari 2019 en januari van dit jaar, en dat is 18,2 procent, precies de stijging die uit de analyse blijkt.”