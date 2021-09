Wel Jong Niet Hetero krijgt minder middelen: ‘Veiligheid van lgbtq+-jongeren is geen prioriteit’

Wel Jong Niet Hetero moet het in de toekomst met minder middelen stellen. Een beslissing van minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) die voor verontwaardiging zorgt. ‘Net nu geeft de minister zo’n signaal?’

Minister Benjamin Dalle kondigde recent aan ruim anderhalf miljoen extra budget vrij te maken voor de Vlaamse jeugdsector. De organisatie Wel Jong Niet Hetero (WJNH) moet het echter met minder doen. “De lijst voorbeelden van haat en onveiligheid waar wij het voorbije jaar mee geconfronteerd werden is eindeloos. En net nu geeft de minister zo’n signaal?”, klinkt het bij Wel Jong Niet Hetero. “Dit is een duidelijk signaal van Benjamin Dalle en de Vlaamse regering: de veiligheid van lgbtq+-jongeren is geen prioriteit.”

WJNH wijst op toenemend geweld en intolerantie tegenover lgbtq+-personen, zoals de moord op David Polfliet, gaybashing in Oudenaarde en de verspreiding van anti-lgbtq+-stickers in Antwerpen. Met de hashtag #SafetyNotFound en een petitie vraagt ze “een échte investering van de Vlaamse regering in de veiligheid van lgbtq+-jongeren”.

Minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). Beeld Thomas Nolf

Minister Dalle zegt begrip te hebben voor de ontgoocheling maar weerlegt de kritiek. Hij wijst erop dat de externe adviescommissie het dossier van WJNH negatief beoordeelde. De commissie stelde voor de subsidies te verlagen van 224.017 euro in 2021 naar 152.785 euro in 2022. Dalle besliste daarop om de ondersteuning toch te verhogen tot 201.615 euro, of 90 procent van het oorspronkelijke bedrag “omwille van het belang van het thema waar WJNH rond werkt.”

“Tegelijk moeten we verantwoord omspringen met de middelen die de overheid toekent”, zegt Dalle. De minister wijst erop dat er nog andere organisaties rond het thema werken, en hij wil met WJNH in gesprek gaan om hun werking te professionaliseren. “Ik verwacht van hen concrete resultaten en engagementen.”

“We zijn de minister uiteraard dankbaar dat hij het geadviseerde bedrag heeft verhoogd”, zegt Sander Cornelis van WJNH. “Maar als je ziet hoeveel jongeren bij ons aankloppen, moeten we onze werking eerder kunnen uitbreiden, niet inkrimpen.” Cornelis wil niet in detail treden over de opmerkingen van de adviescommissie. “We hebben daarop een repliek gestuurd, maar willen nu de dialoog met de minister aangaan en samen zoeken naar een oplossing om lgbtq+-jongeren beter te ondersteunen.”