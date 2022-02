Wekenlang vergaderingen en ballonetjes: waarom het Vivaldi-akkoord over de energiefactuur er nu pas komt

Vier maanden na het losbarsten van de energiecrisis is de Vivaldi-regering het dan toch eens geraakt over een verlaging van de energiefactuur voor de middenklasse. Dat het zo lang moest duren, na alweer een nachtelijke vergadering, ligt vooral aan zichzelf.

De linkse eis die al jaren meegaat

‘6 procent btw op energie. Nu!’ Op 7 oktober projecteert oppositiepartij PVDA de boodschap in gigantische letters op de koeltorens van de kerncentrale in Doel. Met haar stunt eist de partij dat de btw op energie wordt verlaagd van 21 naar 6 procent. Een tarief van 21 procent is geschikt voor kaviaar, klinkt het, maar niet voor een basisbehoefte. Op dat moment zijn de energieleveranciers net overgeschakeld van hun septembertarieven naar de woekerprijzen van oktober. Duizenden Belgen zagen hun voorschotfactuur plots verdubbelen of verdrievoudigen.

De btw-verlaging is een linkse eis die al jaren meegaat. In 2013 voerde de regering-Di Rupo hem al eens in, waarna hij werd teruggedraaid. Ook de Vlaamse socialisten pleiten er al maanden voor. Maar als de maatregel begin oktober op de begrotingstafel van Vivaldi ligt, stellen de liberalen en christendemocraten hun veto. Volgens vicepremier Vincent Van Peteghem (CD&V) is de optie te duur – hij schat de prijs op een miljard euro – en schiet ze haar doel voorbij omdat ze ook een cadeau geeft aan rijkeren “met een verwarmd zwembad”.

Absolute minimum

In haar begrotingsakkoord van oktober beperkt de regering zich dan ook tot het absolute minimum: de ondersteuning van de meest kwetsbaren. Het sociaal energietarief van 1 miljoen gezinnen wordt net voor de winter verlengd tot 1 april en bijgepast met een eenmalige korting van 80 euro. De middenklasse moet intussen doorbijten. Het enige wat zij uit de brand sleept, is dat de federale heffingen op de energiefactuur worden omgezet in een accijns, wat een gemiddeld huishouden een besparing van zo’n 30 euro zou moeten opleveren.

Terwijl de groenen tevreden zijn met die sociale focus, zijn de liberalen en de christendemocraten vooral opgelucht dat ze extra uitgaven kunnen beperken. Maar dat er voor de middenklasse zo weinig steun komt, begint wel meer en meer weerstand op te roepen in de samenleving. Zeker als de prijzen rond de jaarwisseling nòg maar eens stijgen, verschillende energieleveranciers overkop gaan en klanten extra kosten krijgen aangerekend. In andere Europese landen halen overheden forse maatregelen boven, zoals prijsplafonds en belastingsverlagingen.

De bocht

Het is uiteindelijk Van Peteghem himself die op vraag van partijvoorzitter Joachim Coens (CD&V) begin januari de bocht inzet. Plots wil CD&V tòch een btw-verlaging. Weliswaar een ‘slimme’ verlaging, die vanaf de zomer – wanneer de energieprijzen wellicht dalen - gecompenseerd wordt via hogere accijnzen. Daarbij zou het tarief afgestemd worden op je verbruik, je duurzaamheid en eventueel ook je inkomen. Ook de groenen en de Vlaamse socialisten kunnen zich hier in vinden. Open Vld, bevreesd voor de betaalbaarheid en de haalbaarheid, legt als tegenbod een energiecheque van 100 euro op tafel.

Na talloze nachtelijke vergaderingen en ballonetjes konden de partijen zich gisteravond op het federale kernkabinet toch verzoenen rond een pakket maatregelen. De slimme btw-verlaging op elektriciteit gaat in vanaf 1 maart en loopt tot 1 juli. De bedoeling zou zijn dat je je persoonlijke gegevens doorgeeft aan je energieleverancier, die op basis van je parameters het tarief doorgeeft. Het uitgebreide sociaal tarief voor energie blijft tot 31 juli aangehouden. Daarenboven krijgt elk gezin een energiecheque van 100 euro.

Er wordt ook een btw-hervorming op poten gezet, gebaseerd op een cliquetsysteem dat de energiefiscaliteit kan moduleren via de accijnzen. Dat systeem laat toe dat de accijnzen stijgen zodra de brandstofprijzen onder een bepaald niveau dalen, en omgekeerd.

Bij de Vlaamse groenen klinkt men enthousiast dat de verlaging van de factuur gekoppeld wordt aan een systeem om duurzaamheid aan te moedigen. “Never waste a good crisis”, klinkt het. “Wat we nu doen, is een belangrijke stap in de energietransitie.”