Wég sfeer: dit zijn de slechte songteksten over seks ooit

HORS CATÉGORIE VAN ECHELPOEL: ‘HESPENROLLETJES IN KAASSAUS’ (ONUITGEBRACHT)

Tijs Vanneste (Van Echelpoel, De Kemping): “Eén van onze laatste, nooit uitgevoerde ideeën voor een nieuw Van Echelpoel-nummer: ik die op Gainsbourg-achtige wijze het recept voor die Vlaamse culinaire klassieker voorlees. Dat is een geil gerecht, hè? Alleen al de beweging waarbij je met twee handen een plak hesp traag over zo’n witloofstronkje rolt... En daar dan die dikke, stroperige kaassaus bij. Ik krijg het al moeilijk als ik er nog maar aan denk!

Tijs Vanneste. Beeld RV

“We hadden ook al een idee voor de clip: Yves Van Echelpoel (de alias van Yves Gaillard, red.) houdt Jeroen Meus in de klem terwijl zijn vaste regisseur Kathryn Cops bezwijkt voor de culinaire charmes van Jef Van Echelpoel, ik dus. Kathryn en Jeroen zagen het zitten, maar uiteindelijk leek het ons beter om Van Echelpoel ten grave te dragen – we wilden het absoluut niet uitmelken. Er bestaan demo’s van dat kaassausnummer, maar ik lig nog eerder in het graf dan dat ik die aan iemand laat horen.”

30. BLACK EYED PEAS: ‘MY HUMPS’ (2005)

Door Rolling Stone verkozen tot de hardst op de zenuwen werkende popsong aller tijden, en niet op basis van melodie en beats alleen. Bewijsstuk A: ‘I mix your milk with my cocoa puff/Milky, milky cocoa/Mix your milk with my cocoa puff/Milky, milky right’. En dan door naar ‘My lovely lady lumps’ en ‘What you gon’ do with all that junk/All that junk inside that trunk?’ Eén van de redenen waarom 21ste-eeuwse popmuziek lange tijd niet ernstig genomen werd.

29. INTERPOL: ‘STELLA WAS A DIVER AND SHE WAS ALWAYS DOWN’ (2002)

Muzikaal een vroeg hoogtepunt in het oeuvre van de New Yorkse groep. ‘Stella Was a Diver and She Was Always Down’ is een mooi, sfeervol en melancholisch nummer, tot je beseft dat het eigenlijk over een compulsieve pijpster gaat. Een ex-lief? Een getaande prostituee? Een romanpersonage? De details zijn onduidelijk, maar de tekst liegt er niet om. Van ‘She was my catatonic sex toy love-joy diver’ tot ‘Crevices caressed by fingers/And fat blue serpent swells’ – een dikke, blauwe slang?

28. WOLFTYLA: ‘BOOM BOOM ROOM’ (2020)

‘I’ve been on top for a while/NASA shippin’ to the moon/Fast car make vroom, vroom, vroom/Take her to The Boom Boom Room’? Wham bam no thank you, ma’am.

27. RED HOT CHILI PEPPERS: ‘SEX RAP’ (1983)

Jeroen Camerlynck (Fleddy Melculy): “De Peppers zingen al veertig jaar maar over twee dingen: seks en Californië. En het liefst over allebei tegelijk. Vooral in hun begindagen wisten ze nog niet zo goed hoe ze er doekjes om moesten winden. ‘Party on Your Pussy’ is een bekend voorbeeld, maar het vroegere ‘Sex Rap’ is nog directer: ‘I’m inclined to fuck, fuck, fuck, fuck your brains out/For the moment, come on now, make her shout/Push it on in and pull it on out/I pump that lemon till it pouts’. Het rijmt, maar om nu te zeggen dat je er góésting van krijgt?”

26. VAN KOOTEN EN DE BIE: ‘I WANNA FUCK YOU’ (1976)

Vooral de YouTube-versie van dit nummer is een aanrader. Wim de Bie zit aan de piano als Mr. P., mét komische oren, en zingt een almaar hardere en scabreuzere tekst in het Engels (‘I will fuck you on the backseat of my newest car/Fuck you in the toilet of a well-established bar’) terwijl de ondertiteling (‘O wat ben je mooi/Zoals je daar ligt in het hooi’) hardnekkig van krommenaas blijft gebaren.

25. IDLES: ‘1049 GOTHO’ (2017)

‘My friend is so depressed, she wanted to have sex/I pissed in the kitchen sink, as she slowly undressed’. Je zult maar een seksvriend hebben die net voor de daad nog snel even in de gootsteen zeikt.

24. CARDI B & MEGAN THEE STALLION: ‘WAP’ (2020)

Aafke Romeijn: “Niet te omzeilen: de explicietste hit van de afgelopen twee jaar. Maar zou íémand hier zin van krijgen? ‘I want you to park that big Mack truck right in this little garage’: een enorme vrachtwagen ergens op een moeilijke plek moeten parkeren, dat wil je je toch niet voorstellen tijdens de daad?”

23. ALT-J: ‘FITZPLEASURE’ (2012)

‘In your snatch fits pleasure/Broom-shaped treasure’ laat zich letterlijk vertalen als: ‘In je spleet past plezier, een bezemvormige schat’. Van de jongens die ons ook volgend juweeltje brachten: ‘I wanna turn you inside out and lick you like a crisp packet’ – ‘Ik wil je binnenstebuiten draaien en aflikken als een chipszakje’ (uit: ‘Every Other Freckle’).

22. QUEEN: ‘GET DOWN, MAKE LOVE’ (1977)

‘You say you hungry/I give you meat/I suck your mind/You blow my head.’ Nee, Freddie. Néé!

21. DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG: ‘BPM69’ (2015)

Aysha de Groot: “Een song die van a tot z over seks gaat, en waarvan het ritme – natuurlijk als moddervette knipoog naar het standje – is vastgelegd op 69 beats per minute. Grappig, maar daardoor klinkt het ook heel goor. Want 69 bpm is ongelooflijk langzaam, log en zwaar. Het allergoorst is overigens de zinsnede ‘We zijn twee slakken in een bed’. (lacht)”

20. DE JEUGD VAN TEGENWOORDIG: ‘DE STOFZUIGER’ (2005)

Willie Wartaal (De Jeugd van Tegenwoordig): “Ook ‘De stofzuiger’ móét in deze lijst, toch? Er is het zinnetje ‘Lik hoedje lik, tot je stikt’ – báh, zeg. Ik heb het ook over mijn stijve en hoe die niet mijn, maar iemand anders zijn of haar probleem is: vies! En dan dit nog: ‘Pomp deze stront, deze deze stront/Honderdduizend decibels, je raakt gewond’ – ik kan me zelfs niet meer herinneren wat dát zou moeten betekenen in seksland. Allemaal behoorlijk smakeloos. Love it.”

19. MONTY PYTHON: ‘SIT ON MY FACE’ (1980)

Goeie sekssongs geven zin in meer, slechte zijn als een emmer koud water over de spreekwoordelijke erectie. Deze Python-kolder behoort, hoe grappig ook, voluit tot de tweede categorie. ‘Sit on my face and tell me that you love me (...) I love to hear you oralize/When I’m between your thighs, you blow me away.’ Geschreven door Eric Idle, en gebaseerd op musichall-hit ‘Sing as We Go’ uit 1934. Beste commentaar op YouTube: ‘It took a cunning linguist to come up with these lyrics.’

18. KRIS DE BRUYNE: ‘BALLERINA’S’ (1977)

In de afdeling Iets Te Concrete Fetisjen: ‘Ik verlies mijn tijd niet op de plee/En kom ik buiten, ik ben voorzichtig/Toch ga ik steeds met ballerina’s mee/En dan zeg ik: Ballerina kleed je uit voor mij/Hou je vast aan dit lied van mij/Ik trakteer je graag een elixir/Kom gauw in mijn bed.’ Andere tijden.

17. KISS: ‘LOVE GUN’ (1977)

Cedric Maes (Radio Willy, The Sore Losers): “Qua metafoor is KISS het niet ver gaan zoeken: Paul Stanley zingt hier eigenlijk een heel nummer over zijn lul, en op wie hij daarmee zoal zou willen schieten. (lacht) Zelf vind ik deze song vooral hilarisch omdat ik me voorstel dat Stanley destijds bloedernstig was: ‘Hey mannen, goed idee: ik ga een nummer over mijn penis schrijven!’ Toen kon dat allemaal, vandaag hoef je daar niet meer mee af te komen.”

16. LED ZEPPELIN: ‘THE LEMON SONG’ (1969)

‘Squeeze, squeeze me, baby, until the juice runs down my leg/The way you squeeze my lemon-a/I’m gonna fall right outta bed, yeah...’ Af, Robert Plant. Áf!

15. BEYONCÉ: ‘YONCE/PARTITION’ (2013)

Veel te eerlijk verslag van hoe de ongenaakbare Beyoncé haar galajurk laat bevlekken door haar geile echtgenoot op de achterbank, en hoe ze de limousinechauffeur gegeneerd vraagt het tussenraam te sluiten. ‘Driver, roll up the partition please/I don’t need you seeing ’Yonce on her knees (...) Oh he so horny, yeah he want to fuck/He bucked all my buttons, he ripped my blouse/He Monica Lewinsky’d all on my gown.’ Monica Lewinsky’d!

14. ‘WORTEL OF PEEN’ (NOORD-BRABANTS CARNAVALSNUMMER)

De Groot: “Vrijwel alle Noord-Brabanders zingen dit nummer uit volle borst mee met carnaval of op de après-ski. Er zit een heel stuk in over hoe de vriendin van de zanger geen frikandellen of kroketten meer wil eten, en alleen maar gezond wil doen. Als ze iets in haar mond stopt, maakt het haar niet uit ‘of het een wortel of een peen is’. (lacht) Of hoe een flauwe woordspeling een plaatselijke klassieker kan worden.”

13. KHIA: ‘MY NECK, MY BACK (LICK IT)’ (2002)

Wartaal: ‘My neck, my back/Lick my pussy and my crack’, zingt Khia: allemaal handelingen die ik wel bij haar zou willen uitvoeren, maar misschien is het toch een beetje te heftig om nog sexy te zijn.”

12. DAMIEN RICE: ‘ME, MY YOKE AND I’ (2006)

Of wanneer songs ongewenste intimiteiten worden. “In ‘Me, My Yoke and I’ vraag ik de Heer waarom Hij me een penis heeft gegeven — dat juk”, zei Damien Rice destijds. Helaas is de luisteraar getuige, en moet hij aankondigingen ondergaan als ‘My drum, my drum, my drum/Gonna make you come’ en ‘I’m mad, I’m mad, I’m mad/Like a big dog yeah’ – eerst omineus gefluisterd, ten slotte manisch gebruld. Bronstig en gefrustreerd duwt de Ierse bard je zes minuten lang tegen de muur. Bah.

11. ROBIN THICKE & PHARRELL ‘BLURRED LINES’ (2013)

Eén zin: ‘I’ll give you something big enough to tear your ass in two’. In de bijbehorende videoclip insinueren Robin Thicke en Pharrell Williams dat ze na die woorden alsnog een vrouw in hun bed hebben gekregen, maar dat is consumentenbedrog.

10. PRINCE: ‘SOFT AND WET’ (1978)

In elke denkbare hitparade van goeie sexy songs staat Prince Rogers Nelson met tien nummers bovenaan. Maar ook hij moest door een leerproces gaan. ‘Soft and Wet’ (muzikaal overigens wel een topper) was zijn allereerste solosingle, toen hij de finesses van de zwoele liefdeslyriek nog niet onder de knie had: ‘Hey lover, I got a sugarcane that I wanna lose in you/Baby can you stand the pain?’ Ieuw!

9. KANYE WEST: VERZAMELD WERK (2004-2021)

Romeijn: “Kanye is zo’n beetje de ongekroonde koning van de vieze seksmetaforen. Er zijn goede voorbeelden uit zijn hele carrière te vinden, en één van mijn persoonlijke ‘favorieten’ komt uit ‘Father Stretch My Hands Pt. 1’: ‘Now if I fuck this model/And she just bleached her asshole/And I get bleach on my T-shirt/I’ma feel like an asshole’. Ook behoorlijk geschift, uit ‘I’m In It’: ‘Eatin’ Asian pussy/All I need was sweet and sour sauce’. (rilt) Dat is zowel vies, licht racistisch en zeer onsmakelijk als véél te plastisch – want je vormt je er meteen een beeld bij. Beeld én smaak, zeg maar.”

8. AKINYELE: ‘PUT IT IN YOUR MOUTH’ (1996)

Wartaal: “‘Put it in my mouth/I said my motherfucking mouth’, zingt zangeres Kia Jeffries hier. Gepijpt worden is leuk, maar als een meisje dat in het echt tegen je roept – en je hebt er niet voor betaald – loop je toch zo snel mogelijk weg?”

7. PETER GABRIEL: ‘KISS THAT FROG’ (1992)

Er is een uitgebreid subgenre van songs waarin popsterren hun eigen penis bezingen: ‘Choke My Chicken’ (Lyle Lovett), ‘My Red Joystick’ (Lou Reed), ‘Don’t Touch My Willie’ (Kevin Fowler), ‘Walking the Dog’ (Rufus Thomas), het weliswaar fictieve ‘Lick My Love Pump’ (Nigel Tufnel van Spinal Tap) en het wat sneue ‘My Pencil Won’t Write No More’ (Bo Carter), plus een stuk of zevenhonderd songs van ongeïnspireerde artiesten die, in navolging van Serge Gainsbourg, van hun lid een lolly maken: 50 Cent, Justin Timberlake, Lil Wayne, Juicy J, noem maar op. Veruit de minst appetijtelijke metafoor komt van Peter Gabriel, die zes jaar na ‘Sledgehammer’ – óók al een onsubtiele knipoog naar de eigen fallus – zijn lid nu uitgerekend met een kikker vergelijkt. ‘Let me introduce his frogness/You alone can get him singing/He’s all puffed up, wanna be your king/Oh, you can do it/C’mon lady, kiss that frog.’ Tast toe, dames!

6. AWKWAFINA: ‘MY VAG’ (2014)

Na de lul- nu de kutsongs! Bekende ‘vrouwen over hun vagina’-nummer zijn ‘Diddle My Skittle’ (Peaches), ‘Sugar Walls’ (Sheena Easton), ‘Flower’ (Liz Phair), ‘Birthday Cake’ (Rihanna), ‘How Many Licks?’ (Lil’ Kim) en ‘My Puss’ (Margaret Cho). Springt er op indrukwekkende wijze uit: ‘My Vag’ van de Chinees-Amerikaanse rapper Awkwafina, dat olympische hoogten bereikt in de ‘mijn vagina is beter dan de jouwe’-opschepperij: ‘My vag is like tasting heaven/Yo’ vag manages a 7-Eleven/My vag speaks five different languages/And told yo’ vag ‘Bitch, make me a sandwich’/My vag feed the homeless/Yo’ vag date the homeless/My vag got 12-inch gold wheels/And yo’ vag got bird poop on the windshield’.

5. PUSCIFER: ‘CUNTRY BONER’ (2008)

Vanneste: “Bij Puscifer speelt Tool-frontman Maynard James Keenan vaak een personage. Welk personage? Een perverse vetlap, een véél te gladde redneck. Muzikaal is ‘Cuntry Boner’ een vrolijk, uplifting countrynummer, maar de ik-figuur opent al snel zijn sekstrofeeënkast. ‘I fucked Dolly Parton, I fucked Loretta Lynn/I fucked Barbara Mandrell and I fucked all of her kin/I fucked Minnie Pearl, I fucked Elvis Presley’s little girl (...) Fucked Willie Nelson, I fucked him deep inside/I fucked Elvis Presley in the bathroom where he died’. Fout en onaantrekkelijk? Ja. Maar wel bijzonder grappig.”

4. CUPCAKKE: ‘DUCK DUCK GOOSE’ (2018)

Jelle Denturck (Dirk.): “Shockpop van de überseksuele soort. In de meeste CupcakKe-nummers, en zeker in ‘Duck Duck Goose’, staat geen zin die haar hier níét automatisch in deze lijst zou doen belanden. Ze is de enige zangeres die ik ken die van de platste teksten uit de muziekgeschiedenis schrijft en toch nog een soort rolmodel is. ‘I thought I came but I peed on the dick/My nudes in your phone, takin’ up your data/My cakes got fatter by usin’ cum as the batter’. Ik wil maar zeggen: amai!”

3. PITBULL: ‘HOTEL ROOM SERVICE’ (2009)

‘Your man just left, I’m the plumber tonight/I’ll check yo pipes, oh, you the healthy type/Well, here goes some egg whites’. De popgeschiedenis staat bol van de bizarre maar op zijn minst creatieve seksscènes (Frank Zappa maakte ooit een nummer waarin hij fantaseerde over bdsm-acts met een pinguin, en het hele oeuvre van de Est Tommy Cash zit vol rare erotica). Dit is net het omgekeerde: het zo doordeweeks mogelijke equivalent van een gruwelijk saaie pornoscène, waarbij de mannelijke acteur zijn orgasme attent aankondigt: ‘Hier komen de eiwitten!’

2. ZODIAC MINDWARP AND THE LOVE REACTION: ‘PRIME MOVER’ (1988)

Hardrockonehitwonder met de excentrieke Mark Manning als de frontman die nagenoeg een volledige carrière heeft gebouwd op het overdreven origineel omschrijven van zijn eigen libido. Uit ‘Prime Mover’: ‘I’m Christ in shades, I’m a napalm God/Your lipstick flickers round my lightning rod/You fever pitch bitch, you love to tease/I’m a hot dog daddy up on your knees/Sex Führer baby I’m a love dictator/Blitzkrieg romance I’m a living detonator’. Dat hij zichzelf de Hitler van het neuken noemt: tot daar. Maar ‘hot dog daddy’? Wijzen en lachen!

1. LINDEMANN: ‘FAT’ (2015)

Till Lindemann had hier ook gepast als frontman van Rammstein, met evergreens als ‘Bück Dich’ of ‘Pussy’. Maar het is ‘Fat’ geworden, een poëtisch hoogtepunt uit zijn Engelstalige solodebuut, over corpulent copuleren. Doe uw rubberen handschoenen en kaplaarzen aan, we wagen ons in de tekst:

Your flappy butthole, a soggy cave

I put in my parts, and let them bathe

(...)

People laughing about your size

We can fuck them on your French fries

When I break open your king size bra

Your giant boobs are just wunderbar!

(...)

Call it crazy or call it fate

Just with you I want, want to get laid

But your holes are hard, so hard to find

It doesn’t’ matter, I’ll just fuck you from behind.

Vanavond maar eens een keertje niet, schat.

