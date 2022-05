Weg opnieuw vrijgemaakt in Antwerpen nadat glucose monsterfiles veroorzaakte

Omstreeks 13.30 uur liepen de files vanuit Gent al op tot ruim anderhalf uur. Op de E19 vanuit Brussel moesten bestuurders rekening houden met een klein halfuur vertraging vanaf Kontich. Ook na de afhandeling van het ongeluk is er nog veel fileleed, zo blijkt uit de actuele verkeerskaart van het Vlaams Verkeerscentrum. Zo is het op de E17 nog aanschuiven vanaf Sint-Niklaas.

Kort voor de middag kwamen twee auto’s en een vrachtwagen met elkaar in botsing op de Antwerpse ring. Daarbij was enkel spraken van stoffelijke schade, maar de truck verloor wel een deel van zijn lading. Een van de vaten glucose (vloeibare suiker, red.) versperde drie van de vijf rijstroken ter hoogte van Berchem. Bovendien werd het goedje verspreid over een afstand van een kilometer tot in Borgerhout.

De betrokken voertuigen zijn inmiddels getakeld en ook de weg is volledig schoongemaakt, meldt de brandweer op Twitter.

#update Ongeval R1 - Goed nieuws! De baan is volledig schoongemaakt ter hoogte van Berchem en Borgerhout en het verkeer kan er weer door zoals normaal. — Brandweer Zone Antwerpen (@BZAntwerpen) 31 mei 2022