Weg met dokter Bibber, in Melle vind je echte operatiesimulators: ‘Het oude leermodel is hopeloos verouderd’

Niet alle studenten brengen hun zomervakantie door op warme stranden of op modderige festivalweides. In Melle krijgen artsen in opleiding de kans op te oefenen met chirurgierobots tijdens de Orsi Academy. ‘Absurd dat jonge chirurgen hun eerste operatie meteen op een echte patiënt moeten uitvoeren.’

“Gisteren heb ik hechtingen geoefend op varkenspoten en vandaag probeer ik een anastomose uit te voeren op een kip, wat betekent dat ik blaas en plasbuis opnieuw verbind. Nu ja, in het geval van een kip: maag en cloaca”, vertelt Kenzo (24), vijfdejaarsstudent geneeskunde aan UGent, terwijl hij geconcentreerd naar een schermpje tuurt en vier robotarmen en nog meer pedalen bedient.

Samen met Italiaanse en Duitse studenten volgt hij een zomerschool robotchirurgie aan de Orsi Academy in Melle, een hoogtechnologisch opleidingscentrum voor minimaal invasieve chirurgie, waaronder robotchirurgie, dat werd opgericht door topdokter en uroloog Alex Mottrie.

“Het is best wel een unieke ervaring. Zelfs de buitenlandse studenten, die effectief al in een specialisatiejaar chirurgie zitten, hebben nog nooit met zo’n robot geoefend. Als chirurg in opleiding moet je heel lang wachten en véél observeren vooraleer je zelf een ingreep mag uitvoeren. Maar als dat moment er dan eindelijk is, word je erin gesmeten en moet je meteen een echte patiënt opereren.”

Dat opleidingsmodel heet ‘see one, do one, teach one’, maar is volgens de Orsi Academy hopeloos verouderd. “Het is absurd dat jonge chirurgen hun eerste operatie meteen op een echte patiënt moeten uitvoeren”, legt Heloïse Brackenier (21) uit. Ze is vijfdejaarsstudent geneeskunde en voorzitter van Junior Orsi, een initiatief van Orsi Academy dat fungeert als springplank voor ondernemende studenten met een focus op innovatie.

“Chirurgietechnieken worden doorgegeven van dokter op stagiair, waardoor die technieken vaak ziekenhuisgebonden zijn en het proces niet zo veilig en efficiënt verloopt als zou kunnen. De Orsi Academy wil een sprong voorwaarts realiseren dankzij wetenschappelijk gevalideerde training die in het lab wordt aangeleerd en niet in het operatiekwartier.”

Operatiesimulator

Dat gebeurt in Melle aan de hand van een proficiency-based progression training. Net als piloten die eerst urenlang in simulators trainen, oefenen de chirurgen van de toekomst hun fijne motorische vaardigheden bijvoorbeeld op skin pads, een soort plastic met huidtextuur. Later oefenen ze op dierlijk weefsel, en nog veel later op lichamen uit het mortuarium.

“Deelnemers trainen bepaalde vaardigheidseisen die vooraf werden goedgekeurd door topexperts en wetenschappelijke verenigingen”, schetst Inge Meesters, projectmanager bij Orsi Academy.

“Die trainingsmethode deelt een chirurgische ingreep op in tussenstapjes, die telkens in objectief meetbare en vooraf goedgekeurde criteria zijn vastgelegd. Zo weet je als beginnend chirurg perfect welke kritieke fouten je in die specifieke tussenstap kan maken. En het werkt. De foutenmarge bij onze trainingsmodule is 60 procent kleiner dan bij de traditionele techniek. De patiënt heeft minder complicaties, moet minder lang in het ziekenhuis blijven en kost minder aan de samenleving.”

Dankzij artificiële intelligentie wordt het trouwens steeds makkelijker om te automatiseren. “De robots slaan massaal data op. Als je op die data een algoritme kan loslaten weten chirurgen meteen waar ze een fout maakten: daar neem je de naald verkeerd vast en zal ze breken”, klinkt het.

Evidente oefening

Orsi Academy is dus volop bezig met de verspreiding van een nieuwe mindset onder chirurgen, en die proberen ze tijdens de driedaagse zomerschool over te brengen op studenten geneeskunde die ambities hebben om een specialisatie chirurgie te volgen. “De jonge generatie staat ervoor open, meer zelfs, die vinden oefenen op een simulator of op dierenmodellen een evidentie.”

Kenzo laat ondertussen een draad door de cloaca van de kip gaan. Met vloeiende polsbewegingen slaagt hij erin de instrumenten zeer precieze microbewegingen te laten uitvoeren. “Terwijl je in de console kijkt, denk je dat je grote bewegingen maakt, maar eigenlijk werk je enorm precies. Ik merk ook dat trillingen in mijn handen niet worden meegenomen in de robotbewegingen. Gekke ervaring. Mijn droom om ooit chirurg te worden, is toch een stukje minder abstract geworden.”