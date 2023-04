Weg met de ‘schuldindustrie’: wie een factuur niet betaalt, krijgt straks eerst altijd een gratis herinnering

Wie een factuur niet betaalt, krijgt straks altijd een kosteloze herinnering en veertien dagen uitstel van betaling. De totale invorderingskosten worden ook geplafonneerd. De maatregelen moeten de ‘schuldindustrie’ aan banden leggen.

Kleine schulden kunnen soms grote schulden worden. Heel veel is daar niet voor nodig. Eens er een brief van een deurwaarder in de bus valt, is het opletten geblazen en kan een oorspronkelijk onbetaalde rekening snel ontploffen. Soms met honderden euro’s aan zogenaamde invorderingskosten. Een pijnlijke zaak, zeker voor wie het niet breed heeft.

In de Wetstraat is al langer - hoofdzakelijk op links - de oorlog verklaard aan deze ‘schuldindustrie’. Na een discussie van vele jaren heeft dit gisteravond in het federaal parlement geleid tot groen licht voor een nieuwe wet. Daarin staan een reeks maatregelen die de schuldenspiraal moeten afblokken. Of toch minstens afremmen.

Concreet wordt er een kosteloze herinnering voor elke factuur ingevoerd. Daarna volgt veertien dagen uitstel van betaling. De invorderingskosten worden ook geplafonneerd. Als de schuld niet hoger is dan 150 euro mag er maximaal 20 euro worden bijgeteld. Van 151 tot 500 euro wordt dat maximaal 30 euro plus 10 procent van de schuld.

Openstaande schulden hoger dan 500 euro worden beperkt tot 65 euro plus 5 procent van de schuld. Maar nooit mag de ‘boete’ voor een onbetaalde factuur hoger oplopen dan 2.000 euro. Dit alles moet voorkomen dat financieel kwetsbare mensen zich blauw betalen.

Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) reageert verheugd. Hij is de drijvende kracht achter de wet. “Facturen moeten betaald worden, dat staat niet ter discussie, maar uitwassen zijn vandaag schering en inslag”, stelt de Franstalige socialist. “Met dit pakket maatregelen behoren exuberante extra kosten voor soms kleine schulden tot het verleden. Met de hervorming is dus elke consument gebaat, en zeker de meest financieel kwetsbare consumenten.”

Het Belgisch Netwerk Armoedebestrijding heeft het over een goede stap vooruit. Maar er blijven problemen, luidt het. “Zo zijn de plafonds wat ons betreft nog te hoog. Ze staan niet in verhouding tot de werkelijke invorderingskosten”, zegt coördinatrice Caroline Van der Hoeven. “De oude wet bevat ook een lijst met gedragingen die verboden zijn bij een invordering. Bijvoorbeeld vragen stellen bij de buren. Die lijst is in de nieuwe wet niet meer terug te vinden.”

Bij Unizo klinkt een ander geluid. “Uiteraard mag een beperkte schuld niet vertienvoudigen”, vertelt adviseur Frank Socquet. “Maar de sectoren die bekend zijn voor dit soort wantoestanden (telecom en energie bijvoorbeeld, JVH), zijn al onderworpen aan specifieke wetgeving. Dus wie reguleer je nu? De sectoren waar het probleem eigenlijk niet zit. Er was beter voor een gerichtere aanpak gekozen. Wat de Raad van State trouwens ook heeft aangegeven.”

De ondernemerskoepel vreest dat de kosteloze herinnering en het veertiendaagse uitstel van betaling ervoor zal zorgen dat mensen (te) laks zullen worden met facturen. Iets wat zeker voor kmo’s problemen kan opleveren met hun cashflow. Ook de opvolging van betalingen kost tijd en dus geld. Socquet: “Het doel van de wet is schuldopstapeling vermijden. We vrezen dat hij uiteindelijk vooral tot meer uitstelgedrag bij de consument zal leiden.”

Voor Dermagne is er “geen reden om te denken dat consumenten misbruik zullen maken van deze nieuwe bescherming”.