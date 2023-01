WEF-topman Klaus Schwab naar de uitgang geduwd in Davos, maar zelfs na 52 jaar wil hij nog niet weg

Hij vraagt zich af wanneer hij eindelijk de Nobelprijs voor de Vrede krijgt en wil overal ontvangen worden als een staatshoofd. Nu hebben zelfs zijn nauwe medewerkers het ook stilaan met hem gehad. Wie is Klaus Schwab, de oprichter van het Wereld Economisch Forum?

Toen de Amerikaanse president Donald Trump in januari 2020 naar het Wereld Economisch Forum in Davos afzakte om er een speech te geven, zette directeur Klaus Schwab hem uitgebreid in de bloemetjes: “Proficiat voor wat u gedaan heeft voor de economie in uw land, maar ook voor de samenleving. Uw hele politiek streeft ernaar om te zorgen voor meer inclusie van het Amerikaanse volk.” Je kan Trump veel dingen toedichten, maar niet bepaald dat hij een verbindende figuur is.

Het illustreert perfect de spagaat die Schwab bereid is te maken om zoveel mogelijk prominenten naar zijn show in Davos te lokken. Het feit dat hij – in zijn Engels met een zwaar Duits accent – dat soort dingen met elkaar weet te verzoenen, heeft het WEF gemaakt tot wat het nu is: de place to be voor bedrijfsleiders, staatshoofden, regeringsleiders en ngo’s.

In 1971 wilde de toen amper 33-jarige Duitse economieprofessor na zijn studies aan de universiteit van Harvard graag de Amerikaanse bedrijfstheorieën in Europa ingang doen vinden. Zo nodigde hij met een beperkt budget van 5.500 euro 450 Europese bedrijfsleiders uit naar het Zwitserse bergdorpje. Voor de editie van 2023, die vrijdag werd afgerond, waren er 2.700 genodigden uit de hele wereld.

Jaarloon van 900.000 euro

Het levert alweer een moeilijke spagaat op: honderden privévliegtuigen worden ingezet om de trip te maken, terwijl een van de belangrijkste thema’s op het WEF dit jaar de klimaatverandering was. Ook daarmee lijkt Schwab ongestoord weg te komen. Het Wereld Economisch Forum is intussen uitgegroeid tot een organisatie met een omzet van 360 miljoen euro en 800 medewerkers, die wereldwijd actief zijn.

En dat heeft Schwab geen windeieren gelegd. Hij beschouwt het WEF als een familiebedrijf: zowel zijn vrouw als zijn zoon en dochter zijn actief binnen de organisatie. In de statuten staat ook uitdrukkelijk dat er altijd minstens één familielid in het bestuur moet zetelen. Al van bij het begin koppelde Schwab zijn salaris als directeur van het WEF aan dat van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Intussen verdient hij met een jaarloon van 900.000 euro meer dan vier keer zoveel als José Guterres, de huidige VN-baas.

Schwab op het podium in Davos. Het WEF van dit jaar stond onder meer in teken van de klimaatverandering en de oorlog in Oekraïne. Beeld AFP

Een stevige portie ijdelheid is de man niet vreemd. Aan zijn medewerkers heeft hij al herhaaldelijk aangegeven dat hij de Nobelprijs van de Vrede verdient, tot op heden is er nog geen telefoontje gekomen vanuit Oslo. Peter Goodman, economiejournalist bij The New York Times, gaf in zijn boek Davos Man aan dat Schwab erop staat om overal waar hij komt ontvangen te worden als een staatshoofd, inclusief een welkomstcomité op de luchthaven.

Daarmee voedt hij de – volledig uit de lucht gegrepen – samenzweringstheorieën als zou hij deel uitmaken van een globale elite die de macht in de wereld overgenomen heeft. Je moet maar eens door de Twitter-feed van de Nederlandse extreemrechtse politicus Thierry Baudet, ook present in Davos, scrollen om te zien welke vreemde denkbeelden zulke complotdenkers erop nahouden.

Maar niks menselijks is Schwab vreemd, in tegenstelling tot het cleane imago dat hij voor de buitenwereld opgebouwd heeft. Goodman onthulde dat Schwab via zijn neef lucratieve bedrijfjes heeft opgericht voor onder andere een systeem van videoconferencing, waarbij hij beloond werd met aandelenopties. En er werd al 65 miljoen euro van het Wereld Economisch Forum gebruikt om grond aan te kopen rond zijn luxueuze woning in Cologny, het Beverly Hills van Zwitserland, zodat hij rechtstreeks naar het hoofdkantoor van het WEF kan gaan.

Medewerkers geven kritiek

Vriend en vijand geven aan dat Schwab enorm intelligent is – hij behaalde zowel een doctoraat in de ingenieurswetenschappen als in de economie –, maar tegelijk zichzelf graag in het middelpunt plaatst. Daarom heeft hij het ook ontzettend moeilijk om, zelfs op 84-jarige leeftijd, afscheid te nemen van zijn functie.

Over zijn opvolging wil hij niet spreken, tot ongenoegen van zijn naaste medewerkers. Die trokken deze week aan de alarmbel. “Klaus staat al 52 jaar aan het hoofd van het WEF. Toen hij geboren werd bestonden 122 van de 195 huidige landen niet eens. Hij is ervan overtuigd dat hij aan niemand verantwoording verschuldigd is binnen of buiten de organisatie”, vertelde een groepje medewerkers aan de Britse krant The Guardian. Ook de strategische partners lieten zich deze week kritisch uit over het gebrek aan visie. Het opmerkelijke is dat er in artikel 11 van de statuten van het WEF uitdrukkelijk vermeld staat dat Schwab zijn eigen opvolger aanduidt.

En toch wil hij niet ingaan op deze kwestie en is de kans groot dat hij ook in 2024 nog de baas zal zijn. Schwab werd de hele week omringd door een legertje bodyguards dat de journalisten op een afstand hield. Hij alludeerde er wel op met een knipoog.

Olaf Scholz vertelde woensdag dat zijn opvolger als bondskanselier in 2045 op hetzelfde podium zou staan om aan te kondigen dat Duitsland een volledig koolstofvrije economie is. Schwab kwam meteen tussen: “Ik zou gewoon even willen zeggen dat ik ernaar uitkijk om deze sessie met uw opvolger in goede banen te leiden.” Schwab zou dan 106 jaar zijn.