Weerman David Dehenauw: ‘Nu al bijna evenveel regen als normaal in hele zomer’

In Ukkel is sinds het begin van de meteorologische zomer - 1 juni dus - meer dan 180 millimeter regen gevallen. “Vorig jaar was dat 168 millimeter over de drie maanden. Met deze episode zouden we aan 220 millimeter kunnen komen, de normale hoeveelheid voor een hele zomer (tot 31 augustus; nvdr). Je kan zeker zeggen dat de zomer kletsnat begonnen is.”

In Luik wordt meer dan 100 millimeter in 24 uur tijd verwacht. Het KMI kondigde daarom code rood af voor die provincie. Het is de vierde keer dat alarm geslagen wordt voor regen, de laatste keer dateert al van 7 januari 2011.

Beterschap in zicht

In het zuidoosten van Limburg -zeg maar de Voerstreek - wordt ook veel regen verwacht. “Maar hoe westelijker in die provincie, hoe kleiner de problemen. In Lommel en Hasselt zal er bijvoorbeeld al beduidend minder neerslag vallen”, stelt Dehenauw.

Hoe komt het dat die neerslagzone zo lang boven ons land blijft hangen? “Dit is een beetje atypisch voor de zomer. Als we in dit seizoen problemen hebben met water komt dat meestal door hevige onweders. Deze storing blijft hangen, een situatie die normaal meer in de herfst of de winter voorkomt. Dit type wateroverlast is natuurlijk ook belastender voor rivieren. Of dit vaker voorgekomen is? In augustus 1996 en september 1998 waren er ook meerdere dagen met aanhoudende regen.”

Dehenauw heeft tot slot ook een bemoedigende boodschap, want er is beterschap in zicht. “Vrijdag kunnen er misschien nog een paar lokale buien zijn, maar nadien zal de zon vaker schijnen en blijft het zeker vijf dagen droog.”