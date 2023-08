Voor wie droomt van een toekomst in het Verenigd Koninkrijk, is het Kanaal vaak een verraderlijke vijand. Sinds 2018 staken al 100.000 migranten het water over. Vaak in kleine bootjes die niet bestand zijn tegen de golven. Vorige week verdronken nog zes vluchtelingen toen hun boot halverwege de tocht kapseisde. De Royal National Lifeboat Institution doet daarbij zijn best om drenkelingen te redden.