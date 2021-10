Weer politieman in Londen opgepakt voor verkrachting, beerput gaat verder open

De verdachte agent was zaterdag door zijn collega's gearresteerd. Hij is, net als Couzens, werkzaam bij het Korps Diplomatieke Beveiliging, Na de rechtszaak tegen Couzens is er een kleine beerput opengegaan. Zo bleek dat hij deel uitmaakte van aan interne Whatsapp-groep waarin racistische, homofobe en seksistische opmerkingen werden uitgewisseld. Daar is nu een onafhankelijk onderzoek naar gaande.

Tevens zijn er beelden opgedoken, in The Daily Mail, van een agent die is verkleed als de beruchte kinderverkrachter Jimmy Savile op een vrijgezellenfeest. Hij was in het gezelschap van enkele collega's. Ook is gebleken dat de helft van de agenten die schuldig werden bevonden aan seksueel wangedrag gewoon mocht aanblijven. Er lijkt sprake te zijn van een machocultuur die doet denken aan afleveringen van oude politieseries.

Boris Johnson

Vanaf het Conservatieve partijcongres in Manchester heeft premier Boris Johnson ondertussen toegegeven dat het oplossen van verkrachtingszaken te wensen overlaat. Uit onderzoek is gebleken dat twee procent van de aangiften leidt tot veroordelingen. Het zijn zaken waarin de bewijslast vaak een probleem is. Het seksisme binnen het korps zou mogelijk ook een rol spelen bij het geringe aantal veroordelingen.

Na de protesten omtrent de dood van Everard had voormalige agent, Paige Kimberley, het bestaan van de genoemde Whatsapp-groep zowel bij de minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel als bij politiecommissaris Cressida Dick aangekaart, maar deze melding bleef zonder gevolgen. Kimberley had kort daarvoor het aanbod gekregen om bij het korps terug te keren, maar dat aanbod werd door haar melding ingetrokken.

Seksisme

De positie van Dick is precair. Haar wordt verweten te laconiek om te gaan met problemen binnen het korps, zoals racisme als seksisme. In het voorjaar kreeg ze bovendien felle kritiek toen haar agenten op hardhandige wijze een einde hadden gemaakt aan een wake voor Everard, dit vanwege coronamaatregelen. Onder meer de Londense burgemeester Sadiq Khan sprak er schande van.

Dick, de eerste vrouwelijke hoofdcommissaris in de Londense geschiedenis, was in 2017 aangetreden. Vanaf het begin waren er bedenkingen bij haar aanstelling omdat ze in 2005 leiding had gegeven aan een terreuroperatie die leidde tot de tragische dood van Jean Charles de Menezes. Deze Braziliaanse elektricien was ten onrechte voor terrorist aangezien en werd met politiekogels doorzeefd.