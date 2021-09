Weer opschalen voor coronapatiënten: al elf ziekenhuizen zitten in de problemen

Elf Belgische ziekenhuizen moeten al opnieuw reguliere niet-dringende zorg uitstellen, zegt Marcel Van Der Auwera, voorzitter van het Hospital & Transport Surge Capacity Comité. “Het gaat om acht ziekenhuizen in Brussel, twee in Luik en één in de provincie Luxemburg. In Brussel zitten ze nu al de facto in fase 1B, waarbij tot 50 procent van de bedden op intensieve ingenomen is door coronapatiënten. Eén klein ziekenhuis in Luik zit zelfs in de fase 2A, waarbij meer dan de helft van intensieve zorg is bezet door covidpatiënten.”

Bijna niet te begrijpen dat sommige ziekenhuizen zo zwaar in de problemen komen, terwijl op landelijk niveau maar 11 procent van alle ic-bedden bezet is door covid. Van Der Auwera: “In sommige ziekenhuizen hebben ze zelfs al weken geen covidpatiënt mee op intensieve gezien. Zij zijn verbaasd als we vragen of we een transfer uit een ander ziekenhuis mogen doen. Drie tot vier transfers doen we nu per dag, boven op de overbrengingen die ziekenhuizen onderling regelen. Dat is niet genoeg. Al sinds augustus vragen we de zwaar belaste ziekenhuizen om daar meer werk van te maken, en zo te voorkomen dat ze in een noodscenario belanden. Maar niet overal begrijpt men de sense of urgency.”

Tranfers verplichten wil het Hospital & Transport Surge Capacity Comité niet, hoewel ze wettelijk die bevoegdheid hebben. “Vanuit onze ivoren toren kunnen we ook niet altijd zien of een patiënt aan de beterhand is en morgen misschien intensieve kan verlaten, of juist zienderogen achteruitgaat dat er een bed zal vrijkomen door zijn dood. Maar we weten dat er soms ook verzet is van de familie tegen een overbrenging. Ik weet uit de vorige golf dat er bij de overrompeling in Luik een aantal gevallen waren waarbij de familie zei: liever dat hij hier doorgaat dan dat hij naar elders wordt overgebracht.”