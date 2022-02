Weer normaal: zou het echt deze keer? Finale van pandemie lijkt eindelijk nabij

Het Overlegcomité zal vrijdag het pad effenen naar code oranje. De verwachting is dat slechts enkele weken later nagenoeg alle maatregelen verdwijnen. Staan we voor de finale van de pandemie in ons land? Of wacht ons over enkele maanden opnieuw een grote ontgoocheling?

Dient het rijk van de vrijheid zich eindelijk aan? De sterren staan in ieder geval gunstig, het optimisme is groot. Niet toevallig is Rock Werchter al helemaal uitverkocht: het vooruitzicht naar een Belgische festivalzomer lonkt. De coronabarometer staat nog op rood, maar oranje wenkt en er wordt in regeringskringen al luidop gedroomd van een snelle afschakeling naar code geel. Niets lijkt de pret nog te kunnen drukken.

Of toch. Hebben we dit rondje een jaar geleden niet al eens gelopen? Ook toen was de goede luim niet te bedwingen: de vaccinatiecampagne ging ons terugleiden naar het leven van voor 2020, terug naar een maatschappij zonder Covid-19. In Vlaanderen mocht zelfs het mondmasker nagenoeg overal af.

Het virus bleek zich van die plannen weliswaar weinig aan te trekken, muteerde als een tierelier, en deed in de ziekenhuizen de IC-afdelingen alweer vlot volstromen. Weg was het rijk van de vrijheid dat minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) had aangekondigd. “Als we wisten dat die uitspraak ons zo zou achtervolgen, hadden we ze nooit gedaan”, klinkt het vandaag in de entourage van Vandenbroucke.

Ook in het buitenland verkeek men zich lelijk op het virus. In Denemarken werden al een keer eerder alle maatregelen geschrapt, waarna toch weer een lockdown afgekondigd moest worden.

Lees ook ‘Het perspectief op vrijheid doet deugd, maar eerlijk: niemand weet zeker hoe covid zal evolueren’, schrijft Bart Eeckhout in het standpunt.

Korrel zout

Kunnen we een herhaling van zo’n scenario uitsluiten? Zijn we zeker dat de feestvreugde niet opnieuw van korte duur is? Het korte antwoord: neen. Niks sluit uit dat morgen een nieuwe variant opduikt die ons nog maar een keer bij het nekvel grijpt en het gezondheidssysteem danig op de proef stelt. Meer nog: dat er nog tal van nieuwe varianten zullen komen, is zo zeker als eb en vloed. De vraag is dan alleen nog hoeveel schade die nieuwe covidbroertjes kunnen aanrichten.

Toch staan we er onmiskenbaar beter voor dan een jaar terug. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt heeft dat evenwel niets te maken met het virus dat verzwakt. Omikron wordt weleens een mildere variant genoemd omdat hij minder ziekmakend is dan delta, maar daar houdt het goede nieuws op. De realiteit is dit: mocht de wereld begin 2020 overspoeld zijn door het originele virus uit Wuhan maar door de omikronvariant, was de schade nog veel groter geweest. Neem dat ‘mild’ dus maar met een korrel zout.

Beeld Kiuw

Het is zelfs niet helemaal zeker dat delta helemaal achter de rug is. Experts houden rekening met een scenario dat ze kennen van een ander coronavirus, genaamd OC43. Daarbij wisselen twee verschillende stammen van het virus zich voortdurend af.

Verbeterde verdediging

Als de kaarten vandaag beter liggen dan in 2021, is dat niet omdat het virus verzwakt, maar omdat wij sterker worden. De vaccinatiecampagne heeft het overgrote deel van de bevolking een goede basisafweer gegeven, en meer dan 70 procent van de volwassen Belgen heeft ook nog eens het boostervaccin laten zetten. En elk nadeel heb z’n voordeel: ook die vervelende varianten hebben onze verdediging enkel verbeterd.

Dat zit zo: iedere variant verschilt een beetje van een vorige versie van het virus, en test ons afweersysteem dus weer op een iets andere manier. Bij iedere infectie leert ons lichaam hoe het die specifieke variant te lijf moet gaan. Op de lange duur bouwen we zo’n breed pallet aan verdedingsmechanismen op dat het virus het steeds moeilijker krijgt onze immuniteit te omzeilen.

De resultaten zien we vandaag al. Volgens ruwe schattingen zouden sinds Kerstmis een derde tot de helft van alle Belgen besmet zijn geraakt met de omikronvariant, die zoals gezegd een stuk nijdiger is dan de virusstam uit Wuhan. Maar in de ziekenhuizen bleef de gevreesde overrompeling uit.

Bovendien wordt druk gewerkt aan vaccins die het lichaam een bredere bescherming laten opbouwen dan de eerste reeks vaccins. En binnen afzienbare tijd zullen ook potente antivirale middelen wijd in omloop zijn, waardoor zieken minder kans lopen om zware covid te ontwikkelen.

Optimisme

Al die vooruitzichten leiden zelfs bij de meest voorzichtigen tot groot optimisme. Coronacommissaris Pedro Facon anticipeert in zijn rapport aan het Overlegcomité dat de coronabarometer volgende week op oranje gezet kan worden, en enkele weken later zelfs op geel. In code geel keert het normale leven terug, of toch zo goed en zo kwaad als dat kan in een nog steeds actieve pandemie.

Aan de vooravond van het Overlegcomité lijkt nog weinig zware discussie te bestaan over de meeste agendapunten. Staande concerten zullen weer mogelijk worden, het nachtleven kan weer open, de horeca moet niet meer dicht om middernacht. Wel zal er nog gebikkeld worden om de details: hoeveel mensen mogen dan precies zo’n concertzaal binnen? En ook over de mondmaskers op de lagere school zal nog een hartig woordje gepraat worden.

Op aangeven van Facon zullen de ministers en regeringsleiders zich ook buigen over een langetermijnstrategie. De coronacommissaris is er beducht voor om de fouten uit het verleden te herhalen, en er al te snel van uit te gaan dat de misère achter ons ligt.