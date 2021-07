Weer felle regen op komst: ‘Niet panikeren, maar wel waakzaam zijn’

Vanaf zaterdag gaat het weer regenen. Het KMI voorspelt dat de onweersbuien fel kunnen zijn, vooral dan in het oosten van het land. Op plaatsen waar de waterstand nog hoog is, dreigt er weer wateroverlast. Maar tot een zondvloed komt het volgens weerman David Dehenauw niet.

In Vlaanderen houden ze vooral in het Demerbekken, op de grens van Limburg en Vlaams-Brabant, hun hart vast voor komend weekend. “We panikeren niet, maar zijn wel zeer alert”, zegt burgemeester Erik Van Roelen (CD&V) in het Limburgse Halen. Daar zijn de dijken van de Velpe al verstevigd met zandzakken.

Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij daalden de waterpeilen in het Demerbekken de voorbije dagen tussen 30 en 50 centimeter, maar is de toestand stroomafwaarts van Diest nog op enkele punten kritiek. “Tot het weekend zullen de alarm- en waakdrempels (respectievelijk code rood en code oranje) daar overschreden blijven”, klinkt het.

Wachtbekkens

Het grootste probleem is dat verschillende wachtbekkens die dienen om het overtollige water op te vangen, nog te vol staan. De gecontroleerde leegloop kan maar mondjesmaat gebeuren omdat er anders stroomafwaarts nu al wateroverlast zou zijn. Elders in Vlaanderen geldt er voor de komende dagen een pre-waakfase (code geel) voor de Grote Nete in Meerhout en Hulshout, de Grote Laak in Veerle en het kanaal Gent-Oostende stroomafwaarts van Plassendale.

In Wallonië kleurt de kaart van meetpunten volledig groen. Maar ook daar waarschuwen de bevoegde diensten voor neerslag. “Gezien de schade veroorzaakt door de overstromingen valt mogelijk te vrezen voor plaatselijke overstromingen”, heet het. Denk maar aan verstopte afvoersystemen en waterlopen versperd door puin.

Geen zondvloed

Toch valt er geen herhaling te vrezen van vorige week. Het zal minder regenen. Volgens het KMI waren er op die noodlottige dagen pieken tot 271,5 millimeter in 48 uur tijd. Nu wordt er tussen de 10 en 30 millimeter per etmaal voorspeld. Weerman David Dehenauw waarschuwt wel dat het plaatselijk meer kan regenen. “Het zal gaan om onweersbuien, die van gemeente tot gemeente kunnen verschillen en tot de dag zelf niet te voorspellen zijn”, verduidelijkt hij.

Maar precies omdat het onweersbuien zijn, blijft het risico ook kleiner. Want deze trekken relatief snel voorbij. Vorige week ging het om een stationaire depressie, die urenlang bleef hangen en de hevige regen op sommige plaatsen langer dan een dag deed duren. Die ‘blokkade’ zorgde voor de extreme neerslagtotalen. “Daarom kunnen we met zekerheid zeggen dat het geen herhaling wordt van vorige week”, aldus Dehenauw.

“Er valt voor natte voeten te vrezen, maar niet voor huizen die tot aan de dakgoot onder water staan”, zo zegt hij. Toch roept hij gouverneurs en crisiscentrum op om dagelijks samen te komen voor een update.