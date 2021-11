Weekend start grijs met kans op regen

Vannacht blijft het zwaarbewolkt met soms wat lichte motregen. Tijdens het tweede deel van de nacht kan het harder gaan regenen vanaf de kust. In het zuidoosten van het land is mist mogelijk.

Ook morgen start zwaarbewolkt en tijdens de ochtend in de Ardennen blijft mist mogelijk. De regenzone trekt verder naar het zuidoosten, terwijl het in het westen opnieuw droger wordt, met opklaringen in de loop van de namiddag. Er blijven wel enkele buien mogelijk. De maximumtemperaturen liggen tussen 5 of 6 graden op de Ardense hoogten en 9 graden aan zee.

Vanaf maandag wordt het zonniger, maar fris en mogelijk nachtvorst.