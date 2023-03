Website ‘t Scheldt moet artikel met volledige namen van Reuzegommers offline halen

De satirische website ’t Scheldt publiceerde vrijdagmorgen een groot verhaal over het Reuzengom-proces: “Wie zij de Reuzegommers? Hier zijn hun namen en vooral waarom...”. De meeste nieuwsredacties gebruiken tijdens hun berichtgeving alleen maar de initialen van de verdachten en geanonimiseerde foto’s. Maar op sociale media, zoals Twitter en TikTok, worden hun privégegevens massaal gedeeld. Ook ‘t Scheldt heeft dat nu gedaan. De site heeft in het verleden de ‘regimepers’ verweten dat niet te doen terwijl de advocaten van de verdachten het delen van privégegevens beschouwen als “volkswoede aanwakkeren”.

L.L., alias ‘Strontvlieg’, stuurde na de publicatie van het artikel zijn advocaat Walter Damen naar de rechtbank in Antwerpen om ’t Scheldt te verplichten om de publicatie van zijn persoonsgegevens offline te halen. De site en zijn hoofdredacteur Gert Van Mol kreeg geen kans om zich te verdedigen aangezien de procedure op eenzijdig verzoekschrift plaatsvond. ‘t Scheldt moet het artikel offline halen of er dreigt een dwangsom van 10.000 euro per dag. Daarnaast moet de website ook de persoonsgegevens van ‘Strontvlieg’ verwijderen uit het Reuzegom-dossier dat ‘t Scheldt online plaatste voor zijn abonnees.

Advocaat Walter Damen bevestigt de veroordeling. De website is naar eigen zeggen nog niet op de hoogte gebracht van de uitspraak. “U moet ons niet geloven, maar in Vlaanderen kan je veroordeeld worden ZONDER dat je je kan verdedigen, ZONDER dat je weet dat er een procedure bezig is. Gewoon een privé-onderonsje tussen een rechter en een Reuzegommer”, schrijft de redactie van de satirische nieuwssite op Twitter.