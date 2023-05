‘We zullen gewapend komen om onze vriend te wreken’: leerlingen secundaire school Zaventem bedreigd, maar school gaat gewoon open

Nog steeds heerst er veel onduidelijkheid over wat er nu vrijdag om kwart over vier precies gebeurd is in het station van Zaventem. Volgens verschillende getuigen was het tot een discussie gekomen tussen twee jongens uit de Zavo-school, een naburige school waar 2042 leerlingen zitten, en enkele andere jongeren.

Het haantjesgedrag escaleerde en uiteindelijk mengden verschillende jongeren - ook vanuit het Brusselse - zich in de ruzie. De twee zagen geen andere oplossing dan te vluchten, waarna het op het perron en de sporen tot een confrontatie kwam. Een 23-jarige man uit Etterbeek kwam op de sporen terecht en werd gegrepen door een hogesnelheidstrein. Een 16-jarige vriend van hem verloor zijn been en vecht naar verluidt nog steeds voor zijn leven.

Het station van Zaventem. Beeld BELGA

Wraak

De Brusselaars zinnen op wraak, zo blijkt uit verschillende berichten die via sociale media verspreid worden. “Een vriend van hem gaat gewapend komen en het vuur openen alvorens zelfmoord te plegen. Pas dus goed op als je maandag naar Zavo gaat”, klinkt het in de berichten die de ronde doen.

De berichten zorgden eerst voor ongerustheid en later voor angst bij leraren, leerlingen en ouders. “Mijn kinderen gaan niet naar school maandag. Daar twijfel ik geen seconde over”, klinkt het bij een bezorgde vader. “Ze waren al enorm onder de indruk van wat er gebeurd is en nu zijn er ook nog die onvervalste dreigberichten via sociale media. Vergis je niet, dit zijn geen gewone jongeren hoor.”

Enkele van de berichten die naar leerlingen van Zavo gestuurd worden. Beeld RV

Zelfs verschillende leerkrachten zouden zaterdag leerlingen opgebeld hebben met de raad om thuis te blijven, omdat zij zelf ook niet van plan zijn les te gaan geven. “Veel ouders willen concrete maatregelen zien van de school en de politie. “Er zijn zoveel in- en uitgangen waardoor iedereen eigenlijk zomaar binnen kan”, aldus een vader. “Na dergelijke berichten kan je de kinderen toch niet zomaar naar school laten gaan?”

Maatregelen

De directie staat in nauw overleg met politie en parket. “Op eigen houtje kunnen wij weinig doen. Wij zijn een school, geen beveiligingsfirma. Ik kan twee beveiligingsagenten aan de poort posteren, maar lost dit alles op?” klinkt het bij directeur Kurt Gommers.

Bloemen werden neergelegd aan het station. Beeld Dieter Nijs

Ook de burgemeester van Zaventem, Ingrid Holemans (Open Vld), zat zondagnamiddag samen met de politie. “En dat naar aanleiding van de dreigberichten die op sociale media zijn verschenen. Het is momenteel nog onduidelijk hoe ernstig we die moeten nemen. Jongeren zien en horen de verhalen uit de Verenigde Staten waar zulke schietpartijen op scholen wel vaker gebeuren, dus mogelijk wil men hier gewoon paniek zaaien. Maar uiteraard wordt dit van dichtbij bekeken. We bekijken hoe we dit kunnen aanpakken”, klinkt het. “Voorts is het nog steeds onduidelijk wat er zich vrijdag exact afgespeeld heeft. We hopen dat de jongen die zwaargewond in het ziekenhuis ligt meer uitleg aan het parket kan geven, maar voorlopig hebben we daar nog geen informatie over”, aldus Holemans.

Directeur Kurt Gommers: ‘Weet al heel weekend bijzonder weinig’ Volgens Zavo-directeur Kurt Gommers is er nog altijd veel onduidelijk, zei hij maandagochtend op Radio 1. “We hebben nog geen concrete informatie over de aanleiding van het incident. Wij hebben ook geen weet van een mogelijke ruzie op school vrijdag. Het lijkt op een opstootje met zeer dramatische gevolgen. De personen die betrokken zijn bij het ongeval, zijn geen leerlingen van onze school. Ik heb ook geen bevestiging dat een van de verdachten een leerling van onze school is.” Gommers zegt “al een heel weekend bijzonder weinig te weten, wat het moeilijk maakt te communiceren”. “Het is een onderzoek dat lopende is, met nog heel veel onzekerheid.” Dat er soms “veel volk staat" aan het station, ontkent Gommers niet, maar vaak gaat het ook om jongeren van andere dorpen en steden, zegt hij. “Tot nu toe is het nog nooit zo geëscaleerd. Wij hebben echt geen weten van bendes op onze school. Hier gebeurt al eens een incident, maar niet meer dan op een andere school.”

Extra politie op straat

In een persbericht liet de gemeente later zondagavond weten dat de scholen maandag 8 mei, gewoon zullen open gaan. “We hebben begrip voor ieders bezorgdheid naar aanleiding van de veelvuldige berichtgeving op sociale media. Het gerechtelijk onderzoek loopt, en de politiediensten houden de vinger aan de pols. Zij kunnen steeds schakelen in de genomen veiligheidsmaatregelen”, klinkt het. “In samenspraak met alle partners werd beslist het normale schoolleven in Zaventem zijn gewone gang te laten gaan.”

Wel zal de politie extra waakzaam zijn. “Gezien de emotionele impact van deze feiten en om de rust te doen weerkeren in de gemeente zal voorzien worden in een verhoogde zichtbare en onzichtbare politieaanwezigheid”, klinkt het. “Ook een verdere psychosociale ondersteuning voor de leerlingen van de secundaire scholen die er nood aan hebben, wordt aangeboden.”

Politie bij het stationsplein van Zaventem vrijdag. Beeld Dieter Nijs

“Iedereen kan met een gerust hart naar school komen”, verzekert de directeur. “We laten niets aan het toeval over, maar we mogen ook niet toegeven aan de angstcultuur. Leerlingen mogen nog steeds naar buiten tijdens de middag, zoals steeds.” De drie campussen van Zavo liggen in de Groenstraat, die vlakbij het station gelegen is, de Hoogstraat en de Sterrebeekstraat. Volgens Gommers zouden de extra politieagenten “twee à drie dagen” ter plekke blijven, maar wordt de situatie dagelijks gemonitord. “We denken en hopen dat de storm binnen enkele dagen gaat liggen.”

Maandag had de derde graad in de school sowieso al afstandsonderwijs. Zo blijft 1/3 van de leerlingen - de 16- tot 18-jarigen - al zeker thuis. “Dit was al lang voor deze gebeurtenissen beslist”, beklemtoont de directeur nog.

Vragende partij

Gommers stipt ook aan dat de feiten niet in de school zelf zijn gebeurd. “In onze school zijn weinig geweldincidenten. Vaak gebeuren er dingen in de buurt van het station, waarbij ook veel mensen die niets met onze school te maken hebben en die zelfs niet uit Zaventem afkomstig zijn betrokken zijn”, klinkt het. “We zijn al jaren vragende partij voor meer beveiliging aan het station, maar dat is niet evident, horen wij. Hopelijk komt er nu eindelijk versterking.”

Slecht voorgevoel

Voor heel wat mensen -leerlingen, ouders én leerkrachten- zijn de maatregelen onvoldoende. “Ik ga zeker niet”, klinkt het bij een leerkracht die anoniem wenst te blijven. “Ik heb een zeer slecht voorgevoel. Iedereen moet veilig naar school kunnen gaan. Er is iemand gestorven en dat maakt veel los. Ik neem die dreigementen wel ernstig. Ik ken die jongeren en ik weet tot wat ze in staat zijn.”

Dat er meer politie zal zijn doet de leerkracht niet van gedachte veranderen. “Waar gaan die agenten staan? Hier zijn zoveel ingangen. Die jongeren zijn niet dom hoor. Vorige week stonden hier tijdens de lesuren nog wildvreemde jongeren in de gangen. Ik vind dit heel oppervlakkige maatregelen die mij eerder bedoeld lijken om de boel te sussen.”

Het onderzoek naar zowel het incident van vrijdag als de dreigberichten gaat ondertussen verder. “Er zal hier vandaag uiteraard overleg over plaatsvinden en onze politiediensten zullen de nodige maatregelen nemen, zonder in detail te treden momenteel”, aldus Gilles Blondeau van het parket Halle-Vilvoorde.

De politie deed zaterdagavond nog een oproep naar getuigen van het incident.