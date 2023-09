‘We zijn verbaasd door de plotse communicatie van de WHO’: viroloog Steven Van Gucht reageert op waarschuwing over corona

Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), waarschuwde woensdag voor ‘zorgwekkende tendensen’ wat het coronavirus betreft. Viroloog Steven Van Gucht (Sciensano) ziet geen reden tot paniek. ‘Ze willen het virus opnieuw onder de aandacht brengen.’

Waar komt deze waarschuwing van de WHO vandaan? Onlangs vertelde u nog dat de situatie in de ziekenhuizen ‘heel kalm’ was.

“Dat klopt. We waren zelf verbaasd door de plotse communicatie van de Wereldgezondheidsorganisatie. Momenteel zien we in ons land en in de rest van West-Europa niets onverwachts. De communicatie valt te verklaren door het globale perspectief van de WHO. Het lijkt een sensibiliseringscampagne; die helpt om het virus opnieuw onder de aandacht te brengen. Zo zou de situatie in andere delen van de wereld, waar ze geen of weinig aandacht voor covid hebben, uit de hand kunnen lopen. Bijvoorbeeld landen waar er minder aandacht is voor de vaccinactiecampagne. Dat is in ons land niet het geval. Al hoeven mensen die op vakantie gaan zich ook geen zorgen te maken.”

De WHO maakt ook melding van de variant EG.5, een subvariant van de omikronvariant, en BA.2.86. Moeten we ons zorgen maken?

“Ik zei het een jaar geleden op een persconferentie al: ‘Varianten komen en gaan.’ Als we voor iedere nieuwe variant een persconferentie moeten houden, dan zitten we opnieuw maandelijks samen. EG.5.1 heeft in ons land voet aan wal gezet, maar zit nog vermengd in een soep van andere varianten. Ik denk niet dat er op dit moment grote gamechangers zijn. Onze immuniteit kan er nog steeds, voor een stuk, mee omgaan. Het blijft de varianten herkennen.”

Hoe staat ons land ervoor? Onlangs was er sprake van een stijging van het aantal besmettingen.

“Er is nog steeds sprake van een lichte stijging, al is die niet meer zo sterk als in de voorbije weken. We zitten gelukkig nu ook in een periode van goed weer. Dat maakt het makkelijker om te ventileren. Maar er komt een moment dat het weer opnieuw zal keren. Ook de scholen hebben opnieuw hun deuren geopend. Het aantal besmettingen zal dus toenemen.

“Ook de ziekenhuizen zijn zich daar bewust van. Het afgelopen jaar kregen we te maken met een drukte in de ziekenhuizen door de combinatie van RSV, het griep- en het coronavirus. Hoe dat dit jaar concreet zal verlopen? Dat weten we niet, maar het zal wel vergelijkbaar zijn. Zo zullen we dit najaar ook te maken hebben met een nieuwe golf van coronabesmettingen. De stijging wordt tegen eind oktober of begin november verwacht. Ook RSV en het griepvirus zullen een piek kennen, hopelijk niet allemaal op eenzelfde moment. Maar voorspellen is niet mogelijk. De griep piekt het ene jaar in december, het andere jaar is dat pas in februari of maart. Hetzelfde geldt voor RSV.”

Binnenkort start een nieuwe vaccinatiecampagne. Moet iedereen een prik krijgen? En wordt er ingeënt met de nieuwste generatie vaccins?

“Vanaf half september gaat de vaccinatiecampagne van start. Niet iedereen hoeft dit jaar gevaccineerd te worden. We mikken op kwetsbare personen, zoals 65-plussers en mensen met onderliggende aandoeningen. Pakweg gezonde mensen onder de 30 hebben er minder baat bij. Al kan iedereen wel een prik laten zetten. Het is een persoonlijke overweging.

“Het is ook mogelijk om de griepprik samen met het coronavaccin te laten plaatsen, maar waarschijnlijk is dat niet ideaal. De griepprik kan je vanaf half oktober krijgen, maar we verwachten dat de covidgolf nog voor de griep toeslaat.

“Normaal gezien is het nieuwe vaccin vanaf half september beschikbaar. Dat is bestand tegen XBB.1.5, een van de varianten die nog steeds circuleren. Maar die wordt ingehaald door EG.5.1. Toch lijken beide nog voldoende op elkaar. Het is minder belangrijk tegen welke variant de prik optimaal beschermt. Het belangrijkste is om zich te laten vaccineren. Het maken van vaccins vraagt maanden voorbereiding, uiteindelijk zullen we altijd wat achteroplopen.”