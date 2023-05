‘We zijn nergens veilig’: Oegandezen vluchten voor strenge nieuwe anti-homowetgeving

Het nieuwe Oegandese wetsontwerp, dat vorige maand werd goedgekeurd, bepaalt dat wie verhoudingen met iemand van hetzelfde geslacht onderhoudt een levenslange gevangenisstraf krijgt. President Yoweri Museveni feliciteerde de wetgevers met hun ‘krachtige optreden’ tegen lgbtq+-mensen.

In een spartaans ingerichte ruimte op een onderduikadres ten noordwesten van de Keniaanse hoofdstad Nairobi, klampen mensen uit het naburige Oeganda zich vast aan de weinige waardevolle spullen die ze konden meenemen. Een homoseksuele man houdt de witte rozenkrans vast die hij elke zondag meenam naar de kerk. Een transgender vrouw bracht haar favoriete glinsterende blauwe jurk mee. Een lesbisch stel kijkt naar een smartphone waarop foto’s staan van gelukkiger tijden, toen ze uitgingen en dansten in clubs.

Ze begonnen Oeganda te verlaten nadat het parlement eind maart een ingrijpende antihomowet had aangenomen. Die stelt voor sommige vermeende overtredingen de doodstraf voorop en bepaalt dat wie op de een of andere manier homoseksuele verhoudingen aangaat een levenslange gevangenisstraf krijgt.

387 tegen 2

“Het Oegandese volk en de regering willen niet dat we bestaan”, zegt Mbajjwe Nimiro Wilson, een 24-jarige die met niet meer dan één rugzak het land ontvluchtte. Hij vertrok enkele dagen nadat een vijandige menigte, onder wie kinderen, hem in het nauw had gedreven toen hij boodschappen deed in de buurt van een homo-opvangcentrum in de hoofdstad Kampala. “Ze bleven maar zeggen: ‘We zullen op je jagen. Jullie homo’s moeten worden gedood. We zullen jullie afslachten”, zo vertelt hij. “Er was geen andere optie dan te vertrekken.”

Het wetsvoorstel, dat met een overweldigende meerderheid van 387 tegen 2 werd aangenomen, maakt het strafbaar om onroerend goed te verhuren aan homo’s en stimuleert de “rehabilitatie” van degenen die zijn veroordeeld wegens homoseksualiteit. President Yoweri Museveni, die het wetsvoorstel heeft geprezen, stuurde het donderdag terug naar het parlement voor “verbetering”, aldus zijn partij in een verklaring. Maar de wet is inmiddels nagenoeg ongewijzigd aangenomen door het parlement. Het is nog onduidelijk of Museveni de wet nu wel gaat tekenen.

De president feliciteerde wetgevers en religieuze leiders met wat hij hun “krachtige optreden” tegen lgbtq+-mensen noemde. “Het is goed dat jullie de druk van de imperialisten hebben weerstaan”, zei hij, daarmee verwijzend naar westerse landen. Hij sprak enkele uren nadat het Europees Parlement het wetsvoorstel had veroordeeld, de beelden van zijn door de publieke omroep vrijgegeven.

De wetgeving past in de golf van antihomoretoriek die de afgelopen jaren Afrikaanse landen heeft overspoeld, waaronder ook Ghana, Zambia en Kenia. Vorige maand kwamen wetgevers uit meer dan een dozijn Afrikaanse landen in Oeganda bijeen en beloofden in hun eigen land maatregelen in te voeren die volgens hen de heiligheid van het gezin en de kinderen zouden beschermen tegen “de zonde van homoseksualiteit”.

Seksuele verhoudingen tussen mensen van hetzelfde geslacht waren volgens het Oegandese strafwetboek al illegaal, maar het nieuwe wetsontwerp voert veel zwaardere straffen in en breidt het scala van zaken die als een overtreding worden beschouwd aanzienlijk uit. En hoewel er in Oeganda al lang antihomoretoriek bestaat, is die het afgelopen jaar scherper geworden. Zo hebben de autoriteiten objecten in regenboogkleuren uit een park verwijderd en zijn ouders een school binnengevallen omdat ze dachten dat daar een homo lesgaf.

Mbajjwe Nimiro Wilson (24), een homoseksuele man uit Oeganda, op een onderduikadres in Kenia. Beeld BRIAN OTIENO / NYT

De recentste maatregel tegen lgbtq-mensen in Oeganda krijgt de steun van lokale christelijke en islamitische groepen. Maar ook een aantal conservatieve evangelische groepen uit de Verenigde Staten zitten er voor iets tussen. Een van de belangrijkste organisatoren van de parlementaire conferentie in Oeganda vorige maand was bijvoorbeeld Family Watch International, een in Arizona gevestigde organisatie die anti-lgbtq- en anti-abortusopvattingen verspreidt. Dat stelt het Southern Poverty Law Center.

Wijdverbreide discriminatie

Het Oegandese wetsvoorstel is veroordeeld door mensenrechtengroeperingen en de Verenigde Naties. De regering van de VS noemde het “een van de meest extreme” antihomomaatregelen ter wereld. Senator Bob Menendez zei dat de Verenigde Staten hun militaire hulp moeten verminderen en sancties moeten instellen tegen de regering van Museveni, die al bijna vier decennia aan de macht is. Oeganda is op veiligheidsvlak een nauwe bondgenoot van de Verenigde Staten en ontvangt jaarlijks meer dan 950 miljoen dollar (863 miljoen euro) aan gezondheids- en ontwikkelingshulp.

Na maandenlang campagne te hebben gevoerd tegen de wet, zijn homorechtenactivisten in Oeganda nu van plan de maatregel voor de rechter aan te vechten als deze wordt ondertekend. “Wat deze wet doet is homofobie een wettelijke basis en kader geven”, zegt Fox Odoi-Oywelowo, een voormalige belangrijke adviseur van Museveni en een van de twee parlementsleden die tegen de wet hebben gestemd. Veel wetgevers dreven de spot met Odoi-Oywelowo en beschuldigden hem ervan geld te ontvangen voor het promoten van wat zij als een westerse immoraliteit beschouwen.

Hij is van plan zich aan te sluiten bij de rechtszaak tegen het wetsvoorstel. “Als de staat gaat kiezen op wie men verliefd wordt,” zo zegt hij, “zou dat de grootste schending van onze meest elementaire rechten zijn.”

Voor lgbtq+-Oegandezen zal het wetsvoorstel de wijdverbreide discriminatie waar velen van hen dagelijks mee te maken krijgen verder institutionaliseren. In interviews beschreven meer dan een dozijn homoseksuele Oegandezen die naar Kenia zijn gevlucht hoe hun vrienden, familie en buren zich het afgelopen jaar tegen hen keerden toen het conservatieve land werd overspoeld door hernieuwde homohaat.

In het parlement maakten wetgevers de ongegronde bewering dat er een complot was om homoseksualiteit op scholen te bevorderen. Ambtenaren belasterden homo’s op televisie en sociale media, een militair zei dat ze geen medische zorg mochten krijgen. Op straat marcheerden moslims tegen hen en in christelijke kerken riepen geestelijken de kerkgangers op waakzaam te blijven voor pogingen om hun kinderen tot homoseksualiteit te verleiden. In augustus namen de autoriteiten hun meest drastische maatregel tot nu toe toen ze Sexual Minorities Uganda sloten, de belangrijkste homorechtenorganisatie van het land.

‘Promoten’ van homoseksualiteit

Nadat het parlement in maart het wetsvoorstel had aangenomen, begonnen tientallen lgbtq-mensen te vluchten naar buurland Kenia, aldus hun pleitbezorgers. Dit vanwege de nabijheid en de aanwezigheid van een sterk mensenrechtennetwerk.

Onder hen is Oboza James, een 23-jarige transgender vrouw die jarenlang geconfronteerd werd met afwijzing en misbruik door haar familie. Maar vorig jaar vond ze onderdak en een gemeenschap in een opvangcentrum in Nansana, in Centraal-Oeganda. Dat duurde tot september, toen drie mannen en een vrouw, die volgens haar uit de buurt van haar familie in Kampala kwamen, haar op straat in het nauw dreven en in elkaar sloegen. “Ze bleven maar zeggen: ‘Je bent een schande’”, herinnert James zich. “Ik dacht dat ik doodging.”

Oboza James, een 23-jarige transgender vrouw die jarenlang werd afgewezen en mishandeld door haar familie, op een onderduikadres in Kenia. Beeld BRIAN OTIENO / NYT

Een van de bepalingen van Oeganda’s antihomowet is het verbod op wat het “promoten” van homoseksualiteit wordt genoemd. Advocaten zeggen dat deze clausule activisten en hulporganisaties die homorechten steunen strafrechtelijk aansprakelijk kan stellen. Dit geldt ook voor door de VS gefinancierde gezondheidsprogramma’s ter ondersteuning van lgbtq-mensen, die onder de loep werden genomen en aangevallen toen Oeganda soortgelijke wetten invoerde die in 2014 door de rechter werden verworpen.

In een verklaring zei een woordvoerder van het State Department dat als het wetsvoorstel zou worden goedgekeurd, de financiering van Pepfar, het Amerikaanse programma dat miljoenen mensen een hiv-behandeling biedt, “ernstig in gevaar” zou komen. Het zou ook een probleem kunnen vormen voor Oeganda’s streven om tegen 2030 een einde te maken aan aids als bedreiging voor de volksgezondheid, aldus de verklaring.

‘Nergens veilig’

Het Oegandese wetsvoorstel heeft al tot andere wetsvoorstellen op het continent geleid, onder meer in Kenia, waar een recente uitspraak van het Hooggerechtshof homorechtengroepen toestond zich legaal te laten registreren. Die uitspraak heeft tot felle kritiek van de president en anderen geleid.

Daarom heeft een wetgever wetgeving uitgevaardigd die vergelijkbaar is met die van Oeganda. Het stelt homoseksualiteit strafbaar, verbiedt iedereen zich te identificeren als lgbtq en geeft het publiek de bevoegdheid iedereen te arresteren die ervan wordt verdacht homo te zijn. Het wetsvoorstel zou ook het onderwijzen van reproductieve gezondheid en rechten op scholen verbieden. “Die mensen zijn pervers en ik beloof dat ik wetgeving zal ontwerpen om elk recht af te nemen dat zij denken te hebben”, zei George Peter Kaluma, de Keniaanse wetgever, in een interview.

Oboza James (rechts), een 23-jarige transgender vrouw, en Andrew Moses (links), een 31-jarige homoseksuele man, beiden uit Oeganda, op een onderduikadres in Kenia. Beeld BRIAN OTIENO / NYT

Kaluma zei dat zijn wetsvoorstel ook zou inhouden dat seksueel vervolgde vluchtelingen, van wie velen verspreid zijn over kampen in Kenia, naar hun land moeten terugkeren. Zonder bewijs beschuldigde hij de Amerikaanse Democraten en de regering Biden ervan hen te financieren om homoseksualiteit in Kenia te bevorderen. Hij beloofde ook dat soortgelijke wetten zich spoedig over heel Afrika zouden uitstrekken. “Het zal zich als een wervelwind verspreiden”, zei hij.

Die waarschuwing heeft angst gezaaid onder lgbtq+-Oegandezen, die zeggen dat ze een zucht van verlichting slaakten toen ze voor het eerst Kenia binnenkwamen. Velen van hen denken nu al na over hun volgende bestemming. Voorlopig komen ze op het schuiladres in Nakuru bijeen om ’s avonds een maaltijd te koken of een film te kijken. Velen blijven aan hun telefoon gekluisterd, lezen nieuws over de nieuwe wet of halen herinneringen op aan gelukkiger momenten thuis.

Soms maken ze ook nieuwe contacten, zoals wanneer de geluidsmelding van de datingapp Grindr op Wilsons telefoon plots weerklinkt. Hoewel hij glimlacht en zegt dat hij wel met de persoon gaat chatten, is het volgens hem onwaarschijnlijk dat ze elkaar ooit zullen ontmoeten. “Het is beter om binnen te blijven en het niet te riskeren”, zegt hij. “We zijn nergens veilig.”