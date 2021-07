‘We zijn geen reisbureau!’: personeel testcentra ziet agressie toenemen door vele reistesten

De zomervakantie is volop bezig, en vele duizenden landgenoten trekken naar het buitenland. Dat je in verschillende landen een negatieve PCR-test moet voorleggen als je nog niet volledig gevaccineerd bent en dat het verplicht is om je te laten testen op COVID-19 als je terugkeert uit een rode zone is voor heel wat Vlamingen echter een koude douche, blijkt uit een bevraging van Domus Medica bij 56 test- en triagecentra in Vlaanderen.

Meer dan 70 procent van de test- en triagecentra ervaart meer agressie bij patiënten tegenover het personeel omwille van de reistesten. Het gaat voornamelijk om verbale agressie ten aanzien van het personeel, zowel in de centra ter plaatse als telefonisch. 16 procent van de centra rapporteert ook gevallen van fysieke agressie. In enkele centra (13 procent) moest de politie zelfs al tussenbeide komen om de gemoederen te bedaren.

Code

Volgens de huisartsenvereniging zijn veel van de problemen te wijten aan onvoldoende voorbereiding bij de reizigers. Wie nog niet gevaccineerd is, heeft vandaag recht op twee gratis reistesten. Reizigers moeten hun code online activeren vooraleer ze een afspraak maken in een testcentrum, maar daar knelt het schoentje. Heel wat reizigers komen zonder code naar het testcentrum voor een gratis test of ze komen opdagen zonder afspraak. Dat is de voornaamste aanleiding tot agressie.

Er liggen ook nog andere redenen aan de basis van de toegenomen agressie: wanneer de gratis code is verlopen, waardoor de test betalend wordt bijvoorbeeld. Een andere frustratie bij reizigers is dat de resultaten soms niet snel genoeg komen, niet vóór vertrek dus. Een ander punt dat tot agressie leidt is wanneer de patiënt in quarantaine moet maar het daar niet mee eens is.

“Agressie ten opzichte van de zorgverleners en het personeel van de testcentra is onaanvaardbaar en wij verwachten dat justitie elke vorm van agressie kordaat aanpakt”, zegt Roel Van Giel, voorzitter van Domus Medica.

‘Bereid je beter voor’

Bij medewerkers van de testcentra is de maat vol. “We begrijpen dat veel mensen uitkijken naar een vakantie en dat iedereen hunkert naar een leven zonder COVID-19. Wij zijn er echter niet om reizen te belemmeren of te bemoeilijken, zoals veel mensen beweren, maar wel om corona te bestrijden”, getuigt een medewerker van een test- en triagecentrum.

“We zien heel wat reizigers die zelfs niet meer de moeite doen om zelf informatie op te zoeken”, klinkt het in een ander testcentrum “Ze verwachten van ons een reistest mét uitgebreid reisadvies. We zijn nog steeds een testcentrum, geen reisbureau!”

Beeld BELGA

Domus Medica roept de reizigers op om zich beter voor te bereiden op een vakantie naar het buitenland. “Reizen verloopt dit jaar jammer genoeg nog steeds anders dan we gewend zijn, dus is het noodzakelijk om de reisadviezen te raadplegen op de overheidswebsite ( https://diplomatie.belgium.be/nl)”, zegt Van Giel.

“Bovendien dienen reizigers voor vertrek een code aan te vragen via www.mijngezondheid.be voor een (gratis) test. Door tijdig een afspraak in te plannen bij een testcentrum, hoeven ze zich geen zorgen te maken over de wachttijd van hun testresultaat.”

Daarnaast spoort Domus Medica de reissector en de overheid aan om de informatiecampagnes te blijven herhalen.