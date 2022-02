‘We zijn er klaar voor’: minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) over de dreiging in Oekraïne

Krijgen we straks oorlog in Europa?

Dedonder (puft): “Ondanks de oproep tot dialoog van de internationale gemeenschap stellen we geen terugtrekking van de Russische troepen rondom Oekraïne vast. Er worden er verplaatst, maar niet teruggetrokken. Er staan nog steeds minstens 150.000 Russische militairen klaar voor een aanval.”

Het gevaar blijft groot?

“Jaja, het risico is bijzonder hoog. Dat blijkt uit onze eigen inlichtingen en is mij donderdag tijdens de NAVO-top in Brussel nog eens bevestigd door de Amerikanen. Vergeet ook niet dat er bijna dagelijks zware Russische cyberaanvallen worden uitgevoerd. Er wordt ook volop ingezet op desinformatie (onder meer met allerlei geënsceneerde filmpjes vanuit de Donbas, JVH).”

Volgens de Verenigde Staten heeft Poetin al beslist.

“De dialoog loopt nog, dus ik blijf hopen dat we het worstcasescenario kunnen vermijden. De NAVO en de Europese Unie pleiten voor koelbloedigheid. De soevereiniteit van Oekraïne, daar gaan we niet aan raken. We kunnen het wel hebben over bijvoorbeeld wapenbeheersing.”

Wat zal het Westen doen als Poetin aanvalt?

“In Oekraïne gaan vechten, is geen optie. Het land is geen NAVO-lidstaat. Wat wel kan gebeuren, is een mobilisatie naar de oostgrens van het bondgenootschap. Op Europees niveau worden politieke en economische sancties voorbereid, als reactie na een mogelijke Russische aanval.

“Belangrijk is dat we binnen de EU en de NAVO duidelijk op dezelfde golflengte zitten tijdens deze crisis. We houden elkaar op de hoogte en zullen samen gepast reageren als Poetin beweegt.”

Sancties hebben Rusland in het verleden niet tegengehouden.

“Sancties hebben sowieso een impact. In Rusland beweert men misschien: die sancties kunnen ons niet schelen, maar dat lijkt me theater. Een pose. Nu goed, ook wij zullen de economische gevolgen voelen als het straks tot een oorlog komt. Het gaat dan onder meer om de energiebevoorrading van Europa. In ons land hebben we geluk: we zijn maar heel beperkt afhankelijk van Russisch aardgas. Al zullen de prijzen van aardgas en elektriciteit wellicht weer stijgen.

“Dit is niet mijn bevoegdheid, maar net daarom wil deze federale regering inzetten op meer hernieuwbare energie, om onze afhankelijkheid van het buitenland te verkleinen.”

Deze crisis toont aan dat Europa militair weinig voorstelt.

“Wat u zegt, klopt: we moeten ons militair durven versterken. Zowat elke Europese top met de ministers van Defensie gaat het daarover. Er komt een rapid reaction force aan, zoals voorgesteld door Eurocommissaris Josep Borrell. We hebben ook al eigen battlegroups. Die kunnen we versterken en meer flexibel maken. Weliswaar altijd in samenspraak met de NAVO. Ook die zal winnen als Europa er militair op vooruit gaat. Dat is wat de Amerikanen al langer vragen.”

Er is nog veel werk vooraleer Europa op eigen benen staat.

“Inderdaad. In Afghanistan, bij de evacuatie van de hoofdstad Kaboel vorig jaar, was het duidelijk dat deze operatie niet mogelijk was als we de Amerikanen niet hadden.

“Kijk naar het aantal broeihaarden wereldwijd. Het is noodzakelijk dat Europa zijn eigen boontjes kan doppen. De Amerikanen richten hun ogen op de Stille Oceaan, waar de spanning met China oploopt. Wij kijken vooral naar Oost-Europa, en ook naar Afrika uiteraard.”

Is het Belgisch leger klaar voor een oorlog in Oekraïne?

“Als de NAVO zijn oostgrens wil versterken, kunnen we ter land, ter zee en in de lucht helpen. Met onze militairen, onze mijnenjagers en onze F-16’s. We zijn er klaar voor.”

Er zijn veel twijfels over de inzetbaarheid van ons leger.

(ferm) “Ik zie ook veel mensen standpunten innemen op sociale media waarvan ik denk: die hebben duidelijk geen totaalbeeld van de situatie. Dat verbaast me altijd. We kunnen en zullen onze militaire engagementen nakomen. Dat is essentieel. Daar bestaat geen twijfel over.”

Zal u militairen naar Roemenië of Bulgarije sturen?

“Die landen zijn daar vragende partij voor. We gaan dit nu onderzoeken, samen met de generale staf. Ik begrijp waarom Roemenië en Bulgarije meer steun willen, gezien hun ligging. Ik laat die opening dus. Veel zal afhangen van welke richting het in Oekraïne uitgaat.”

De antiterreurmissie in Mali is intussen afgeblazen.

“In Mali is de situatie in snel tempo verslechterd. Vorig jaar waren er geruchten over Russische huurlingen. Nu zijn er bewijzen (het gaat om de beruchte Wagner Group, JVH). Vorig jaar was er hoop op verkiezingen. Vandaag zijn die verkiezingen vijf jaar uitgesteld, na een staatsgreep.

Dedonder:'Kijk naar het aantal broeihaarden wereldwijd. Het is noodzakelijk dat Europa zijn eigen boontjes kan doppen.' Beeld © Stefaan Temmerman

“Wat essentieel is: Mali wil geen Europese militairen meer. Dan houdt het op. Hoe kan je dan een overheidsleger helpen trainen? We gaan nergens naartoe om een land te bezetten.”

Zullen we ons deze beslissing later niet beklagen?

“Wat betreft de Sahel, een erg belangrijke regio als het gaat over de migratiestromen richting Europa en de strijd tegen terreur, moeten we even een stap terug zetten. Nadenken wat we daar willen realiseren als EU. Sowieso: in Niger zijn we nog gewenst. Daar blijven we. Sinds 2017 leiden we daar militairen op en dat loopt goed. In Mali zelf hebben we nog kleine EU- en VN-missies.”

U wil 10 miljard euro investeren in het leger tegen 2030. Een enorm bedrag.

“Ik werk al meer dan een jaar aan dit ‘STAR-plan’. Het is de bedoeling om het Belgisch leger een boost te geven. Dat is ook wel nodig. Na mijn aanstelling als minister van Defensie werd me snel duidelijk dat het departement zwaar geleden had onder jarenlange besparingen.”

Waar gaat u die miljarden juist investeren?

“Eén: het personeel. Zonder ingrepen zouden we terugvallen op een leger van amper 20.000 militairen. Ik wil dit tegen 2030 verhogen naar 29.000. Twee: materieel. Hierbij leggen we de nadruk op dual use. Materieel dat kan gebruikt worden tijdens buitenlandse militaire operaties maar ook in ons eigen land - voor ‘hulp aan de natie’. Door corona en de watersnood in Luik hebben we gezien hoe belangrijk dat is. Het gaat bijvoorbeeld om genievoertuigen en investeringen in het militair hospitaal in Neder-over-Heembeek. Drie: cyber. De onlinebedreiging waren steeds groter.”

In 2018 had PS nog harde kritiek op de militaire investeringen door Michel I.

“Toen ging het om investeringen puur in materieel, met vooral geld voor de aankoop van de F-35’s. Nu kiezen we voor een veel bredere aanpak. Zo gaan we ook het budget voor onderzoek en ontwikkeling aanzienlijk verhogen. Zodat onze bedrijven technologisch voorop lopen.”

Op vlak van cyber is er nog veel werk.

“Ja, en je kan dat niet met reuzensprongen inhalen. We hebben al een cyberafdeling binnen de militaire inlichtingendienst. Tegen eind dit jaar willen we een speciaal cybercommando oprichten. Tegen het einde van de legislatuur, in 2024, wil ik dan een echte cybercomponent klaar hebben.”

De eeuwige vraag: waar gaat u die cyberspecialisten vinden?

“We kennen het probleem en werken aan oplossingen. Bijvoorbeeld door geeks die geen gepast diploma hebben zelf op te leiden. Dat kan binnen Defensie. Het gebeurt ook al. Of door samen te werken met de privé, zodat een specialist halftijds bij ons kan werken. Want bij het leger werken blijft iets speciaals. Je komt met informatie in contact waar je anders nooit aan zou komen.”

Is er al duidelijkheid over de schade van de cyberaanval in december?

“Een aantal militaire servers, waaronder de centrale, zijn gehackt. Maar we kunnen nog niet zeggen wat er gestolen is en wie hierachter zit. (…) Het is lastig . De sporen zijn vakkundig gewist.”

Denkt u nog vaak terug aan de zaak-Jürgen Conings?

“Dat was een moeilijk moment, maar goed: als minister van Defensie ben je er niet alleen voor de zonnige dagen. Je moet ook met een crisis kunnen omgaan. Zoals vandaag.

“Het vaakst denk ik terug aan de evacuatie uit Kaboel. Die chaotische dagen hebben een diepe indruk nagelaten. Toen we op het eind moesten beslissen: blijven we nog even of vertrekken we? Dat was moreel zwaar. Maar achteraf was het wel de juiste keuze, want meteen na ons vertrek was er die grote aanslag. Dicht bij de plek waar onze militairen een paar uur eerder werkten.”