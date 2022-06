‘We zijn enorm veeleisend geworden voor elkaar. Dat sijpelt binnen op de werkvloer’: vier van vijf elementen die burn-out uitlokken zijn in de pandemie verergerd

Niets lijkt de burn-outtsunami te stelpen. Ook onderzoek van Securex en de KU Leuven laat zien hoe sinds de pandemie steeds meer werknemers onderuitgaan. Een aspect dat te weinig aandacht krijgt zijn ‘rolconflicten’. ‘Verwarring over wat van je verwacht wordt is een onderschatte oorzaak van opbranden.’

Het aantal werkende Belgen dat een burn-out riskeert, is gestegen van bijna een kwart in de periode 2018-2019 naar bijna een derde nu, zo toont dit onderzoek door Securex samen met de KU Leuven.

Logisch, want vier van vijf kenmerken die het risico op burn-out vergroten, zijn door corona verslechterd. Sinds de komst van ‘het virus’ werken we meer en valt ons werk ons emotioneel zwaarder. We hebben meer angst om ons werk te verliezen en de balans tussen werk en privé zit minder goed.

Vooral de ‘emotionele werkbelasting’ is toegenomen. “Dat gaat over emotioneel zwaar werk, zoals dat van verplegers”, zegt Heidi Verlinden, research project manager bij Securex. “Natuurlijk heeft corona daar een impact. Maar je ziet het ook elders. Wanneer er meer financiële, medische of praktische problemen zijn door de pandemie, kan dat er bijvoorbeeld voor zorgen dat klanten moeilijker doen. Daarnaast gaat emotionele werkbelasting over collega’s of oversten die je negatief aanpakken, intimideren, lastigvallen.”

Professor arbeidsgeneeskunde Lode Godderis (KU Leuven-IDEWE) ziet eveneens hoe de emotionele werkbelasting stijgt, maar niet alleen in de zorg en niet alleen door corona. “Er is ook een verband met hoe wij nu leven en met elkaar omgaan”, zegt hij. “We zijn het door de e-commerce zo gewoon geworden dat al onze eisen direct ingelost worden, dat we enorm veeleisend zijn geworden voor elkaar. Dat sijpelt binnen op de werkvloer en put emotioneel uit.”

Ook het aantal werknemers dat gebukt gaat onder te hoge werkdruk steeg, van 27 procent voor corona naar 32 procent eind 2021. En een recente studie door de SERV becijferde dat een hoge werkdruk maakt dat je tot zes keer meer kans hebt om tegen de muur te lopen.

Telewerk is daar mee verantwoordelijk voor. “Doordat je online de ene na de andere meeting kan houden, en iedereen online hyperefficiënt is omdat er geen kleine pauzes zijn, hebben we de tijd niet meer om nieuwe informatie te verwerken en om ons voor te bereiden op wat komt. Daardoor zit ons hoofd veel te vol”, zegt Godderis.

Het vijfde element in de cocktail die burn-out kan veroorzaken bleef volgens het onderzoek voor Securex stabiel, maar is het minst bekend bij het brede publiek en bij oversten: rolconflicten.

“Stel dat je van de ene leidinggevende een opdracht krijgt en van een andere een taak waardoor je die eerste niet kunt doen”, zegt Verlinden. “Of je hebt een takenpakket maar er komt een nieuwe collega die een deel overneemt zonder dat dat met jou is besproken. Dan zit je in een rolconflict.”

Rolconflicten gaan dus over chaos en onvoorspelbaarheid over wat je moet doen. “Ook dat zuipt energie, want dan ben je aan het proberen te bedenken hoe je dit kan oplossen. Het is een onderschat fenomeen dat mee aan de oorzaak ligt van burn-out”, zegt Verlinden.

Dat bevestigt Frank Vander Sijpe, directeur hr-onderzoek bij Securex. “Vandaag werken de meeste bedrijven niet meer met vaste functieomschrijvingen, en is de context waarin we werken, ook door de digitalisering, steeds onvoorspelbaarder en volatieler”, stelt hij. “Als je dan tussen twee leiddinggevenden belandt die andere dingen van je vragen, of je niet meer weet wat men nu van jou verwacht, kan dat enorm stresserend zijn. Daar wordt nog te weinig rekening mee gehouden op de werkvloer.”

Maar volgens Godderis moet er ook aandacht zijn voor de rolconflicten die corona op de ‘thuiswerkvloer’ heeft veroorzaakt. “Ook met het telewerken zijn we allerlei rollen gaan combineren die niet te combineren zijn, en ook dat put uit. Vergaderen met je kind op de schoot is het ultieme voorbeeld.”

Op de vraag wat er moet gebeuren, zegt Verlinden dat preventieve en regelmatige mentale check-ups zouden helpen, parallel aan de fysieke check-ups die sommige bedrijven organiseren. Vander Sype roept werknemers op om gedisciplineerder rustmomenten in te bouwen en “niet bang te zijn om van job te veranderen wanneer de huidige je blijft overbevragen”.

Godderis noemt drie werkpunten. “Ten eerste is burn-outpreventie nog te zeer gericht op het individu. We moeten de blik meer richten op de werkcontext. Dan kunnen bijvoorbeeld problemen met rolconflicten in beeld komen. Ten tweede is er door telewerk en digitalisering nauwelijks nog plaats voor smalltalk, waardering en warme menselijke interactie. Dat is nefast. Werkgevers kunnen dat hopelijk herstellen. Ten derde zijn zowel werknemers als werkgevers niet goed in aangeven wat ze van elkaar verwachten. Dat gebeurt echt veel te weinig. Men schiet pas in actie wanneer het te laat is en iemand onderuitgaat. Meer gesprekken over wat je van elkaar verwacht is de boodschap, ook om die rolconflicten te vermijden.”

Maar je baas verbeterpunten aanreiken is niet evident. Daarom moeten leidinggevenden meer zorgen voor ‘psychologische veiligheid’, zegt Verlinden. “Alleen wanneer mensen voelen dat ze zich zonder consequenties kunnen uitspreken over rolconflicten en andere frustraties kan er iets veranderen. Dus het is aan de leidinggevende om voor zo’n veilige omgeving te zorgen. Dat kan met een stijl van leidinggeven die structuur biedt en mensen ook autonomie geeft. Het goede nieuws is dat je dat deels kunt aanleren. (lacht)”