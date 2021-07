‘We zeggen het al anderhalf jaar: ons land is een zeef’

Bij onze noorderburen is er een exponentiële stijging van het aantal coronabesmettingen, maar ook in ons land stijgen de cijfers. Moeten we ons zorgen maken? ‘We houden de boel in elk geval nauwlettend in de gaten’, zegt viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven).

Hoe zit het met onze coronacurves?

“Het aantal besmettingen blijft voortstijgen. Al komt dat ook doordat we meer zijn gaan testen. Veel mensen gaan nu met verlof. Voor sommige landen is daarvoor nood aan een test. Als je meer gaat testen, zal je ook meer positieve gevallen zien. Anderzijds is er los daarvan ook een lichte stijging in de cijfers. Dat wil je toch in het oog houden.”

“Zeker omdat we weten dat er na 14 juli traditioneel een eerste horde reizigers terugkeert van vakantie. Na een paar dagen tot een week zullen we dan moeten kijken wat zij meegebracht hebben.”

Moet er niet strenger gecontroleerd worden op die terugkerende reizigers?

“Natuurlijk. Dat zeggen we al anderhalf jaar: ons land is een zeef. Er is eigenlijk nooit van harte geprobeerd om bijvoorbeeld meer sluitende controles te houden op wie van waar terugkeert. Dat is politiek nooit haalbaar geweest.”

“We vragen mensen die terugkeren uit een rode zone om in quarantaine te gaan. Maar daar is eigenlijk bijna nooit controle op. Als mensen weten dat die stok achter de deur er niet is, dan houden ze zich daar niet aan. Dus stappen ze op een vliegtuig of kruipen ze in een bus, ook als ze besmet zijn. Dat is riskant: zo breng je andere mensen in gevaar.”

Vanaf het moment dat onze vaccinatiecampagne op kruissnelheid kwam, was de boodschap om vooral te focussen op het aantal hospitalisaties. Ook die zijn de afgelopen 7 dagen met 16 procent gestegen.

“Ja, maar in absolute aantallen ligt dat aantal hospitalisaties al bij al laag. De afgelopen 7 dagen werden elke dag gemiddeld 18 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis. Eigenlijk houden we vooral het hele plaatje in de gaten, niet één indicator.”

“We volgen de situatie in elk geval met argusogen op. Dat de cijfers alleen zullen stijgen, klopt wel. Dat hebben we een maand geleden ook gezegd aan de politici, met de boodschap het hoofd koel te houden. Dat is ook de reden waarom wij nog niet all the way gegaan zijn in de versoepelingen. Hier zijn nog geen dancings open bijvoorbeeld. Want dat zag je in Nederland: de bevolking had daar stilaan het idee gekregen dat de pandemie voorbij was en er geen maatregelen meer golden.”

Over de deltavariant: in het Verenigd Koninkrijk zag men meer besmettingen, maar minder hospitalisaties dankzij de vaccinatiecampagne. Als er minder mensen in het ziekenhuis belanden, moeten we ons dan wel zorgen maken?

“Je zou inderdaad kunnen beargumenteren dat je op die manier meer groepsimmuniteit krijgt. Maar dan vergeet je dat er nog altijd iets bestaat als langdurige of long covid. We zien dat zo’n 5 procent van de mensen die besmet raken met corona daar een langdurige performantievermindering aan overhouden. Dat kan overigens ook voorkomen bij die mensen die besmet raakten, maar geen symptomen vertoonden. Alleen al daarom moeten we het aantal besmettingen in het oog houden.”