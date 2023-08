‘We worden elke dag vernederd, gepest, geslagen. Maar de politie negeert ons’: waarom er een petitie tegen agenten op de Pride loopt

Activisten uit de Antwerpse queergemeenschap zijn een petitie gestart tegen de aanwezigheid van de politie op de Pride en in queerruimtes zoals café Den Draak. Beide partijen zijn momenteel aan het onderhandelen over een oplossing.

Dat het een eerste stap is in de communicatie tussen politie en de queergemeenschap, maar dat ze er nog lang niet zijn, vat Winte (die/hun) het gesprek samen dat ze zojuist hadden op de eerste verdieping van het Antwerpse café Den Draak. Winte is een van de initiatiefnemers van de petitie tegen de aanwezigheid van de politie op de Pride en in queerruimtes zoals café Den Draak.

De handtekeningenactie is een paar dagen eerder opgestart, met de Pride van 9 tot en met 13 augustus in het vooruitzicht. De activisten zijn afgezakt naar het terras – het regent voor de verandering eens niet – en leggen uit over waarom de blauwe uniformen niet gewenst zijn. “De manier waarop de politie ons behandelt is schandalig. Ze volgt de geweldplegingen tegen ons gewoonweg niet op. We worden elke dag vernederd, gepest, geslagen, vernietigd. Maar als we bij de politie ons verhaal willen doen, wordt dat – zo goed als nooit – serieus genomen. Of het wordt gewoon genegeerd. Terwijl zeker 70 procent van onze gemeenschap met fysiek geweld in aanraking komt.”

Moedeloos

De vele getuigenissen die ze ontvangen bevestigen het, zeggen de actievoerders: “Het resultaat is dat we te bang zijn om naar de politie te gaan, uit angst om vernederd of niet gehoord te worden. Zoveel mensen vinden hun weg niet naar het politiekantoor omwille van de ongelooflijk negatieve ervaringen met het korps. We worden er moedeloos van.”

De petitie is een reactie op een proefproject van de politie Antwerpen om, in het kader van de Pride, vijf donderdagavonden in café Den Draak aanwezig te zijn. Dit onder andere naar aanleiding van het onderzoek van professor genderstudies Joz Motmans (UGent) over het gebrek aan aangifte van haatmisdrijven tegen de lgbtq+-gemeenschap. “Meer dan 70 procent van de lgbtq+-gemeenschap krijgt ooit te maken met fysiek geweld”, bevestigt Kristof De Busser van de dienst Diversiteit politie Antwerpen. “En ruim 90 procent is slachtoffer van verbaal geweld. Als je dan ziet dat maar 14 procent aangifte bij de politie doet, hebben we een groot probleem. We willen dan ook op een andere manier met de lgbtq+-gemeenschap in dialoog gaan.”

Een en ander houdt in dat De Busser zelf op donderdagavond in Den Draak zit – “Ik ken het café, zit daar ook buiten de werkuren”, en dat iedereen van de queergemeenschap hem kan bellen als er iets aan de hand is. “Ook al is het niet direct een officieel politiegesprek, ze kunnen mij alles vragen waar ze mee zitten.”

Zelf vond hij het een geslaagde eerste kennismaking. “We verschillen weliswaar van mening maar we hebben in elk geval eerlijk kunnen praten.” Dat ze hier zó hard op inzetten, valt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie hem bij. “Op alle vlakken. We hebben ook een podcast over haatmisdrijven gemaakt. We zijn er echt mee bezig.”

Kat uit de boom

De activisten daarentegen kijken de kat nog wat uit de boom.

“Kristof De Busser en de dienst Diversiteit bedoelen het goed. Daarom willen we ook in gesprek”, is Obi (die/hun) van mening. “Ik denk ze oprecht verandering willen. Maar feit is dat de politie wéét dat we ons niet veilig voelen en daar niets aan doet. Dat ze daar eens mee beginnen.”

De petitiemakers vinden ook dat de politie niet welkom is op de Pride. De cel Diversiteit stapt al sinds 2014 mee in de parade, samen met een delegatie van het Rainbow Corps waar ook agenten uit andere politiezones deel van uitmaken. “Oorspronkelijk is de Pride een soort viering van de Stonewall-rellen in New York tegen de politie”, zegt Obi. “Dat was in 1969 toen de queergemeenschap besloot terug te vechten tegen de politie na jarenlang machtsmisbruik en pesterijen.” Dat de politie nu zelf meeloopt in de Pride en ook nog eens helemaal vooraan, voelt heel bitter, klinkt het. “De Pride was en is een protest tegen wat er misloopt in de maatschappij, tegen transfobie en in extensie tegen de politie. Vanuit dat opzicht is het raar dat de politie meeloopt in een protest tegen zichzelf.”

Dat we in een vrij land leven, reageert De Busser. “De Stonewall-rellen liggen al bijna 55 jaar achter ons. We leven tegenwoordig gelukkig in een andere samenleving. Maar als lgbtq+-politieagent krijg je vandaag de dag in bepaalde korpsen nog altijd heel wat bagger over je heen. We hebben dus ook onze redenen om mee te lopen.”

Wordt vervolgd zoals dat heet. Het volgende gesprek tussen de politie en de activisten vindt de komende week plaats.