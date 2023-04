‘We wisten al dat Antwerpen gevaarlijk is. Maar het komt wel heel dichtbij nu’: buurtbewoners komen met de schrik vrij na zware ontploffing

“Het voelde heel onwerkelijk aan. Ik dacht eerst dat ik droomde”, zegt de Spaanse migrant Luis Segura (24). Hij woont slechts enkele huizen van het huis in de Osystraat waar rond drie uur ’s nachts een explosief tot ontploffing gebracht werd. De schade is bijzonder groot. In het huis dat geviseerd werd, werd de voordeur uitgeblazen en was er schade in de gevel en de gang. Met een steunbalk zou de brandweer het huis komen stutten. Een bewoner van het huis werd ook naar het ziekenhuis gevoerd, omdat die verwondingen had opgelopen door glasscherven. Ook verschillende wagens en een twintigtal huizen, verspreid over vier straten, kregen het zwaar te verduren.

Het moet een van de zwaarste aanslagen van de afgelopen jaren zijn. En dat in de buurt van de Franklin Rooseveltplaats, op een goede 300 meter van het Antwerpse Centraal Station. Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verwoordde de vrees van menig bewoner van Vlaanderens grootste stad. “Dan zie je dat het overal is, dat elke buurt in Antwerpen getroffen kan worden.”

“Op de tweede verdieping van ons gebouw zijn de ramen gesprongen", vertelt Segura. “Hoe ernstig de schade bij ons is, weten we eigenlijk niet.” Meteen na de ontploffing liep hij naar buiten. Ook de 28-jarige Simaa Rene, die in diezelfde Osystraat woont, ging meteen na de ontploffing de straat op. “Bijna alle bewoners van de straat waren op straat gekomen. We probeerden te achterhalen wat er gebeurd was, want eerst dacht ik dat het om een ontploffing door een gaslek ging. Een van de bewoners van de vijfde verdieping in ons gebouw was helemaal in paniek omdat ze dacht dat ze niet buiten zou geraken.”

Opgevangen in bus van De Lijn

Vele buurtbewoners wachtten twee uur lang op straat. Ze waren nog in pyjama of hadden snel een trainingspak aangetrokken, sommigen waren op hun kousen naar buiten gelopen. Rond halfzes kwam er een bus van De Lijn, waarin bewoners uit de huizen met de meeste schade werden opgevangen. Ze kregen er soep en konden praten met slachtofferhulp van de Antwerpse politie. “De meeste mensen zijn ondertussen opgevangen door vrienden of familie, maar bij ons nam niemand de telefoon op. We hopen vooral dat we weer snel naar huis mogen”, zegt Segura zondagvoormiddag. Hij is dan al acht uur op straat. “Toen we hier kwamen wonen, wisten we dat Antwerpen gevaarlijk is. Maar het komt wel heel dichtbij nu, zelfs in het centrum van de stad. Ik ben blij dat niemand ernstig gewond raakte.”

De politie van Antwerpen probeert het nodige te doen om de buurtbewoners bij te staan. “Verschillende mensen zijn al via onze dienst slachtofferhulp gepasseerd", zegt Wouter Bruyns, woordvoerder van politie Antwerpen. “De komende dagen zullen alle bewoners uit de buurt een brief in de bus krijgen, waarin we hen uitleggen dat ze voor vragen of bijstand terechtkunnen bij de slachtofferhulp van onze dienst. Indien nodig kan de slachtofferhulp mensen ook doorverwijzen naar het CAW, waar mensen langduriger hulp kunnen krijgen.”

Toch is het zeer de vraag of dat het gevoel van onveiligheid kan wegnemen bij inwoners van de stad Antwerpen, zeker nu ook het centrum niet langer gespaard wordt van aanslagen. Hoewel het parket op dit moment nog geen informatie wil geven over het onderzoek, lijkt er opnieuw een duidelijke link met drugscriminaliteit. “Dat is inderdaad een plausibele veronderstelling, en de zaak wordt ook in die zin onderzocht", zegt Bruyns.

De oudste zoon van het gezin van de getroffen woning is Xavier P. Hij kwam in het vizier van de politie tijdens de kraak van de chatdienst Sky ECC. Hij zou een lid geweest zijn van de bende rond Gianni B., die minstens 11 ton cocaïne via de haven zou hebben uitgehaald. Na zijn arrestatie werd Xavier P. ontslagen door de firma Brabo, die schepen helpt bij het aan- en afmeren.

Gewenning

Burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft de lokale politie opgeroepen om een breed buurtonderzoek te voeren met huis-aan-huisbezoeken, om zo informatie over de zaak proberen in te winnen. Toch benadrukte De Wever, net zoals bij zoveel eerdere drugsfeiten in zijn stad, dat er vooral op federaal niveau een tandje bijgestoken moet worden in de bestrijding tegen drugscriminaliteit. “Met alle waardering voor de inspanningen en toezeggingen die vanuit de federale regering de jongste tijd zijn gebeurd, blijft de federale gerechtelijke politie schromelijk onderbemand.”

In het huis dat geviseerd werd, werd de voordeur uitgeblazen en was er schade in de gevel en de gang. Met een steunbalk zou de brandweer het huis komen stutten. Beeld Tine Schoemaker

Minister van Binnenlandse Zaken Verlinden benadrukte dat die inspanningen al geleverd worden. “We hebben recentelijk besloten om meer mensen bij de scheepvaartpolitie aan te werven om de havenzone te bewaken. In de komende maanden zullen we ook zien dat het korps versterkt wordt. We hebben ook de drugscommissaris aangeduid die binnenkort echt van start zal gaan. Maar het is een complex fenomeen waarbij ook internationale samenwerking cruciaal is.”

Voor inwoners van Antwerpen klinken die reacties stilaan vertrouwd in de oren. Toch verandert het weinig aan de situatie. “Het voelt gek om het hardop te zeggen, maar je went er bijna aan”, zegt Eefje Pilon, die in de straat van de ontploffing woont. “Het is een vorm van criminaliteit waar blijkbaar weinig mensen tegenop kunnen.”