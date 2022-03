‘We willen gewoon voor elk wat wils’: helft van de eetkramen op Gentse Feesten verplicht veggie

Eten op de Gentse Feesten, het wordt geen sinecure. Eerder al werd bekendgemaakt dat plastic bordjes en zelfs kartonnen bordjes verboden worden, en dat er in twee clusters zal gewerkt worden met ‘herbruikbaar servies’. Die clusters, zo blijkt nu, liggen op de Kouter en aan de Vlasmarkt.

Maar er is ook beslist dat minstens de helft van de eetkramen die de stad op de Gentse Feesten aanbesteedt ‘veggie’ moeten zijn. “Zo zetten we een volgende stap in het verduurzamen van de Gentse Feesten”, zegt de nieuwe feestenschepen Bram Van Braeckevelt, “want ook zo zal de CO2-uitstoot van de Feesten gedrukt worden. We zullen bij het toewijzen van een locatie toezien op spreiding. Zo zal er op elk moment een voldoende groot aanbod aan vlees, vegetarisch of veganistisch eten binnen handbereik zijn. We willen niet polariserend zijn, niet extreem, we willen gewoon voor elk wat wils. Het is de bedoeling dat iedereen overal zijn meug vindt.” Dat was nochtans niet het originele plan. Eerst werd gedacht aan een ‘veggie-straat’, tussen Baudelo en het stadhuis, maar daartegen kwam intern veel protest.

Vegan

Ook bij de vorige aanbesteding voor de eetkramen moest al 1 op de 3 kramen verplicht veggie zijn. Dat resulteerde onder meer in geen eetkraam op de Kouter, want niemand wilde daar een veggie-aanbod voorzien. “Nu zullen we de Kouter als cluster verkopen”, klink het. “Daar zullen 3 eetkramen zijn, waarvan 2 veggie en 1 frietkot, allemaal met herbruikbaar materiaal. Die worden als één geheel geveild, al staat het de koper uiteraard vrij om onder te verhuren, zolang aan de voorwaarden voldaan wordt. Voor de cluster Vlasmarkt - Belfortstraat, ook met herbruikbaar materiaal, voorzien we 8 eetstanden. Daarvan moeten er 4 vegetarisch zijn, en er moeten binnen die cluster minstens 4 vegan gerechten te vinden zijn. Naast een bestaande korting voor kandidaat-uitbaters die werken met 100% biologische producten, zal vanaf deze editie ook een korting toegekend worden voor uitbaters die minstens 50% producten met fair-trade label verwerken.”

Opvallend, de aanbesteding geldt slechts voor één feesteneditie. Die wordt gezien als ‘proefjaar’ in aanloop naar de volledige omschakeling op herbruikbaar materiaal. In totaal zal de stad 30 of 31 eetstanden veilen, verspreid over de Feestenzone. Dat zijn er evenveel als in 2019, de laatste Feesteneditie.

Een datum voor die veiling is er nog niet, er worden eerst nog infosessies voorzien, in samenwerking met OVAM. Wie interesse heeft om een eetkraam op de Gentse Feesten uit te baten, kan zich alvast melden met een mail naar gentsefeesten@stad.gent.