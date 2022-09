‘We willen geen economisch kerkhof in Europa’: België blijft vechten voor plafond op gasprijzen

België eist dat Europa meer doet in de strijd tegen de hoge energieprijzen. Er moet zo snel mogelijk een plafond komen voor de Europese gasprijzen. Een plafond dat internationaal wordt afgestemd. ‘Dit is een conditio sine qua non’, zegt minister van Energie Van der Straeten (Groen). ‘We willen geen economisch kerkhof in Europa.’

Alles en iedereen is het erover eens: deze Europese energiecrisis moet aangepakt worden door Europa. De lidstaten kunnen in het beste geval hun staatskas aanspreken om de pijn wat te verzachten.

De voorstellen die de Europese Commissie woensdag heeft doorgespeeld aan de lidstaten om gezinnen en bedrijven te beschermen tegen de losgeslagen energieprijzen volstaan niet voor België. De federale regering blijft vasthouden aan het idee om een ‘cap’ te plaatsen op alle gasprijzen. De grondoorzaak van de hoge energieprijzen zijn de gasprijzen, oordeelt de federale regering al langer. Het eerste Belgische voorstel om een Europees prijsplafond voor gas in te voeren dateert van begin maart, bijna meteen na de Russische invasie van Oekraïne. De Commissie gaat niet verder dan een invoertaks op Russisch gas.

Federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) wil blijven vechten voor een echt prijsplafond. Zij zal vrijdag voor ons land aanschuiven op de top van de Europese ministers van Energie in Brussel. “We leven in uitzonderlijke tijden met een irrationele markt”, vertelde Van der Straeten donderdagmiddag op een persbriefing.

“We zitten in een perfecte energiestorm, met buitensporige energiefacturen en dat maakt gezinnen en bedrijven natuurlijk bezorgd. Het is duidelijk dat we nu een sterke interventie nodig hebben. Voor de winter. Dat moeten we ook samen duidelijk overmaken aan de Europese Commissie. Het is aan de politiek vandaag. We willen geen economisch kerkhof in Europa.”

De Commissie vreest dat een plafond voor de gasprijzen de bevoorrading in gevaar zal brengen. Dat Europa zal overboden worden door Aziatische landen, waar de honger naar vloeibaar gas – lng – ook groot is. “Natuurlijk is bevoorrading een grote zorg, maar we kunnen dit oplossen met een flexibel prijsplafond, afgestemd op de prijzen buiten Europa. Op die manier kan het Europese prijsplafond mee evolueren.” Momenteel hangen de gasprijzen in Azië rond 150 euro per megwattuur en in Europa rond 200 euro per megwattuur (de prijs is onlangs gedaald).

Voor ons land is een Europees prijsplafond een ‘conditio sine qua non’ volgens Van der Straeten. Onder meer Frankrijk, Spanje, Luxemburg en een reeks Centraal-Europese lidstaten zouden het Belgische voorstel zien zitten. Vooral Duitsland ligt dwars. Het land staat al langer op de rem. Ook Nederland, het thuisland van de toonaangevende gasbeurs TTF, is een sterke tegenstander van overheidsingrijpen op de marktprijzen.

Een oplossing zou kunnen zijn dat er een systeem wordt uitgedacht waarbij op het moment dat schepen hun routes verleggen naar de Aziatische markt er een vooraf afgesloten noodcontract in werking zou treden met een buitenlandse lng-leverancier. Dat zal Europa kosten, maar het kan de spanning in Berlijn verlagen, hoopt Van der Straeten. “Ja, dit is technisch allemaal moeilijk, maar ik vind dat het nu aan technici is om te doen wat politici vragen. We zitten in een ongeziene crisis.”

Europese Commissie

De Europese Commissie heeft zelf vijf maatregelen klaar om de energiecrisis te bestrijden. Er moet een maximumprijs komen voor al het aardgas dat Europa nog binnenkomt via Russische pijpleidingen. Hoe hoog die prijs dan moet zijn, is voorlopig onduidelijk, maar wellicht doet het er ook weinig toe aangezien Russisch president Vladimir Poetin al heeft laten weten dat hij de gaskraan volledig zal dichtdraaien indien Europa invoertaksen invoert. Sowieso is het belang van Russisch gas voor Europa de laatste maanden al drastisch geslonken. Van 40 procent bij het begin van deze economische oorlog tot 9 procent vandaag.

De Europese Commissie wil ook besparen op elektriciteit: 5 tot 10 procent op de piekmomenten. Het is op die momenten dat de prijzen door het dak dreigen te gaan. Concreet gaat het dan om 5 tot 8 uur ’s avonds, als gezinnen thuiskomen van hun werk, begint te koken, de elektrische auto in het stopcontact steekt, de televisie aanzet. Deze vraagpiek kan naar beneden door bedrijven te betalen om op een moeilijk moment hun productie stil te leggen. Een systeem dat we intussen al langer kennen in België. Of door gezinnen te vragen om hun verbruik te beperken. De federale regering heeft al een campagne uitgewerkt.

Beeld Getty Images

Om de winsten van energiebedrijven af te romen stelt Europa voor om stroomproducenten ook per technologie een gereguleerde prijs op te leggen. Alles wat ze boven die prijs verdienen is voor de overheid. Het geld dat zo opgehaald wordt moet dienen om de energierekeningen van gezinnen en bedrijven te verlagen. Heel wat energiebedrijven worden slapend (schat)rijk omdat de stroomprijzen worden aangejaagd door de gasprijzen. Specialisten waarschuwen echter dat het niet eenvoudig is om per technologie een correct plafond te bepalen. Elke bedrijf heeft een andere voorgeschiedenis en boekhouding. Dat uitpluizen is moeilijk.

België voelt wel iets voor dit voorstel, al blijft het een noodoplossing. Ons land zou tegen het einde van het jaar willen doorstomen naar een meer fundamentele hervorming waarbij de impact van de doorgeslagen gasprijzen op de rest van de elektriciteitsmarkt wordt verkleind.

Voor de gas- en oliereuzen van Europa – bedrijven zoals Shell, PS en TotalEnergies – denkt Europa een een ‘solidariteitsbijdrage’. Als is het ook daar maar de vraag hoe men die wil uitwerken. Shell heeft zijn thuisbasis in het Verenigd Koninkrijk en is geen deel (meer) van de EU. Onder druk van de Franse regering geeft TotalEnergies in Frankrijk al een stuk van zijn winsten af. Ook het Noorse gasbedrijf Equinor blijft op deze manier buiten schot. Net zoals de Amerikaanse gas- en oliereuzen zoals ExxonMobil.

Niet iedereen beleeft gouden tijden. Energiebedrijven die zich richten op het leveren van gas en elektriciteit zien zwarte sneeuw. Ze moeten hun waren inkopen aan recordprijzen en zitten met een groeiend risico op wanbetalingen. Het gevolg is dat ze enorme ‘margin calls’ moeten betalen voor leveranciers en afnemers waarmee ze zakendoen. Heel wat lidstaten verlenen al kredietgaranties, maar soms staan de Europese bank- en staatssteunregels in de weg. Die obstakels moeten weg.