‘We willen de sportiviteit bevorderen’: Voetbal Vlaanderen voert fair play-klassement in voor jeugdreeksen

Alle voetbalploegen in de jeugdcategorieën van de U8 tot de U21 worden vanaf dit seizoen gerangschikt in een fair play-klassement en ze moeten per match een fair play-ouder aanstellen. Wat houdt dat concreet in?

“Voor het fair play-klassement zal de scheidsrechter bij elke match beide teams een score geven. De scheidsrechter kijkt daarvoor naar vijf factoren: het gedrag en de sportiviteit van de spelers, supporters, coaches, afgevaardigde en de fair play-ouder. Op die manier ontstaat in elke competitie een klassement op basis van die scores. Clubs die gemiddeld minstens 80 procent scoren, zullen een fair play-certificaat krijgen dat ze kunnen uithangen. We hopen dat teams hun best doen om voor dat certificaat te gaan, want dat is natuurlijk positieve reclame.

“Met de fair play-ouders willen we in de eerste plaats de supporters engageren om te werken aan een aangenamer sportklimaat. Elke jeugdploeg mag voor de match een ouder aanstellen die een speciale sjaal krijgt. Van die ouder wordt verwacht dat hij of zij de tegenstander welkom heet, en de andere ouders aanspreekt als ze zich negatief gedragen.”

“Het zijn twee elementen uit een grootschalig actieplan ‘#doedegijdatthuisook’ waarmee we de sportiviteit op en naast het veld willen bevorderen. Met die twee acties willen dus vooral sensibiliseren, maar we gaan vanaf dit seizoen onsportief gedrag strenger bestraffen. Een vuistslag aan een andere speler betekent voortaan zes speeldagen schorsing in plaats van vier. Een duw aan de scheidsrechter kan vanaf dit seizoen enkele maanden schorsing opleveren, in plaats van acht speeldagen.”

Waarom is dit allemaal nodig?

“Iedereen die de laatste tijd op of naast een voetbalveld kwam, weet dat er iets moet veranderen. Er is te veel fysieke of verbale agressie: tussen de spelers onderling, van de ouders naar de spelers, van ouders of spelers naar de scheidsrechter. Dat er vorig jaar 6.801 gevallen van agressie op en naast onze voetbalterreinen vastgesteld werden, zegt genoeg.

“Volgens ons kan het fair play-klassement helpen om waarden als ‘respect' en ‘sportiviteit’ tastbaar te maken. Het kan ook een aanzet zijn om met de clubs samen te zitten. Als een club consequent lage scores krijgt, dan kan een van onze veertien clubondersteuners hen daarop aanspreken en bespreken hoe het beter kan.”

Zowel het fair play-klassement als het systeem van fair play-ouders werd vorig seizoen al getest bij de gewestelijke U15. Wat hebben jullie daaruit geleerd?

“Bij ons proefproject lieten we zowel de scheidsrechter als beide ploegen quoteren. Maar uit het proefproject bleek duidelijk dat iedereen voorstander is om alleen de scheidsrechter de scores te laten uitdelen. Anders duurde het vaak te lang om de scores van alle spelers te verzamelen en samen te tellen. We hebben het hele proces ook uitgewerkt in een handige tool, waardoor er voor de scheidsrechter amper 10 seconden werk bijkomt.”

Bij de spelers tot twaalf jaar is er geen sportieve rangschikking meer, maar komt er nu wel een fair play-klassement. Kan dat echt het verschil maken?

“We hebben in 2015 gekozen om bij de jongsten niet langer met punten te werken, omdat bleek dat teams dan alleen de sterkste en meest mature spelers opstelden. Met die wijziging komt de nadruk weer meer op spelplezier te liggen. Het lijkt ons dat deze nieuwe maatregelen dat alleen maar kunnen versterken. Uiteraard is dit geen feilloos systeem en zullen we het blijven evalueren. Maar het lijkt ons een goede stap om iedereen te engageren om een cultuuromslag te maken.”