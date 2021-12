‘We weten al langer dat hij een uitzonderlijk talent is’: nergens werd zo hard gesupporterd voor Verstappen als in Genk

De finale van het formule 1-seizoen bracht zondag in heel wat huiskamers spanning, maar nergens werd harder gesupporterd dan bij de Genkse kartingclub. Kersvers wereldkampioen Max Verstappen leerde er rijden en bracht er talloze uren door. ‘Als achtjarige was hij al bijzonder.’

“Voor Verstappen is in Genk alles begonnen.” Met enthousiaste tred loopt Paul Lemmens (74) over het Genkse kartingcircuit dat hij in 1984 oprichtte. De lokale club ziet er met haar bescheiden parcours en rommelige giftshop misschien niet bijzonder indrukwekkend uit, maar profileert zich op haar website toch als een ‘thuis voor kampioenen’. Dat blijkt niet overdreven te zijn: in het verleden raceten internationale sterpiloten als Michael Schumacher en Fernando Alonso over het parcours dat net naast het Nationaal Park Hoge Kempen ligt.

Sinds zondag kan Lemmens zijn marketingslogan verder onderbouwen. In een razendspannende F1-finale klopte Max Verstappen (24) zijn rivaal Lewis Hamilton, waardoor hij zich tot wereldkampioen kroonde. “We zijn bijzonder trots, maar we weten al langer dat Max een uitzonderlijk talent is.”

Als oprichter van het kartingcircuit kreeg Lemmens jarenlang de kans om de ontwikkeling van Verstappen op de voet te volgen. De jongen groeide namelijk op in Maaseik, als zoon van een Nederlander en een Belgische, en nam bij Karting Genk voor het eerst plaats achter het stuur. “Tot zijn zeventiende verjaardag bracht hij hier elk vrij moment door. Hij was alleen maar in karten geïnteresseerd”, herinnert de zeventiger zich.

Paul Lemmens van karting Genk Beeld Thomas Nolf

Die fascinatie komt op zich niet zo onverwacht. Zijn vader Jos schopte het in de jaren negentig tot succesvolste Nederlandse F1-piloot en was ploegmaat van Schumacher. Moeder Sophie Kumpen komt dan weer uit een gezin waarin op professioneel niveau geracet werd en was tot aan de geboorte van Max een bijzonder getalenteerd kartingcoureur. Allemaal legden zij talloze kilometers af op het Genkse circuit. “Het is te eenvoudig om te zeggen dat competitief racen hem in het bloed zit, maar vanaf zijn geboorte leek het me logisch dat hij hier ooit achter het stuur zou kruipen”, vertelt Koen Lemmens, CEO van Karting Genk.

Tactisch inzicht

Zowel Paul als Koen Lemmens herinnert zich hoe Verstappen tijdens zijn eerste jaren als piloot uitblonk. Toen hij op achtjarige leeftijd voor het eerst aan een competitie deelnam merkten ze dat hij over een uitzonderlijk talent beschikte. Vooral zijn tactische inzicht leverde hem daarbij een competitief voordeel op.

“Hij zorgde ervoor dat hij tijdens de eerste twee rondes van de race een grote voorsprong uitbouwde. Op dat moment zijn je banden nog koud, waardoor je agressiever moet rijden. Daar moet je mee leren omgaan”, vertelt Paul. Daarnaast dacht Verstappen volgens Koen niet snel aan opgeven. “De gebetenheid erfde hij van zijn vader, de kalmte kreeg hij van zijn moeder mee. Die twee elementen zijn bijzonder belangrijk als je wilt racen”, merkt hij op.

Paul Lemmens karting Genk Beeld Thomas Nolf

Verstappen groeide op met professionele autopiloten als ouders, waardoor hij steeds een beroep kon doen op hun expertise. Die familiale relatie leidde er wel toe dat de druk steeds hoog lag. “Jos kon snoeihard zijn voor zijn zoon”, herinnert Koen Lemmens zich. De man zag al vroeg dat Max getalenteerd was en zorgde daarom voor extra uitdagingen tot hij oud genoeg was om de strijd met volwaardige concurrenten aan te gaan. Zo liet hij zijn zoon bij de start van een race vaak als laatste vertrekken zodat hij zou leren hoe hij anderen moest inhalen. Ook na overwinningen werden niet altijd flessen champagne ontkurkt.

“Het gevaarlijkste moment voor de carrière van een autopiloot doet zich voor wanneer hij als eerste over de finishlijn rijdt. Zijn concurrenten gaan dan nog harder werken, terwijl hij zelf het risico loopt om in te dommelen. Jos liet dat nooit gebeuren”, zegt de CEO van Karting Genk. Als Max de doelen die zijn vader vooropstelde niet haalde vielen er weleens harde woorden. “Hij heeft talent, maar hij heeft vooral bijzonder hard gewerkt.”

Racen in de regen

Toen Verstappen zeventien werd ruilde hij de vertrouwde karts in voor F1-wagens. Volgens de oprichter van het Limburgse circuit plukt hij vandaag nog steeds de vruchten van wat hij als jongen leerde. Zo verwijst hij naar een van Verstappens eerste belangrijke overwinningen als F1-piloot na een bijzonder moeilijke race in Brazilië. “Het regende bijzonder hard, maar Max slaagde er als nieuwkomer in om zijn meer ervaren concurrenten te kloppen. Door zijn ervaring in het karten wist hij dat hij weg moest blijven van de rubberen zijkanten van het parcours.”

Verstappen is nu wereldkampioen, waardoor Paul Lemmens het moeilijk heeft om contact met hem te onderhouden. “Hij wordt nu echt geleefd, maar ik heb daar alle begrip voor.” De oprichter van het circuit zal dan ook op de eerste rij zitten om het vervolg van zijn geliefde piloot te volgen. “Volgend seizoen zijn er nieuwe wagens en dan blijft de vraag welk team zich daar het best op kan voorbereiden, al ben ik er zeker van dat Max opnieuw zal presteren. Alles begint en eindigt immers met het talent van de persoon achter het stuur.”