‘We vrezen voor de klap nadien’: deze vrijwilligers van het Rode Kruis helpen in Pepinster en Trooz

Het Rode Kruis-Vlaanderen heeft gisteren het aantal crisisvrijwilligers opgeschaald naar tweehonderd per dag. Van meehelpen schoonmaken tot informeren, over wondjes verzorgen tot psychosociale steun bieden: voor de Vlaamse vrijwilligers in Pepinster en Trooz is niets te veel gevraagd.

Simon (17) en Jeroen (22) Gevens uit Oostkamp: ‘Na de beelden wisten we één ding zeker: we zouden hen helpen’

“Twee weken geleden zagen we de beelden op televisie”, steekt Jeroen van wal. “We waren onder de indruk van de hevige overstromingen en het lot van de inwoners. Vanaf toen dachten we maar aan één ding: we willen deze mensen helpen.” Samen met hun vader schreven de broers, nog beiden studenten, zich in via de site van het Rode Kruis. Na de opschaling mochten ze woensdagochtend als crisisvrijwilligers naar Pepinster afzakken. “Na even afwachten werd ons gezegd dat we aan huizen mochten aankloppen met een lijst in de hand”, zegt Simon. “Aan de inwoners vragen we nu wat ze vooral ontbreken. Dat gaat alle richtingen uit: van water tot pasta, over babyvoeding tot voornamelijk zaklampen. Want elektriciteit is er nog steeds niet.”

De broers Simon en Jeroen Gevens gingen rond met een vragenlijst. Beeld Photo News

Ine Leyman (25) en Fien Brutsaert (26) uit Wetteren: ‘Hiervoor zelfs verlof genomen’

De twee hartsvriendinnen geven zelfs verlof op om in Pepinster te komen helpen. Beeld Photo News

Ook de twee vriendinnen Ine en Fien uit het Oost-Vlaamse Wetteren waren amper te bedwingen toen de impact van de ramp in de provincie Luik zichtbaar was. Bloed geven aan het Rode Kruis deden ze al, maar voor beiden is dit soort vrijwilligerswerk een nieuwe ervaring. “Ik heb zelfs verlof genomen om in Pepinster te kunnen helpen”, zegt Fien, die van beroep administratief medewerkster is. Zondag was het duo al in Trooz, waar ze een kelder van een ouder koppel hebben uitgekuist. “Het water stond daar tot aan het plafond”, zegt Ine, een logopediste. “Dode ratten, kapotte kasten, beschimmeld kerstversiering: het was een stevig werkje. Eerst was het koppel niet enthousiast om ons te zien, omdat er blijkbaar veel ramptoerisme heerst in de straten. Maar des te tevredener waren ze toen ze zagen dat we het goed meenden.”

Koen Van den Bergh (45) uit Halle: ‘Deze ramp overtreft alle voorgaanden’

Koen Van den Bergh maakte als vrijwilliger al veel mee, maar volgens hem overtreft dit alles. Beeld Photo News

Koen is als bediende werkzaam in een telecombedrijf, maar heeft daarnaast als vrijwilliger al elf jaar ervaring Rode Kruis achter de kiezen. In Pepinster begeleidt hij een groep crisisvrijwilligers. “Ik was erbij tijdens de treinramp van Wetteren in 2013 en de aanslagen in Zaventem. Dat waren heftige ervaringen, maar deze ramp overtreft alle voorgaanden. De vernielingen zijn van zo’n grootte en oppervlakte dat we haast niet weten waar te beginnen. Momenteel gebeurt alles op automatische piloot: zoveel mogelijk opkuisen en de mensen informeren. Pas later zal wat hier is gebeurd bij mij binnenkomen.” Gelukkig kunnen ook de vrijwilligers achteraf terecht bij het team Dringende Sociale Interventies (DSI) voor een gesprek. “Wij zijn ook maar mensen. Even de zaken op een rijtje zetten, zal deugd doen.”

Tom Danssaert (32) uit Waregem: ‘De inwoners zijn veerkrachtig, maar we vrezen voor de klap nadien’

Tom Danssaert van het team DSI: "We vragen de mensen op straat naar hun gemoedstoestand." Beeld Photo News

“Wij lopen rond op straat in Trooz en vragen de mensen naar hun gemoedstoestand”, zegt Tom, die als vrijwilliger het team DSI bijstaat. “Inwoners kunnen met ons een babbeltje slaan, maar wij zijn vooral het luisterend oor.” Naar de vraag hoe het met de getroffenen gesteld is, klinkt bij DSI een overwegend positief geluid. “De inwoners zijn zeer veerkrachtig”, zegt Tom. “Ik ontmoette een bejaarde vrouw die op haar dorpel zat, niets meer had maar wel gelukkig leek. Ook de solidariteit is enorm. Alle bewoners helpen elkaar waar het kan, dag en nacht. Al vermoeden we dat nog veel mensen op adrenaline leven: eerst het wegvluchten, nu de opkuis. We vrezen voor de klap nadien als het besef binnenkomt dat ze alles kwijt zijn en het tegelijk buiten kouder wordt. Maar met ons team blijven we paraat.”

Tom Van den Eynde (47) uit Sint-Niklaas: ‘Wondjes aan handen en voeten verzorgen na twee weken opkuis’

De oude man zijn been wordt verzorgd. "Sinds het noodweer is hun verzorging verzwakt." Beeld Photo News

Niet alleen zet het Rode Kruis in op de opkuis en de psychosociale steun bij de inwoners, ook het medische luik is aanwezig in de getroffen gebieden. In Trooz verzorgt Rode Kruis-Vlaanderen samen met de Waalse tegenhanger Croix-Rouge kleine wondjes bij de slachtoffers aan huizen. Elke dag wordt een andere Vlaamse provincie afgevaardigd en woensdag was het de beurt aan Oost-Vlaanderen. “Door de zware opkuis van de afgelopen twee weken merken we geregeld wondjes aan de handen en voeten bij de inwoners”, zegt Tom, die al 22 jaar vrijwilliger is bij het Rode Kruis en afdelingsverantwoordelijke is in Sint-Niklaas. “We kloppen bij iedereen aan en vragen gewoonweg of ze pijntjes hebben. Ook bij mensen die ouder zijn en meer in isolatie leven gaan we zeker langs. Sinds het noodweer is hun verzorging verzwakt. Daarnet was er man met een gezwollen been waar vocht uit liep. Mede door het gebrek aan hygiëne.”