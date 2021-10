‘We volgen het voorbeeld van Parijs’: Arnaud Verstraete (Groen) over de Brusselse stepregels

Heel wat mensen hebben het stilaan gehad met de elektrische deelsteps die overal rondslingeren in onze steden. Brussel gaat daarom strikte parkeerregels vastleggen. ‘We volgen het voorbeeld van Parijs’, zegt initiatiefnemer Arnaud Verstraete (Groen).

Wat gaat er veranderen?

“Op dit moment bollen er 9.000 steps rond in het Brussels Gewest. De toestellen zijn enorm populair, maar ze veroorzaken ook vaak ergernis omdat ze midden op een voetpad of een oversteekplaats staan. Daarom maken we het mogelijk voor gemeenten om gebruikers te verplichten de deelsteps in bepaalde dropzones te parkeren. Mensen moeten de steps in aangeduide parkeervakken achterlaten. Deze verplichting geldt voor alle operatoren van deelsteps en -fietsen die actief zijn in Brussel. Denk aan Lime, Dott, Tier, Pony, Voi of Billy Bike. Zij scharen zich allemaal mee achter dit nieuwe reglement.

“De operatoren zullen trouwens ook de maximale snelheid van hun steps begrenzen in voetgangerszones. Nu kunnen die overal tot 25 kilometer per uur, terwijl je in een voetgangerszone enkel stapvoets mag rijden.”

Hoe zorgen jullie ervoor dat steps op de juiste plaats geparkeerd worden?

“De operatoren moeten hun steps technisch aanpassen, zodat de huurperiode niet kan afgesloten worden als de step op een verkeerde locatie staat. In dat geval blijft de rekening van de gebruiker gewoon lopen. Soms is de gps-locatie van een step niet tot op de meter correct, en is het mogelijk om vlak bij een dropzone toch fout te parkeren. In dat geval kan een gemachtigd ambtenaar de step onmiddellijk in beslag nemen of verplaatsen. Dan zal er een retributie tussen de 20 en de 400 euro worden gevraagd van de operator, die op zijn beurt de gebruiker op zijn of haar verantwoordelijkheid kan wijzen.

“Hoe hoog de retributie zal zijn, moet nog bepaald worden in een regeringsbesluit. Ook het ontwerp van de dropzones ligt nog niet vast. De plaatsen zullen zowel op straat als op een digitale kaart worden aangeduid.”

Arnaud Verstraete Beeld Groen!

In Antwerpen is er nu ook al een ludiek collectief tegen deelsteps. Is de overlast dan echt zo groot?

“Ze vormen een groeiend probleem, zeker in het centrum van Brussel. Soms loop je ’s nachts op een voetpad en loop je tegen een zwarte step aan die dwars over de weg staat. Ook op de fiets komen ze onverwachts op je pad. Ze zijn dus niet alleen visueel vervelend, maar vormen ook een veiligheidsrisico.

“In principe is de wegcode van toepassing, die stelt dat je bijvoorbeeld altijd een strook van anderhalve meter moet vrijhouden voor voetgangers. We stellen echter vast dat de wegcode onvoldoende wordt gerespecteerd. Hierdoor beginnen gemeenten op eigen houtje allerlei regels aan te kondigen, terwijl de operatoren liever geen wirwar aan reglementen zien ontstaan. Nu zorgen we meteen voor coherentie.”

Zal dit het succes van de deelsteps niet fnuiken?

“Als je voldoende dropzones hebt, is er geen enkel probleem. De maximale wandelafstand tot een dropzone wordt 150 meter. Dat wil zeggen dat ze amper 300 meter uit elkaar liggen. Zo kunnen we de voordelen van de deelsteps behouden, terwijl we ook de nadelen van hun succes aanpakken.

“We volgen trouwens het voorbeeld van Parijs, waar dit systeem goed werkt. Ook in andere Franse steden, zoals Bordeaux, hebben ze gelijkaardige systemen.”