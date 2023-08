‘We verwachten dat een knik in huizenprijzen de komende maanden ingezet wordt’: is de vastgoedhausse voorbij?

De hausse op de vastgoedmarkt lijkt aan haar plafond te zitten. Volgens een nieuwe studie van ING zullen de prijzen in de tweede helft van dit jaar met 3 procent terugvallen. Een rechtstreeks gevolg van de stevige rentes op woonleningen, zegt onderzoeker Wouter Thierie.

Hoe weten we dat de prijzen zullen dalen?

“We weten dit natuurlijk niet 100 procent zeker. Het is een voorspelling die we maken op basis van bewegingen in de vastgoedmarkt. De belangrijkste factor is de rente op een woonlening. Die is in anderhalf jaar tijd heel sterk gestegen. Begin 2022 kreeg je op een lening over 25 jaar een rente van ongeveer 1,5 procent. Vandaag schommelt die rente al rond de 3,5 procent.”

Welk effect heeft deze stijgende rente?

“De rente is met 2 procentpunten gestegen. Heel concreet komt het erop neer dat mensen daardoor eigenlijk 20 procent minder kunnen lenen. Voor dezelfde maandelijkse aflossing als voordien kunnen ze nu een vijfde minder geld lenen bij de bank. Kopers komen dus aan de start met een lager budget dan voorheen.”

Dat effect wordt wel ten dele gecompenseerd, schrijft u in de studie.

“Door de loonindexering in ons land zijn de lonen het voorbije jaar zo’n 10 procent gestegen. Dat compenseert inderdaad een deel van de rentestijging. Ten tweede zien we dat mensen op steeds langere termijn lenen. Tussen 2021 en 2022 is de duurtijd van een lening gestegen met een jaar, en in 2023 is deze verder blijven stijgen. Ook dat krikt het budget van kopers enigszins op. Maar deze twee elementen samen compenseren niet volledig het effect van de stijgende rente. Mensen verliezen uiteindelijk nog steeds 6 à 7 procent leencapaciteit.”

Moeten we ons zorgen maken over deze prijsdaling?

“In vergelijking met de buurlanden is deze vrij bescheiden. In Nederland zijn de prijzen al met meer dan vijf procent gedaald sinds de piek van vorige zomer. In Duitsland liggen de prijzen zelfs 10 procent lager tegenover de piek. Dan valt 3 procent wel mee.”

Wouter Thierie. Beeld ing

Dit is niet het begin van een vastgoedbubbel die helemaal leegloopt?

“Nee, dat is te dramatisch uitgedrukt. Ik denk niet dat België een vastgoedbubbel met gigantische overwaarderingen had. Wat we hier zien, is echt het gevolg van de rentes die gestegen zijn. De vastgoedmarkt moet daardoor op zoek gaan naar een nieuw evenwicht.

“Wat bovendien belangrijk is: we voorspellen dat er een knik komt, maar we verwachten tegelijk dat de prijzen daarna weer hernemen. Want de rente mag dan wel gestegen zijn, die botst binnenkort wellicht óók op haar piek. Het effect van de stijgende rente zal in de loop van 2024 wegebben. We verwachten dus geen langdurige vastgoedcrisis, wel een korte knip in de prijzen.”

Mensen zullen hun huizen even goedkoper moeten verkopen?

“De vraag naar huizen is sterk opgedroogd, dat zien we heel sterk bij het aantal leningen die aangevraagd worden. In twee jaar tijd is dat met meer dan de helft teruggevallen. Daardoor zullen de prijzen na verloop van tijd dalen.

“Maar dit mechanisme sijpelt maar traag in. Belgen geloven nog heel sterk dat de woningprijzen zullen blijven stijgen. Dus mensen die hun woning te koop zetten, houden ook vast aan deze hogere prijzen. Het duurt een hele tijd voor ze de druk voelen om te verkopen en uiteindelijk toch een lager bod accepteren.”

Zien we deze daling al?

“Niet echt. In de laatste Notarisbarometer was er wel een lichte daling, 0,3 procent tegenover het gemiddelde van 2022, maar in Vlaanderen waren de prijzen nog verder gestegen. We verwachten eerder dat de knik de komende maanden ingezet zal worden.

“Maar wat in die cijfers wel meespeelt, is dat de meeste prijsbarometers gemiddelde prijzen publiceren. En daarin speelt het type verkochte panden een grote rol. Als er minder goedkope woningen worden verkocht, zal dat de gemiddelde prijs omhoog duwen. Maar dit zegt weinig over de prijzen van deze woningen.”

U voorspelt een daling van drie procent. Geldt dit voor alle types woningen?

“De daling zal het sterkst zijn bij de minst energiezuinige woningen. Instapklare, energiezuinige woningen zullen veel beter standhouden.”

Mensen met een verouderde woning verliezen dus flink waarde?

“Daar zal de vraag alleszins het sterkst teruglopen. Dat komt vooral omdat jongeren, in vergelijking met vorige generaties, minder bereid zijn om een grondige renovatie te doen. De meesten willen liefst een instapklare woning en hebben geen zin om tijd en energie te stoppen in zo’n grote renovatie.”