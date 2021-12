We roken opnieuw meer: ‘Tabaksbedrijven moeten ter verantwoording geroepen worden’

Hoe verklaren jullie die stijging tijdens de coronacrisis?

“Allereerst is thuiswerken een belangrijke factor. Op de werkplaats is er vaak een rookverbod. Mensen die willen roken moeten daardoor weleens een afstandje afleggen om te kunnen roken. Thuis liggen pakjes sigaretten vaak binnen handbereik, en dan is het eenvoudiger om snel even te roken.”

“Daarnaast brengt de coronacrisis meer stress en onzekerheid met zich mee. We weten dat rokers vaak roken om stress te reduceren. Ook al klopt dat niet helemaal: mensen die gestopt zijn met roken geven namelijk vaak aan dat ze dan minder last hebben van psychische klachten.”

Zijn e-sigaretten een goed middel om af te bouwen of te stoppen?

“Wij zien de e-sigaret als een extra rookstopmiddel dat voor een bepaalde groep rokers kan werken om tot een volledige rookstop te komen. Jammer genoeg zien we ook veel mensen die aan double use doen. Dat zijn mensen die de e-sigaret gebruiken op plaatsen waar ze niet mogen of kunnen roken, maar sigaretten opsteken waar ze dat wél kunnen.”

“Zo’n 69 procent van de dampers (mensen die een e-sigaret gebruiken, SA) blijven in dat double use hangen. Dat is veel, en dan is er ook nauwelijks gezondheidswinst. De doelstelling zal altijd moeten blijven om te stoppen met roken. Wil je dat doen met een e-sigaret? Prima, maar bouw het dampen af, en stop dan ook geleidelijk aan met de e-sigaret.”

“Bovendien kennen we ook de langetermijneffecten van de e-sigaret nog niet, en wat alle additieven die er in verwerkt zijn met het lichaam doen. De voorkeur gaat dus uit naar de gebruikelijke medische nicotinevervangers, zoals de nicotinepatches of nicotinekauwgom, omdat die zeker veilig zijn.”

Jullie pleiten ook voor de invoering van een nieuwe heffing voor tabaksbedrijven?

“Klopt. We viseren echt de tabaksbedrijven omdat we hen verantwoordelijk achten voor de gezondheidsschade die roken aanricht. Zij weten al heel lang hoe schadelijk sigaretten zijn en ze blijven ze toch produceren, en vooral ook promoten. Wij vinden dat zij dus een heffing moeten betalen voor de gezondheidsschade die ze aanrichten. Dat ligt een beetje in lijn met heffingen voor milieuschade. Multinationals die milieuschade veroorzaken worden ook ter verantwoording geroepen.”

“Als maatschappij blijven we namelijk nog jaren betalen voor de gezondheidsschade die rokers oplopen. Dat komt omdat kankers ten gevolge van roken vaak vele jaren later worden vastgesteld bij mensen.”

Hoe stop je nu het best met roken?

“Iedereen moet dat vooral zelf uitzoeken. Mensen die in het verleden al een rookstop hebben gehad, kunnen proberen te achterhalen waarom ze opnieuw begonnen zijn, en kunnen daarmee aan de slag.”

“Ook het bepalen van een stopdatum is een goed idee, maar eens die datum vastligt moet er ook nagedacht worden over hoe je de rookstop juist wilt aanpakken. Als je bijvoorbeeld vrienden hebt die roken, kan je je maar beter afvragen hoe je in de toekomst met hen omgaat. Je kan dan bijvoorbeeld je vrienden waarschuwen dat je van plan bent om te stoppen met roken.”

“Sommige mensen zijn ook gebaat bij professionele hulp. Dat kan mensen mentaal ook de ruimte geven om ook aan andere aspecten, zoals de psychologische, van de verslaving te werken. Maar stoppen met roken is altijd erg persoonlijk.”