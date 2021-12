‘We mogen trots zijn’: Europa neemt voorbeeld aan lokale klimaataanpak van Bart Somers

Minister Bart Somers (Open Vld) heeft zowat een jaar geleden zijn lokaal energie- en klimaatpact (LEKP) boven de doopvont gehouden. “Het is de concrete vertaling van de soms erg abstracte Europese doelstellingen om tegen 2050 klimaatneutraal te worden”, zegt Somers.

Het pact focust op vier werven (vergroening, participatieve energie, duurzame mobiliteit en regenwater) met concrete doelstellingen. “Zo streeft het LEKP per gemeente onder meer naar één boom per inwoner, 50 collectieve renovaties per 1.000 wooneenheden, één laadpunt per 100 inwoners en één vierkante meter ontharding per inwoner.”

Het is van belang om die ambitie van onderuit mee vorm te geven, want de lokale besturen weten als geen ander welke de noden en mogelijkheden zijn. Waar kun je laadpalen zetten? Welke waterweg kan worden uitgediept? Waar kunnen fietspaden komen? “Water verzamelen, woningen energiezuiniger maken, elektrische mobiliteit, openbaar vervoer beter organiseren, fietspaden aanleggen: het zijn allemaal maatregelen waarmee we de klimaatcrisis opvangen en die heel dicht bij de burger staan. Daar hebben we de lokale besturen dus heel hard bij nodig”, zegt Somers.

Jaarlijks 25 miljoen euro

Het pact werd inmiddels ondertekend door 293 van de 300 Vlaamse steden en gemeenten. Somers maakt ook jaarlijks geld vrij. Voor 2021 gaat het om 25 miljoen euro, voor volgend jaar staat een soortgelijk bedrag in de begroting. Voor elke euro die een lokaal bestuur uitgeeft aan klimaatbeleid legt de Vlaamse regering er 1 euro bovenop. Er is ook een samenwerking met 64 ondersteunende organisaties, zoals Agoria, autodelen.net of het Vlaams Energiebedrijf.

Die lokale aanpak bleef niet onopgemerkt bij Europees commissaris Frans Timmermans, die prompt Somers uitnodigde om ambassadeur van het Europees klimaatpact te worden. “Het pact heeft een fantastische aanpak en dat gaan we nu in heel Europa promoten”, zei Timmermans.

Het LEKP zal in de rest van Europa worden verspreid als inspiratiebron voor andere regionale overheden en lokale besturen. Het Europese burgemeestersconvenant is alvast een plek waar het LEKP met veel aandacht zal worden bestudeerd. Dat convenant is een platform waar 10.000 Europese steden en gemeenten de handen in elkaar slaan om kennis uit te wisselen over klimaat en energie, om zo van onderuit de Europese klimaatambities waar te maken. Een unieke brug tussen het Europese en de lokale beleidsniveau.

Somers: “Ik ben ambassadeur in naam van die 293 gemeenten. We mogen ongelooflijk trots zijn op onze Vlaamse steden en gemeenten. Wat zij hier in Vlaanderen doen, zal worden verspreid in heel Europa.”